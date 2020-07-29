Наемники РФ с начала суток не нарушали режим прекращения огня, зафиксирована одна вражеская провокация, - Минобороны

Российско-оккупационные войска на Донбассе устроили провокацию возле н.п. Шумы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По состоянию на 12:00 текущих суток, фактов нарушения режима прекращения огня не было.

28 июля одну вражескую провокацию с использованием подствольного гранатомета, зафиксировали в районе населенного пункта Шумы. Стоит отметить, что указанный обстрел не был прицельным и носил провокационный характер, поэтому огонь не открывался.

Боевых потерь со стороны украинских защитников нет.

Наши подразделения продолжают надежно удерживать линию обороны и в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих, готовы предоставить адекватный ответ.

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