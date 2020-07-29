Наемники РФ с начала суток не нарушали режим прекращения огня, зафиксирована одна вражеская провокация, - Минобороны
Российско-оккупационные войска на Донбассе устроили провокацию возле н.п. Шумы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По состоянию на 12:00 текущих суток, фактов нарушения режима прекращения огня не было.
28 июля одну вражескую провокацию с использованием подствольного гранатомета, зафиксировали в районе населенного пункта Шумы. Стоит отметить, что указанный обстрел не был прицельным и носил провокационный характер, поэтому огонь не открывался.
Боевых потерь со стороны украинских защитников нет.
Наши подразделения продолжают надежно удерживать линию обороны и в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих, готовы предоставить адекватный ответ.
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+15 Привет
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+10 Andriy Kalnyshevsky
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+9 Валерій Atman
показать весь комментарий29.07.2020 13:13 Ответить Ссылка
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Щас для нихглавное зеленую жабку не огорчать!
В отчёт ОБСЕ за 28-е пошла информация с вечера 26-го до вечера 27-го, причём практически все обстрелы были вечером 26-го. Читайте отчёт ОБСЕ на их сайте, на цензоре есть ссылка.
Це не дрібничка... це державна зрада!
Сравните 10-ю страницу с 11-й предыдущего отчёта:
https://www.osce.org/files/2020-07-28%20Daily%20Report_RUS_0.pdf
https://youtu.be/H4_yqGHBARc
Вы следующий раз давайте ссылку на одношарийцев, там веселее - у этого старпёра скушно, да и дёрганый он какой-то, плагиатор этот.
Ну шож бывает, как говорится jedem das seine