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Местные выборы будут проведены в прифронтовых населенных пунктах на Донбассе при гарантиях безопасности, - Разумков

Местные выборы будут проведены в прифронтовых населенных пунктах на Донбассе при гарантиях безопасности, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Донецкой и Луганской областях будут проведены и в прифронтовых населенных пунктах при условиях обеспечения гарантий безопасности.

Об этом сказал Разумков на брифинге на КПВВ "Майорск" (Донецкая область) в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если мы говорим о подходах военно-гражданских администраций... Если будет возможность, я уверен они будут помогать и делать все возможное, чтобы выборы состоялись, если нет, если это ставит под риск жизнь и здоровье людей, выборы того не стоят", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что выборы могут пройти при соблюдении определенных условий - это демократия, свободное волеизъявление и безопасность.

"Это три основные позиции, которые должны быть при проведении любых выборов, как в Киеве и во Львове, так и на территориях прифронтовых. Я сторонник того, что если есть хотя бы малейшая возможность проведения выборов, их надо проводить, однако в пользу политическому пиара этого делать нельзя", - отметил Разумков.

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Автор: 

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угу))))Команда "професіоналів" Зеленського спромоглася збільшити лише за місяць державний борг на 60 млрд гривень.
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29.07.2020 13:08 Ответить
Я думаю, вони проведуть такі ж вибори, як в Україні - нечесні, тобто можна й не голосувати - процентне співвідношення буде однакове. Чи ви дурні, й не розумієте, чому головні підрахуї багатіють і за які кошти замки будують.
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29.07.2020 13:09 Ответить
зекандидат не сможет одержать победу даже в родном для зекретина Кривом Роге. . На сегодняшний день они не могут выиграть ни одного мэра областного центра.
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29.07.2020 13:18 Ответить
Головне не як голосують, а як підраховують - "Серьожа - підрахуй" буде тихенько відпочивати у куточку!
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29.07.2020 13:24 Ответить
Вам, курва, мало прикладів "гарантіїї безпеки"? То згадайте останній, коли під гарантії безпеки вийшла група порятунку за тілом загиблого військовика. Чим ті "гарантії безпеки" закінчилися, сподіваюсь, нікому нагадувати немає потреби?
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29.07.2020 13:45 Ответить
Місцеві вибори будуть проведені в прифронтових населених пунктах на Донбасі у разі гарантії безпеки, - Разумков - Цензор.НЕТ 8803
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29.07.2020 14:24 Ответить
Поясните, пожалуйста, как понимать такие выборы? Разве анексированная кремлём территория Украины уже возвращена под её суверенитет.
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29.07.2020 14:58 Ответить
 
 