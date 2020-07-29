Местные выборы будут проведены в прифронтовых населенных пунктах на Донбассе при гарантиях безопасности, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Донецкой и Луганской областях будут проведены и в прифронтовых населенных пунктах при условиях обеспечения гарантий безопасности.

Об этом сказал Разумков на брифинге на КПВВ "Майорск" (Донецкая область) в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если мы говорим о подходах военно-гражданских администраций... Если будет возможность, я уверен они будут помогать и делать все возможное, чтобы выборы состоялись, если нет, если это ставит под риск жизнь и здоровье людей, выборы того не стоят", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что выборы могут пройти при соблюдении определенных условий - это демократия, свободное волеизъявление и безопасность.

"Это три основные позиции, которые должны быть при проведении любых выборов, как в Киеве и во Львове, так и на территориях прифронтовых. Я сторонник того, что если есть хотя бы малейшая возможность проведения выборов, их надо проводить, однако в пользу политическому пиара этого делать нельзя", - отметил Разумков.

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