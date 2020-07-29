Медреформа должна включать улучшение условий труда врачей - современное оборудование и достойную зарплату, - Зеленский.

Президент Владимир Зеленский отметил, что медицинская реформа в Украине должна включать повышение заработной платы для врачей и медицинского персонала.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом он сказал во время посещения Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

"Мы должны это сделать в ближайшее время. Фундаментально. Чтобы врачи хотели работать ... Первое, что должно было сделать государство, - это (создать. - Ред.) условия. Условия состоят не только из техники и оборудования. Условия состоят еще из заработной платы, чтобы поднять престиж профессии врача, позволить нашим медикам жить комфортно", - подчеркнул глава государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов согласился, что для качественного лечения медработники должны быть обеспечены достойной зарплатой.

"Надо откровенно признать, что 30 лет страна не обращала особого внимания на зарплату медицинских работников. Она всегда была на низком уровне. Благодаря вам (к Президенту Владимира Зеленского. - Ред.) С первого сентября мы уже поднимаем эту зарплату. Да, это самый низкий уровень, на сколько мы можем поднять, но то, что касается бюджета следующего года, мы, конечно, должны закладывать совсем другие показатели по зарплате наших медицинских работников ", - сообщил он.

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По мнению министра, справедливая зарплата врача после интернатуры должна стартовать от 20-25 тыс. грн.

Президент отметил, что одной больницы "Охматдет" недостаточно для обеспечения качественного медицинского обслуживания.

"Программа "Большая стройка" - это не про дороги, а о том, что мы строим Украину. Важная часть этой программы - мультибольницы, которые мы хотим построить в пяти-шести регионах Украины, где будет все", - рассказал глава государства.

Он также отметил важность обеспечения больниц квалифицированным персоналом.

"Не потерять людей, которые у нас работают - от врача до медсестры. Это главная задача нашего министра", - добавил Зеленский.