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Новости
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Медреформа должна включать улучшение условий труда врачей - современное оборудование и достойную зарплату, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что медицинская реформа в Украине должна включать повышение заработной платы для врачей и медицинского персонала.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом он сказал во время посещения Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

"Мы должны это сделать в ближайшее время. Фундаментально. Чтобы врачи хотели работать ... Первое, что должно было сделать государство, - это (создать. - Ред.) условия. Условия состоят не только из техники и оборудования. Условия состоят еще из заработной платы, чтобы поднять престиж профессии врача, позволить нашим медикам жить комфортно", - подчеркнул глава государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов согласился, что для качественного лечения медработники должны быть обеспечены достойной зарплатой.

"Надо откровенно признать, что 30 лет страна не обращала особого внимания на зарплату медицинских работников. Она всегда была на низком уровне. Благодаря вам (к Президенту Владимира Зеленского. - Ред.) С первого сентября мы уже поднимаем эту зарплату. Да, это самый низкий уровень, на сколько мы можем поднять, но то, что касается бюджета следующего года, мы, конечно, должны закладывать совсем другие показатели по зарплате наших медицинских работников ", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 332 больницы оказались на грани существования: НСЗУ должна заключить договоры для их дофинансирования, - Степанов

По мнению министра, справедливая зарплата врача после интернатуры должна стартовать от 20-25 тыс. грн.

Президент отметил, что одной больницы "Охматдет" недостаточно для обеспечения качественного медицинского обслуживания.

"Программа "Большая стройка" - это не про дороги, а о том, что мы строим Украину. Важная часть этой программы - мультибольницы, которые мы хотим построить в пяти-шести регионах Украины, где будет все", - рассказал глава государства.

Он также отметил важность обеспечения больниц квалифицированным персоналом.

"Не потерять людей, которые у нас работают - от врача до медсестры. Это главная задача нашего министра", - добавил  Зеленский.

Зеленский Владимир (20849) врачи (1517) медреформа (122) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+8
ЗеДятлы, из числа будущих пап мам, примите мои поздравления всвяз с тем, что вашим избранником и членограем прекращено финансирование программы одноразовой натуральной помощи (беби-бокс), которую выдавали еще в роддоме молодым родителям. Программа была запущена в августе 2018 года на базе финского опыта аналогичных боксов (и не только финского!) совместно с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ, с предоставлением отдельного бюджетного финансирования. В бюджете-2020 финансирование включено в общесоциальные программы, но деньги не выделялись. Дети и защитники Родины Зеленскому не нужны. Нужен распил на дорогах и "креативные технологии".
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29.07.2020 13:33 Ответить
+6
Его медреформа все включает, кроме эффективной медпомощи населению. Оно конченое и об этом не думает. Медицина сейчас что есть что нет, разве что аппендицит вырежут и то за большие деньги.
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29.07.2020 13:38 Ответить
+5
Ну всё эпоха бедности у врачей закончится
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29.07.2020 13:29 Ответить
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Щоб ти з"їв та не п*здів.
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29.07.2020 13:29 Ответить
Ліпше би воно вдавилося.
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29.07.2020 13:38 Ответить
(шаурмя с сальмонелой или ботулотоксином ? )))
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29.07.2020 13:40 Ответить
краще з "новачком"
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29.07.2020 13:46 Ответить
Ну всё эпоха бедности у врачей закончится
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29.07.2020 13:29 Ответить
Его медреформа все включает, кроме эффективной медпомощи населению. Оно конченое и об этом не думает. Медицина сейчас что есть что нет, разве что аппендицит вырежут и то за большие деньги.
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29.07.2020 13:38 Ответить
По моему главная задача медицинской реформы и оценка работы медиков это здоровье граждан. Но у Зели на первом месте бабло. Причем так чтобы его можно было просто украсть.
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29.07.2020 13:30 Ответить
Медреформа должна включать улучшение условий труда врачей - современное оборудование и достойную зарплату, - Зеленский.

Ну и лох

Медреформа должна включать улучшение условий труда врачей - современное оборудование и достойную зарплату, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4495
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29.07.2020 13:32 Ответить
Гроші ідуть за лікарями!!
Уррря!!
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29.07.2020 13:32 Ответить
именно так - им мало - просто нет слов
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29.07.2020 14:00 Ответить
ЗеДятлы, из числа будущих пап мам, примите мои поздравления всвяз с тем, что вашим избранником и членограем прекращено финансирование программы одноразовой натуральной помощи (беби-бокс), которую выдавали еще в роддоме молодым родителям. Программа была запущена в августе 2018 года на базе финского опыта аналогичных боксов (и не только финского!) совместно с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ, с предоставлением отдельного бюджетного финансирования. В бюджете-2020 финансирование включено в общесоциальные программы, но деньги не выделялись. Дети и защитники Родины Зеленскому не нужны. Нужен распил на дорогах и "креативные технологии".
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29.07.2020 13:33 Ответить
Зебіли тоді верещали шо ті бокси їм і нафіг не потрібні.
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29.07.2020 13:38 Ответить
и шо в тех боксах недостаточно всего необходимого чтобы содержать их дитятю до 18 лет.
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29.07.2020 14:16 Ответить
Ого, це так і мамонти хотіли - багато їжі і теплу погоду. Але набігли дикі мавпи і їх з'їли.
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29.07.2020 13:35 Ответить
Буба, давай без обтекаемых лозунгов "за все хорошее". "Достойная зарплата" - это сколько в цифрах?
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29.07.2020 13:37 Ответить
5000. Гривень.
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29.07.2020 13:39 Ответить
и не только...надо еще и о больных помнить-вспоминать...
ибо на фига нам врачи и медики если мы лечимся по интернету и у провизора в аптеке))) ???
что хорошего для простого больного без космических зарплат? (не на бамажке...а в жизни? )
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29.07.2020 13:37 Ответить
Так выпьем за то, чтобы бедные никогда не болели, а офис потерпевшего а никогда не выздоравливал.
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29.07.2020 13:53 Ответить
первая часть отличная.. вторая как угроза )))
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29.07.2020 14:39 Ответить
І 5 тисяч євро зарплатні. " Верьте мне, люди"Медреформа має передбачати поліпшення умов праці лікарів - сучасне обладнання і гідну зарплату, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9605
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29.07.2020 13:41 Ответить
ВРАЧИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ - А У ЗЕЛЕНОГО ВСЕ НАОБОРОТ - ДЕБИЛ КОНЧЕНЫЙ
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29.07.2020 14:01 Ответить
До конца года нужно погасить госдолга - 346 млрд грн + 145 млрд. процентов. Суммарно - 0,5 трлн грн., в т.ч. $5+ млрд в валюте. Ждите зарплаты, ждите зарплаты, ждите зарплаты....Оборудование тоже можно подождать. Правда сначала должен пройти дождик и обязательно в четверг. Иначе не дождетесь.
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29.07.2020 14:12 Ответить
Чтобы врачи работали на современной аппаратуре и получали достойную зарплату, медицина должна стать платной. Как во всех развитых странах.
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29.07.2020 14:14 Ответить
Любая реформа должна включать в себя не повышение зп!!!!
А мед реформа с точки зрения гаранта безопасности должна гарантировать защиту здоровья и жизни и улучшение мед обслуживания, прежде всего, а не закрытие больниц.
УВЕЛИЧИТЬ ЗП ЗА СЧЁТ ТОТАЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ ВРАЧЕЙ И НЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ - плохая идея.

Начинать мед реформу без экономического роста в начале всеравно как начинать строительство дома с окон: и окон не поставишь и дом не построишь.

ПС медики у нас не бедствуют их зп на самом деле гораздо выше, они своего не упустят, чтобы у медиков была высокая оф зп, должна быть высокая зп у их клиентов/пациентов, это сфера услуг ИНАЧЕ ВСЕ ЭТО И ДАЛЬШЕ ПРИВЕДЁТ К ЕЩЁ БОЛЬШЕМУ СОКРАЩЕНИЮ БОЛЬНИЦ, нищие будут умирать так и не получив помощи, а врачей будут сокращать, вот и вся реформа.
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29.07.2020 14:31 Ответить
Президент много сказал о врачах и их мед сёстрах и не слова о больных, и тех врачах кто сложил голову от коронавируса.
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29.07.2020 14:45 Ответить
бла-бла-бла, а овцы хавают.
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29.07.2020 15:59 Ответить
матеріальне і фінансове забезпечення нічого не дасть.
Проблеми заховані значно глибше: медосвіта залежить від стану меднауки, а в тій - повний безлад. Дивіться (використовуючи вогнелис (фаєрфокс)):
https://site.ua/oles.slavchanskiy/13693-disertatsiyi-yak-dzerkalo-suchasnoyi-vitchiznyanoyi-medichnoyi-nauki/
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29.07.2020 16:00 Ответить
Зеленський весь час проголошує якісь банальні істини, бо впевнений в розумовому рівні свого виборця.
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29.07.2020 19:59 Ответить
 
 