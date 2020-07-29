Ильяшенко с детективом НАБУ минуту стояли друг напротив друга с пистолетами, - обличитель Шевченко о спецоперации по задержанию взяточников Злочевского

Во время спецоперации по задержанию взяточников, передавашим САП и НАБУ 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра Николая Злочевского, могла возникнуть перестрелка. В частности, передавший взятку первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко выхватил пистолет.

О деталях спецоперации в интервью Цензор.НЕТ рассказал обличитель Евгений Шевченко. Взятка передавалась 12 июня на парковке ГУ Государственной налоговой службы г. Киева.

"У меня по легенде было 4 охранника. На самом деле один из них был детективом, а остальные трое - парни из спецназа НАБУ. Трое спецназовцев оставались на улице — они были на моей легендарной "Вольво" с логотипом батальона "Донбасс", на которой я всю войну отъездил. А на нижний паркинг я заехал своим "Мерседесом". Когда мы спустились во второй раз (после завершения сделки - Ред.), я на всякий случай еще раз поочерёдно открыл чемоданы с деньгами, чтобы убедиться, что всё на месте, и затем перегрузил их в багажник – два по 20 килограмм, один – 10 кг. 1 миллион долларов кэша весит 10 кг.

И я поехал. Моей задачей было остановиться сразу за шлагбаумом и заблокировать выезд из паркинга. Я это сделал, и вот именно в тот момент начал бешено волноваться, хотя до этого был абсолютно спокоен. Дело в том, что наших по факту только 4 человека – один остался внизу на паркинге и трое наверху. А их человек 5-6, плюс водитель и сам Ильяшенко с наградным пистолетом — то есть численный перевес на их стороне. Под рукой я имел только винтовку Z-15, но я не знал, могу ли применить её в случае необходимости и что вообще делать, если они начнут стрелять?

Их охрана на улице выскочила из машин - когда я остановился, они поняли, что что-то не так. Выезд из паркинга также заблокировали и мои "охранники" на Вольво - на тот случай, если меня сзади будет таранить микроавтобус с охраной Злочевского. Ясное дело, я переживал за обе свои машины. Ну а если бы они начали стрелять… В нашем плане финал, когда деньги уже были у нас, был проработан, но мы проговорили всё, кроме одного: можно ли мне по закону открывать ответный огонь в данной ситуации, ведь по сути - я гражданское лицо", - сообщил он.

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По словам Шевченко, подкрепление НАБУ стояло в сторне, чтобы их не вычислили поблизости.

"...В тот момент я уже был на грани, ведь у меня в багажнике $5 млн, и штурмовая винтовка, из которой я не знаю, могу ли стрелять, то есть состояние было не паническое, но адреналин зашкаливал. И я снова смотрю налево – никого. Смотрю направо – и там никого. А сзади меня уже подпер бус Злочевского и я вижу, как он уже звонит кому-то, наверное Киче, и докладывает, что мы заблокировали выезд.

Парень из Управления специальных операций НАБУ, якобы один из моих охранников, который стоял у моей машины, сказал: "Жека, сиди спокойно, все ровно - ждем ещё 30-40 секунд". У меня в этот момент уже сердце выскакивало. Боялся, что начнется стрельба и всё превратится в кровавую баню. И так могло быть, потому что, как я узнал позже, Ильяшенко выхватил боевой пистолет, наградной кстати, и направил на детектива, который остался на паркинге...

По идее он должен был сесть со мной в машину и выехать наверх вместе со мной. Но детектив уже по ходу ситуации принял решение остаться там один, чтобы не выпустить из виду Ильяшенко и тот миллион долларов, который он загрузил в свою машину. И вот Ильяшенко понял, что все идит не по плану, развернулся к детективу и навел на него свой боевой пистолет. Детектив тоже выхватил пистолет, а другой рукой – удостоверение. В этом момент сзади на шею ему набросился охранник Ильяшенко. Детектив его сбросил и кричит: "Бросайте оружие! Я детектив НАБУ! Вы арестованы!" И так детектив с Ильяшенко, наверное, с минуту, не меньше, стояли с пистолетами друг напротив друга, пока подлетал спецназ. Ильяшенко уже, по ходу, был невменяемым от такого поворота событий, но слава Богу, он не стрельнул".

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Полное интервью с Евгением Шевченко читайте здесь.

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. Еще 1 миллион долларов передаватели взятки намеревались поделить между собой.