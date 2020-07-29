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Новости Коронавирус и карантин
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49,7% украинцев не поддерживают проведение дистанционного обучения в школах в связи с пандемией COVID-19, - опрос

49,7% украинцев не поддерживают проведение дистанционного обучения в школах в связи с пандемией COVID-19, - опрос

49,7% украинцев не поддерживают проведение дистанционного обучения в школах в связи с пандемией COVID-19 в марте-мае 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

В частности, на вопрос, как респонденты относятся к проведению дистанционного обучения в школах в связи с пандемией COVID-19 в марте-мае 2020 года, 9,9% ответили, что полностью поддерживают, 22,4% - скорее поддерживают, 25,1% - скорее не поддерживают, 24,6% - категорически не поддерживают, а 18% затруднились ответить на вопрос.

Также на вопрос, с какими проблемами столкнулась семья опрошенного во время дистанционного обучения в школах в связи с пандемией COVID-19 в марте-мае 2020 года, 26,1% ответили, что столкнулись со снижение уровня успеваемости детей, 21,6% - недостаток внимания учителей к потребностям детей во время обучения, 19% - недостаточность или отсутствие устройств (компьютеров, планшетов) для участия детей в онлайн-уроках, 21,3% - плохое качество домашней интернет-связи во время обучения, 13,3% - чрезмерная загруженность детей заданиями, 5% - недостаточная нагрузка детей заданиями, 16,1% - формальный подход учителей к проведению дистанционного обучения, 2% - другое, 5,5% - никаких проблем при дистанционном обучении не возникло, 42,1% - эти проблемы не касаются моей семьи (нет детей, дети не ходят в школу), а 3,4% затруднились ответить на вопрос.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Родители школьников устроили в Запорожье протест против дистанционной учебы. ФОТО

Кроме того, на вопрос, кто несет главную ответственность за качество образования и подготовки школ к работе в условиях пандемии COVID-19, 11,1% ответили, что президент, 3,7% - Верховная Рада, 8,5% - Кабинет министров, 56,6% - Министерство образования и науки, 3,6% - местные госадминистрации, 1,7% - местные главы, 5,9% - педагоги, 0,2% - общественные организации, 2,1% - родители, 0,3% - другое, а 6,3% затруднились ответить на вопрос.

Исследование проведено с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

карантин (16729) опрос (2854) Центр Разумкова (229) обучение (536) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115)


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Топ комментарии
+3
Просто наша система освіти виявилась неготовою до дистанційного навчання, всю весну дивився цей цирк, ні планів, ні розкладу, перевірка знаннь формальна.
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29.07.2020 13:54 Ответить
+3
А какую альтернативу предлагают 49,7%-или начнут болеть дети ,сразу начнут крайних искать и пальцем тыкать ,мы не думали ,что так будет
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29.07.2020 13:55 Ответить
+3
У Вас есть возможность объективно это доказать?
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29.07.2020 14:57 Ответить
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А кого це хвилює при зевладі?
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29.07.2020 13:49 Ответить
Просто наша система освіти виявилась неготовою до дистанційного навчання, всю весну дивився цей цирк, ні планів, ні розкладу, перевірка знаннь формальна.
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29.07.2020 13:54 Ответить
49,7% украинцев не поддерживают проведение дистанционного обучения в школах в связи с пандемией COVID-19, - опрос - Цензор.НЕТ 7563
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29.07.2020 14:01 Ответить
то педкорону видали а медпредметним зв"язкам не навчили.
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29.07.2020 19:22 Ответить
Так не готова , бо сама Країна за це не хоче платити ! В рядових школах не зарплати , а доплата до пенсії! Саме тому молоді і не хочуть йти туди працювати за зарплату 4000 грн. і відповідати за все ... Та й ще готувати всі матеріали для дистанційного навчання замість відпустки .Хто зараз згодиться працювати ЗАДАРМА , особливо молодь , яка починає жити самостійно??? Тому і їдуть в усі світи щоб заробити ! Бо вчитель в Україні - це хобі !
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29.07.2020 15:49 Ответить
А какую альтернативу предлагают 49,7%-или начнут болеть дети ,сразу начнут крайних искать и пальцем тыкать ,мы не думали ,что так будет
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29.07.2020 13:55 Ответить
Та багато є варіантів, 2 зміни, розсадити трохи дітей, з температурою не пускати, годування з одноразових контейнерів, скорочення програми....
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29.07.2020 13:58 Ответить
При наличии смертельно опасного заболевания, не так уж и много вариантов ,точнее их нет вообще.Только дистанционная форма обучения, и спасла Украину от массовых вспышек заражения среди детей в начале пандемии.
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29.07.2020 14:47 Ответить
О каком смертельно опасном заболевании ведете речь? Таких медицине известно очень много.
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29.07.2020 15:44 Ответить
ага, у дві зміни. а якщо і до карантину вже жві було, у нічну виходити?
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29.07.2020 19:26 Ответить
Легко. Альтернатива давным давно есть и работает в частных школах и в частных учебных заведениях высшей школы. Называется ОНЛАЙН обучение. Со всеми своими признаками, которые это обучение характеризуют. В наших государственных общеобразовательных школах дистанционного ОНЛАЙН обучения нет. Равно как и не готова учебная база для этого. Как материальная, так и наличие должного уровня специалистов.
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29.07.2020 14:00 Ответить
Такое обучение ведет к деградации способности ребенка к коммуникации в коллективе.
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29.07.2020 15:46 Ответить
Это почему это? Разве ребенок не коммуницирует со сверстниками, гуляя к примеру во дворе? Или ребенок находится вне социума?
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29.07.2020 16:51 Ответить
Дворовой "социум" слишком узок и часто сомнителен по уровню моральных критериев. Это не коллектив, который контролируется и воспитывается учителями в интересах общества, а кружок по интересам, часто сомнительных и не контролируемых даже родителями.
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29.07.2020 17:17 Ответить
Контроль учителей мне кажется Вами сильно преувеличен. Зачатую в школе ученик окружен тем же социумом что и во дворе. Те же одногодки - ученики. А воспитание ребенка начинается именно из семьи. Школа покуда еще никого не перевоспитала.
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29.07.2020 17:59 Ответить
школа должна менять сознание, а не перевоспитьівать. давать новую інфу в новом оформлении, а она передает то, что еще родителям передали. а потом вопять школа не воспитьівает. ну да ну да. типа когда училка орет на детей "я вам покажу как родину любить" на 30 году отсутствия совка, то она воспитьівает или нет в єтот момент, и как могут в єтот момент воспитать родители, которьіх рядом нет?
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29.07.2020 19:35 Ответить
Оглянитесь. 21 век на дворе. Средства коммуникации сейчас позволяют родителям находится в пределах досягаемости ребенка практически постоянно. И естественно влиять на его поведение. В наше время такого не было.
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30.07.2020 09:54 Ответить
и, звонить вам так ваш деть и говорит "послушай", тьі сльішишь єтот благой мат, говоришь - не обращай внимания, развернить и уходи. єту дуру воопще порвет на кусочки??? и какой уровень "невоспитанности" получите вьі с вашим детем?
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30.07.2020 15:33 Ответить
Воспитание ребенка начинается с первых минут его жизни и продолжается все время. Основную нагрузку и основную ответственность несут прежде всего родители. И никто более. Так было всегда и думаю так всегда и останется. На учителя основная нагрузка - обучение ребенка. Воспитание это дополнительный процесс в контексте обучения. В основном социологизация поведенческих механизмов в контексте воспитания социально адекватного члена общества. Опять же акцентирую ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ но не основной. Основной процесс воспитания в любом случае ведут родители.
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30.07.2020 16:00 Ответить
так никто не говорит, что основной. воспитание через обучение. но учлики вопят - мьі не воспитьіваем. у куриц когнитивньій диссонанс.
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30.07.2020 22:17 Ответить
есть у меня на виду одна такая курица. тьічет везьде своим дипломом психолога, всем лезет давать советьі, а у самой сьіночек дурачочек. она его еще рекламирует - он у меня такой холерик, такой холерик.
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30.07.2020 22:19 Ответить
да, и еще одно: почему училки и гебня говорят мьі не воспитьіваем вашиих детей, но делают все-таки да и с нарушением прав человека?
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30.07.2020 22:30 Ответить
В каждом отдельном случае нужно смотреть где именно нарушены права человека учителем.
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05.08.2020 11:46 Ответить
хм, а типа в школе на перемене не тот же социум. в школе на порге детям меняют флешку в мозгу и они уже другие? В реале у вас получатеся, что ВАШ социум - єто только учитель, потому что именно он и только он несет согласно трудовому наполнению профессии нужньій вам уровень моральньіх ценностей. Но ... учитель єто может и онлайн делать.
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29.07.2020 19:31 Ответить
А я больше скажу - учитель может и не нести тех моральных ценностей, на которые рассчитывает комментатор.
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30.07.2020 09:55 Ответить
может не нести, общепринятьіх, но свои субьуктивьіе будут всегда. и когда ее и ваши встретятся, чей вой о невоспитанности будет громче\?
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30.07.2020 15:36 Ответить
Это не важно. Важно адекватное поведение ребенка. Субъективные моменты восприятия второстепенны.
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30.07.2020 16:00 Ответить
так адекватное тоже в училок вьізьівает шизу про неуважение. она другого ожидала.
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30.07.2020 22:15 Ответить
Ну учитель тоже человек со всеми присущими как достоинствами так и недостатками. Посему он априори не может быть объективен. Можно говорить только об определенной степени объективности.
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05.08.2020 11:48 Ответить
хаха, тот ти не бачив, як вчилки починають викручуватися, аби тільки їх об"єктивність стала легітимною.
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29.08.2020 14:16 Ответить
от наврядчи ти пробував якісну дистанційку перед тим як ляпать язиком.
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29.07.2020 19:27 Ответить
https://censor.net/user/472787 Ця фейкова пандемія може тривати ще пару років.
Якраз встигне підрости покоління ледь читаючих ідіотів.
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29.07.2020 15:55 Ответить
А нє пох? 49 не 73, та й майданів не буде через це.
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29.07.2020 13:56 Ответить
Для того й створили школи, щоб не вчитися вдома. Але зелене кволе чмо, яке ніколи не вчилося, й у школі отримувало лише підсрачники - має інакшу думку.
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29.07.2020 13:57 Ответить
Как можно поддерживать то, чего нет впринципе. В Украине НЕТ дистанционного обучения в школах. Ту породию, что типа назвали "дистанционным обучением" на самом деле хорошо можно определить понятием ЭКСТЕРН. Именно так и никак иначе. Потому как были нарушены почти все принципы обучения - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СИСТЕМАТИЧНОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ, НАГЛЯДНОСТЬ, АКТИВНОСТЬ ОБУЧАЕМЫХ. Не нужно самыливать. Нужно иметь силы и смелость признать, что начиная с декабря прошлого года и до лета обучение школьников если и происходило, то в режиме экстерна. Можно вполне определенно говорить, что учебный процесс 2019-2020 учебный год был сорван.
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29.07.2020 13:57 Ответить
Почему начиная с декабря, если карантин начался в марте, а до этого дети ходили в школу?!
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29.07.2020 14:01 Ответить
Нет. Для детей карантин начался традиционно в конце декабря 2019 года. По крайней мере в школах нашего города так. А потом плавно перетек во всеобщий.
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29.07.2020 14:03 Ответить
Ну и что с того,что учебный процесс был сорван???!!! Жёсткий карантин в начале пандемии буквально спас тысячи жизней украинцев!
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29.07.2020 14:52 Ответить
У Вас есть возможность объективно это доказать?
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29.07.2020 14:57 Ответить
Ця брехня. У дітей найменше шансів померти від барановірусу.
А старих коли вони були молодими, ніхто дома на рік на закривав, та і зараз вони дома не сидять.
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29.07.2020 15:59 Ответить
Не ну в принципе это положительная динамика)
Количество даунов, которое не может пользоваться компом у нас постепенно сокращается.
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29.07.2020 14:01 Ответить
При чем тут комп?? Понятно что можно и даже нужно организовать дистанционное обучение старшекласникам...а что делать с первоклашками??
Дети которые еще не знают что такое школа...уроки...
Как по мне то от 1-го...и минимум до 3-го класса дистанционное обучение делать нельзя...
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29.07.2020 14:15 Ответить
Как ни странно, но у детей восприятие компьютера развито хорошо. И дистанционное обучение само по себе зашло бы им прекрасно. Но полное отсутствие материальной и дидактической базы сводит подобное обучение к нулю.
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29.07.2020 14:17 Ответить
Я не буду с этим спорить...это все правильно...
Проблема в другом...первоклашки еще не знают что такое школа...они еще все в играх...в садике...еще не выработана какая то дисциплина...еще нет понимая что такое уроки...кто такой учитель...
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29.07.2020 14:19 Ответить
Понимание строится на общении. В данном контексте не важно какими средствами данное общение обустроено. Главное интерактивность. Связь учитель-ученик.
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29.07.2020 14:21 Ответить
Где столько учителей взять?? Класс это еласс...дети вот они...и дистанционно ну с одним...ну с двумя или тремя одновременно....а с десятком как??? Да ни как...
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29.07.2020 14:24 Ответить
Стандартная академгруппа из 15 человек детей вполне посильна для онлайн обучения при наличии соответствующего уровня учителя и соответствующих дидактических материалов. Ну плюс часть организации учебного процесса в части воспитательной работы должны брать на себя родители в таком возрасте. Т.е. присутствовать с детьми на занятиях. Потому как в таком возрасте ребенку самоорганизация еще недоступна.
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29.07.2020 14:28 Ответить
а ребенок 6 лет от рождения будет сидеть перед монитором?
кто из родителей должен уволиться, чтобы быть с ребенком?
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29.07.2020 15:42 Ответить
Ну плюс часть организации учебного процесса в части воспитательной работы должны брать на себя родители в таком возрасте. Т.е. присутствовать с детьми на занятиях.

Я же это указал. По моему мнению возрасте до 6 лет ребенок должен быть под постоянным контролем родителей. Да и потом тоже. Просто степень контроля снижается. Объективно ребенок не готов к самоконтролю до возраста 12-14 лет (зависит от индивидуальных особенностей ребенка). И таки да. Желательно чтобы ребенок это время постоянно находился под контролем родителей. По крайней мере дистанционным.
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29.07.2020 16:55 Ответить
если оба родителя работают - что делать?
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29.07.2020 17:10 Ответить
Мне кажется вопрос риторический. То же самое, что делали и тогда, когда ребенок в школу ходил. Он в школе максимум до 12 часов дня (если говорить о младших классах). Продленка далеко не в каждой школе есть. Так что то же самое делать что всегда родители обычно делали. Бабушки и дедушки в помощь.
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29.07.2020 18:00 Ответить
У меня двое внуков в этом году в первый класс идут...
Да с ними занимаемся...чтение..письмо...математика...со смартфоном и планшетом они на раз...что хошь найдут в ютубе...
Но они не были в школе...тот десяток раз что они ходили на два часа до карантина не считается...
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29.07.2020 14:22 Ответить
У меня малые с 5 лет с компа не слазят, а когда слазят тыкают на телефончике.
Проснись, ты проспал третье тысячилетие)
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29.07.2020 16:03 Ответить
єто не говорит о том, что они готовьі воспринимать учебную інфу. ведт тьікать пальцем не всегда шевелить мозгом.
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29.07.2020 19:47 Ответить
Констатирую факт, что количество компьютерных "даунов", коими как правило являются более 80% школьных учителей в виду так называемого объективного "старения" профессии не сокращается никоим образом. Ибо ни способностей ни мотивации у них к этому нет.
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29.07.2020 14:16 Ответить
А у детей вы спрашивали?
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29.07.2020 14:04 Ответить
Мой четырнадцатилетний сын ответил, что больше такого маразма не хочет. И хотя он как и любой ребенок не любитель в школу ходить, но с радостью пойдет только ради того чтобы прекратился этот дистанционный маразм. И ему есть с чем сравнивать. Одновременно в режиме онлайн он занимался в компьютерной академии "Шаг". И у него к этим онлайн занятиям совсем другое отношение. Ибо там процесс обучений действительно был организован в онлайн режим со всем полагающимся интерактивом, обратной связью и дидактическими материалами. Вплоть до симуляторов и генераторов тестов. Плюс весь процесс в обязательном порядке проходил видеофиксацию для отчетности учителей. Плюс представители компании Cisco наблюдали за процессом. И как результат - сдача экзамена на сертификат Cisco Essential. Сам, будучи на карантине, я имел возможность понаблюдать и сравнить онлайн обучение в академии "Шаг" и общеобразовательной школе. Это небо и земля.
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29.07.2020 14:43 Ответить
О чем их спрашивать, если часть во время уроков валялась на диванах, часть вообще забила.
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29.07.2020 14:53 Ответить
Ну в данном случае явная недоработка родителей.
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29.07.2020 14:56 Ответить
Мы, когда с уроков сбегали, родителей никто особо не винил, т.к. среди сбегавших были и отличники, и двоечники. И не всех можно дома проконтролировать.
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29.07.2020 15:03 Ответить
Так я к тому и веду. На карантине было большинство взрослых. А своих детей не смогли проконтролировать. Ну и чья это недоработка?
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29.07.2020 15:06 Ответить
Наверное тех, кто в это время работал? А сельские вообще без интернета целыми днями на улице.
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29.07.2020 15:09 Ответить
начальная школа в Германии хоть и в городе, у всех инет, работала без интернета. я не визжу связи с наличием отсутстием инета, я вижу связь в отсутствии организаторских способносте у учителей.
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29.07.2020 19:50 Ответить
Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь
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29.07.2020 14:08 Ответить
ну вот, а вы смеялись с зарплаты учителям в 4кило баксов, оставить десяток учителей-блогеров, записывать видосики уроков и выкладывать их в YouTube вот и вся школа.
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29.07.2020 14:13 Ответить
В видосиках потеряна одна из составляющих обучения - обратная связь обучаемого с учителем. Нет интерактивной составляющей.
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29.07.2020 14:20 Ответить
В видосиках можно за 10 минут наглядно научится тому, чему учитель палкой будет тыкать по доске целый месяц.
Многое зависит от подачи материала.
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29.07.2020 16:06 Ответить
Научиться можно. А можно и не научиться. Все зависит на сколько понятно изложен материал для ученика в видосике. А это индивидуально. И телеку вопрос не задашь по ходу материала.
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29.07.2020 16:47 Ответить
Особенно родители младшеклассников....
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29.07.2020 16:42 Ответить
 
 