49,7% украинцев не поддерживают проведение дистанционного обучения в школах в связи с пандемией COVID-19, - опрос
49,7% украинцев не поддерживают проведение дистанционного обучения в школах в связи с пандемией COVID-19 в марте-мае 2020 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
В частности, на вопрос, как респонденты относятся к проведению дистанционного обучения в школах в связи с пандемией COVID-19 в марте-мае 2020 года, 9,9% ответили, что полностью поддерживают, 22,4% - скорее поддерживают, 25,1% - скорее не поддерживают, 24,6% - категорически не поддерживают, а 18% затруднились ответить на вопрос.
Также на вопрос, с какими проблемами столкнулась семья опрошенного во время дистанционного обучения в школах в связи с пандемией COVID-19 в марте-мае 2020 года, 26,1% ответили, что столкнулись со снижение уровня успеваемости детей, 21,6% - недостаток внимания учителей к потребностям детей во время обучения, 19% - недостаточность или отсутствие устройств (компьютеров, планшетов) для участия детей в онлайн-уроках, 21,3% - плохое качество домашней интернет-связи во время обучения, 13,3% - чрезмерная загруженность детей заданиями, 5% - недостаточная нагрузка детей заданиями, 16,1% - формальный подход учителей к проведению дистанционного обучения, 2% - другое, 5,5% - никаких проблем при дистанционном обучении не возникло, 42,1% - эти проблемы не касаются моей семьи (нет детей, дети не ходят в школу), а 3,4% затруднились ответить на вопрос.
Кроме того, на вопрос, кто несет главную ответственность за качество образования и подготовки школ к работе в условиях пандемии COVID-19, 11,1% ответили, что президент, 3,7% - Верховная Рада, 8,5% - Кабинет министров, 56,6% - Министерство образования и науки, 3,6% - местные госадминистрации, 1,7% - местные главы, 5,9% - педагоги, 0,2% - общественные организации, 2,1% - родители, 0,3% - другое, а 6,3% затруднились ответить на вопрос.
Исследование проведено с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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Якраз встигне підрости покоління ледь читаючих ідіотів.
А старих коли вони були молодими, ніхто дома на рік на закривав, та і зараз вони дома не сидять.
Количество даунов, которое не может пользоваться компом у нас постепенно сокращается.
Дети которые еще не знают что такое школа...уроки...
Как по мне то от 1-го...и минимум до 3-го класса дистанционное обучение делать нельзя...
Проблема в другом...первоклашки еще не знают что такое школа...они еще все в играх...в садике...еще не выработана какая то дисциплина...еще нет понимая что такое уроки...кто такой учитель...
кто из родителей должен уволиться, чтобы быть с ребенком?
Я же это указал. По моему мнению возрасте до 6 лет ребенок должен быть под постоянным контролем родителей. Да и потом тоже. Просто степень контроля снижается. Объективно ребенок не готов к самоконтролю до возраста 12-14 лет (зависит от индивидуальных особенностей ребенка). И таки да. Желательно чтобы ребенок это время постоянно находился под контролем родителей. По крайней мере дистанционным.
Да с ними занимаемся...чтение..письмо...математика...со смартфоном и планшетом они на раз...что хошь найдут в ютубе...
Но они не были в школе...тот десяток раз что они ходили на два часа до карантина не считается...
Проснись, ты проспал третье тысячилетие)
Чему-нибудь и как-нибудь
Многое зависит от подачи материала.