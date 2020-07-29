Прокурор Киева Кипер: Я уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко мне уже не применяется
Прокурор Киева Олег Кипер подтвердил факт работы внештатным советником главы Офиса Президента до выполнения решения суда о восстановлении его в органах прокуратуры и подчеркивает, что термин "люстрированный" к нему уже не применяется.
Об этом рассказал Кипер в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"После люстрации для меня, как и для моей семьи, были тяжелые времена... В 2016 году я получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, после этого основал адвокатское объединение… С апреля 2019 оказывал профессиональную помощь Офису Президента по вопросам деятельности правоохранительных органов. И уже к началу 2020 года получил предложение стать одним из внештатных советников на общественных началах главы Офиса Президента. В должности советника также консультировал по вопросам деятельности правоохранительных органов", - рассказал Кипер.
При этом он подчеркнул: "Уволился я из Офиса Президента после исполнения решения суда о моем восстановлении в органах прокуратуры".
Отвечая на вопрос о том, как реагирует на выпады о назначении "люстрированного" на должность прокурора Киева, Кипер сказал: "В сентябре 2019 года суд признал, что увольнение меня с должности в соответствии с законом "Об очищении власти" незаконно и безосновательно. Никаких фактов незаконных действий с моей стороны или помощи в узурпации власти не было, люстрация состоялась исключительно из-за занятия должности, указанной в законе".
"Суд, признав, что люстрация в отношении меня было незаконной, также обязал исключить мою фамилию из списка люстрированных лиц министерства юстиции. Поэтому ко мне термин "люстрированный" уже не применяется", - подытожил он.
27 июля Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры г. Киев нового руководителя - Олега Кипера.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А потом пришли зебилы и у люстрированых рыгов жизнь наладилась...
В декларации Олега Кипера указано, что его жена имеет гражданство России.
В собственности семейства зарегистрированы несколько квартир, земельных участков и домов отдыха, Rolex, ювелирные украшения и дорогие автомобили.
"Достойный" борцун с коррупцией на службе у Ермака!
А теперь ниче все харашо.
Серп и Молот
Тьма и Голод
Навсегда!
За что?
Зачем?
И для чего?
Лозунг дремучий,
Вперед к победе!
Для кого?
Партийных крыс?
А Народ?
Забыли?
Народ и партия едины?
Тогда вперед,к Беде!...
Ноябрь. 1967 года.
Зебилы вы сделали это...гордитесь твари..
Він не вважає фактами переслідування майданівців на початку 2014-го