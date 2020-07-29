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Прокурор Киева Кипер: Я уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко мне уже не применяется

Прокурор Киева Кипер: Я уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин

Прокурор Киева Олег Кипер подтвердил факт работы внештатным советником главы Офиса Президента до выполнения решения суда о восстановлении его в органах прокуратуры и подчеркивает, что термин "люстрированный" к нему уже не применяется.

Об этом рассказал Кипер в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"После люстрации для меня, как и для моей семьи, были тяжелые времена... В 2016 году я получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, после этого основал адвокатское объединение… С апреля 2019 оказывал профессиональную помощь Офису Президента по вопросам деятельности правоохранительных органов. И уже к началу 2020 года получил предложение стать одним из внештатных советников на общественных началах главы Офиса Президента. В должности советника также консультировал по вопросам деятельности правоохранительных органов", - рассказал Кипер.

При этом он подчеркнул: "Уволился я из Офиса Президента после исполнения решения суда о моем восстановлении в органах прокуратуры".

Отвечая на вопрос о том, как реагирует на выпады о назначении "люстрированного" на должность прокурора Киева, Кипер сказал: "В сентябре 2019 года суд признал, что увольнение меня с должности в соответствии с законом "Об очищении власти" незаконно и безосновательно. Никаких фактов незаконных действий с моей стороны или помощи в узурпации власти не было, люстрация состоялась исключительно из-за занятия должности, указанной в законе".

"Суд, признав, что люстрация в отношении меня было незаконной, также обязал исключить мою фамилию из списка люстрированных лиц министерства юстиции. Поэтому ко мне термин "люстрированный" уже не применяется", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мой нос очень идеален", - замначальника главного следственного управления ГПУ времен Януковича, новый прокурор Киева и участник телешоу Олег Кипер. ВИДЕО

27 июля Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры г. Киев нового руководителя - Олега Кипера.

Автор: 

Киев (25670) прокуратура (5034) Кипер Олег (45)


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Топ комментарии
+9
Я смотрю Зеленский все гнид решил подобрать,😡 люстрированный к нему не подходит ,.....😡
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29.07.2020 14:10 Ответить
+9
"После люстрации для меня, как и для моей семьи, были тяжелые времена
А потом пришли зебилы и у люстрированых рыгов жизнь наладилась...
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29.07.2020 14:11 Ответить
+8
До недавнего времени Олег Кипер работал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака
В декларации Олега Кипера указано, что его жена имеет гражданство России.
В собственности семейства зарегистрированы несколько квартир, земельных участков и домов отдыха, Rolex, ювелирные украшения и дорогие автомобили.

"Достойный" борцун с коррупцией на службе у Ермака!
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29.07.2020 14:18 Ответить
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Я смотрю Зеленский все гнид решил подобрать,😡 люстрированный к нему не подходит ,.....😡
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29.07.2020 14:10 Ответить
Прокурор Киева Кипер: Я уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко мне уже не применяется - Цензор.НЕТ 8700
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29.07.2020 14:40 Ответить
Прокурор Киева Кипер: Я уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко мне уже не применяется - Цензор.НЕТ 2167
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29.07.2020 14:41 Ответить
роже дебила у него на фото глядя...........
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29.07.2020 14:49 Ответить
Згадалося: "Холоп слово ругательное и попрошу его комне не применять!" (С)
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29.07.2020 14:10 Ответить
бедная Украина как и сто лет обратно ,не чему история не учит ,печально
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29.07.2020 14:10 Ответить
Всех поздравляем, теперь отлюстрированные опять в теме и в схеме. Старые проверенные кадры. Аж как-то затосковал по Поклонской, помните такую? С Царём в голове
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29.07.2020 14:10 Ответить
Прокурор Киева Кипер: Я уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко мне уже не применяется - Цензор.НЕТ 6777
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29.07.2020 14:43 Ответить
"После люстрации для меня, как и для моей семьи, были тяжелые времена
А потом пришли зебилы и у люстрированых рыгов жизнь наладилась...
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29.07.2020 14:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Dk1IUv2mbG4 эта роль ругательная и прошу ее ко мне не применять ...
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29.07.2020 14:11 Ответить
Эстония Латвия Литва давно следом за Польшей люстрировали краснопузых на 100 лет вперед..... типа ТОМОС-НАТО-ЕС,А ВЫ ЖРИТЕ СВОЙ//// кпSS
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29.07.2020 14:13 Ответить
До недавнего времени Олег Кипер работал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака
В декларации Олега Кипера указано, что его жена имеет гражданство России.
В собственности семейства зарегистрированы несколько квартир, земельных участков и домов отдыха, Rolex, ювелирные украшения и дорогие автомобили.

"Достойный" борцун с коррупцией на службе у Ермака!
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29.07.2020 14:18 Ответить
После люстрации для меня, как и для моей семьи, были тяжелые времена...
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29.07.2020 14:23 Ответить
Вспоминается истошний вой медиашлюх про жену Семочки. Порошенку даже пидозру слепили.
А теперь ниче все харашо.
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29.07.2020 14:23 Ответить
Короче варила баба борщ, все очистки и гниліе помидорі отобрала и вікинула. Приплелся зеленый гном, пособирал говна с мусора и закинул в борщ. Прямо сказочная история. Зато чсотрите сколько труда вложено - и бабка, и гном. А результат украинский.
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29.07.2020 14:22 Ответить
Cтих отца Сенатора, когда меня еще на Свете не было...
Серп и Молот
Тьма и Голод
Навсегда!
За что?
Зачем?
И для чего?
Лозунг дремучий,
Вперед к победе!
Для кого?
Партийных крыс?
А Народ?
Забыли?
Народ и партия едины?
Тогда вперед,к Беде!...
Ноябрь. 1967 года.
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29.07.2020 14:25 Ответить
Все гавно находит себе пристанище в зеленом стаде...
Зебилы вы сделали это...гордитесь твари..
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29.07.2020 14:31 Ответить
А термин "сказочный"?
Прокурор Киева Кипер: Я уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко мне уже не применяется - Цензор.НЕТ 1727
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29.07.2020 14:35 Ответить
Кипер люстрированный. А есть обратный процесс? Делюстрация? Или восстановление невинности после люстрации?
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29.07.2020 14:36 Ответить
"Гляди, заново невинной сделаем, жилами воловьими, что на струны идут: а то нитки на тебе лопаться будут…"(с)
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29.07.2020 14:41 Ответить
"В сентябре 2019 года ВОВЧИЙ СУД признал, что увольнение меня с должности в соответствии с законом "Об очищении власти" незаконно и безосновательно. Никаких фактов незаконных действий с моей стороны или помощи в узурпации власти не было, люстрация состоялась исключительно из-за занятия должности, указанной в законе"
Він не вважає фактами переслідування майданівців на початку 2014-го
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29.07.2020 14:41 Ответить
Подобное к подобному
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29.07.2020 15:10 Ответить
Так а таки шо, уже можно?Прокурор Киева Кипер: Я уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко мне уже не применяется - Цензор.НЕТ 6859
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29.07.2020 15:12 Ответить
Ось вже і Трипер, прибився до венеричної зграї.
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29.07.2020 15:27 Ответить
"С апреля 2019 оказывал профессиональную помощь Офису Президента", теперь понятно почему "суд" отменил люстрацию, оказался классово близким новой власти.
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29.07.2020 17:33 Ответить
Якщо буде ще одна революція, то люстрації вже не буде, а буде кастрація!!!
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30.07.2020 08:39 Ответить
Очень срочно нужен Сашко Билый. И тогда эта прокурорская гнида всё подробно расскажет.
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30.07.2020 12:15 Ответить
Ты воды не разводи, отвечай чётко: сколько дел против Порошенко ты будешь открывать в месяц?
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30.07.2020 12:23 Ответить
 
 