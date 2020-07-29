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Новости Коронавирус и карантин
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Еврокомиссия закупила лекарство для борьбы с коронавирусом на 63 млн евро, им обеспечат около 30 тыс. пациентов из стран Евросоюза

Еврокомиссия закупила лекарство для борьбы с коронавирусом на 63 млн евро, им обеспечат около 30 тыс. пациентов из стран Евросоюза

Европейская комиссия подписала контракт с фармацевтической компанией на поставку лекарственного средства Ремдесивир для лечения коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Veklury был первым разрешенным на уровне ЕС средством для лечения COVID-19. С начала августа и с целью удовлетворения немедленных потребностей партии Veklury будут предоставлены государствам-членам и Великобритании по координации и поддержке Комиссии", - говорится в заявлении.

Комиссия профинансирует контракт на общую сумму 63 млн евро через механизм для чрезвычайных ситуаций. Это обеспечит лечение примерно 30 000 пациентов с выраженными симптомами COVID-19.

"Это поможет покрыть текущие потребности в течение следующих нескольких месяцев, обеспечив при этом справедливое распределение на уровне ЕС на основе ключа распределения с учетом советов Европейского центра предотвращения и контроля заболеваний", - пояснили в Еврокомиссии.

Комиссия также готовит совместные закупки для дальнейших поставок лекарств, которые, как ожидается, покроют дополнительные потребности и поставки с октября.

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Еврокомиссия (1470) карантин (16729) лекарства (1227) Евросоюз (17267) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А зеленский рассказал байку о реформах и зарплате медиков в свете оной, двести баксов, лохи, подавитесь
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29.07.2020 14:28 Ответить
А нам? Х вам.
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29.07.2020 14:29 Ответить
Слабонько, наші вже 60 млрд розхапали, а в нас нема 30 000 симптоматиків.
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29.07.2020 14:30 Ответить
2000$ курс...
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29.07.2020 14:32 Ответить
 
 