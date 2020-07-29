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Новости Коронавирус и карантин
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Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос втрое за два месяца лета: с 59,3 на 100 тыс. населения до 161,4

Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос втрое за два месяца лета: с 59,3 на 100 тыс. населения до 161,4

В Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос втрое по сравнению с началом июня.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 29 июля показатель заболеваемости COVID-19 составил 161,4 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 2,4%. С начала пандемии в Украине умерли 1650 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что во время пандемии COVID-19, даже в условиях ослабления карантина, следует ответственно следовать рекомендациям, которые разработаны, чтобы защитить жизнь и здоровье граждан.

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Напомним, по состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости на COVID-19 составлял 59,3 на 100 тыс. населения.

Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос втрое за два месяца лета: с 59,3 на 100 тыс. населения до 161,4 01
Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос втрое за два месяца лета: с 59,3 на 100 тыс. населения до 161,4 02

карантин (16729) эпидемия (789) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Уряд думає, що люди - причина поширення вірусу, а не ресурс для стримування цього поширення. Спостерігаємо. Бережемо себе.
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29.07.2020 14:35 Ответить
хто би сумнівався. Я це передбачав відразу, як вам ЄС 1,5 лярда додаткових на "боротьбу" виділив...
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29.07.2020 14:42 Ответить
А можно методику расчетов озвучить? Чтобы т.с. можно было бы убедится что это действительно так.
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29.07.2020 15:02 Ответить
Скорее всего махлюют, это не заболеваемость, а только результат тестирования.
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29.07.2020 15:25 Ответить
дебіл степанов і його команда придумали новий показник - захворюваність на сто тисяч населення (161 на 100 тис). Багато це чи мало? В одному мільйоні - десять по 100 тис. Множимо на сорок: 161Х400=64400
з них 1650 померло. 1650/64400=2,56% - це летальність. Не дуже відрізняється від вказаної у інформації -2,4%. Але: це по інфікованих виявлених. Інші, хто переніс ковід і не помітив не увійшли у степанівську статистику зовсім. Тобто летальність значно менша, може навіть вдесятеро. Гнать степашку поганою мітлою. Бо як ми бачимо ніхто із вищої влади загрозу вже всерйоз не сприймає. А от для рабів у них є лякалки степанова. Аби й далі мародерити на коронавірусі.
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29.07.2020 15:38 Ответить
немає ніякої пандемії

це звичайна мутація сезонного вірусу грипу

розводять весь Світ як лохів
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29.07.2020 15:54 Ответить
Мне кажется проблема просто в некомпетентности правительства. Во всех отраслях какие-то проходимцы и медицина не исключение. На этот коронавирус тестируют всех, кроме тех кто болеет. Человек с температурой сидит дома и по вайберу общается с врачом. И лишь если становится так плохо, что не чем дышать и дома оставаться уже нельзя, человека везут в больницу и там делают тест. А тех кто с ним контактировал конечно же не тестируют, а предлагают посидеть на самоизоляции и алгоритм как и в первом случае. При таком подходе весь этот "карантин" будет продолжаться годами.
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29.07.2020 16:25 Ответить
"Отдельное спасибо - спонсору коронавируса укрзализнице!" Обещал им , свои обещания нужно выполнять!
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29.07.2020 16:38 Ответить
 
 