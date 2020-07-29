Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос втрое за два месяца лета: с 59,3 на 100 тыс. населения до 161,4
В Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос втрое по сравнению с началом июня.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 29 июля показатель заболеваемости COVID-19 составил 161,4 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 2,4%. С начала пандемии в Украине умерли 1650 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.
В Центре напомнили, что во время пандемии COVID-19, даже в условиях ослабления карантина, следует ответственно следовать рекомендациям, которые разработаны, чтобы защитить жизнь и здоровье граждан.
Напомним, по состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости на COVID-19 составлял 59,3 на 100 тыс. населения.
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з них 1650 померло. 1650/64400=2,56% - це летальність. Не дуже відрізняється від вказаної у інформації -2,4%. Але: це по інфікованих виявлених. Інші, хто переніс ковід і не помітив не увійшли у степанівську статистику зовсім. Тобто летальність значно менша, може навіть вдесятеро. Гнать степашку поганою мітлою. Бо як ми бачимо ніхто із вищої влади загрозу вже всерйоз не сприймає. А от для рабів у них є лякалки степанова. Аби й далі мародерити на коронавірусі.
це звичайна мутація сезонного вірусу грипу
розводять весь Світ як лохів