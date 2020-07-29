Кравчук о своем возможном участии в переговорах по Донбассу: "Пока мне никто ничего не предлагал"

Первый президент Украины Леонид Кравчук отреагировал на заявление нынешнего главы государства Владимира Зеленского о его возможном участии в переговорах по Донбассу в качестве руководителя украинской делегации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Апостроф".

"Пока мне никто ничего не предлагал", - заявил Кравчук.

По его словам, говорить о чем-либо пока что рано.

"Президент назвал мою кандидатуру. Лично мне не назвал. Поэтому когда назовет мне лично, пригласит меня в офис, скажут, я буду думать, принимать решения", - подчеркнул он.

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Накануне стало известно, что Леонид Кучма вышел из ТКГ по Донбассу, в которой он возглавлял украинскую делегацию.

Позже президент Владимир Зеленский назвал вероятных кандидатов на должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация", - отметил глава государства.