Кравчук о своем возможном участии в переговорах по Донбассу: "Пока мне никто ничего не предлагал"
Первый президент Украины Леонид Кравчук отреагировал на заявление нынешнего главы государства Владимира Зеленского о его возможном участии в переговорах по Донбассу в качестве руководителя украинской делегации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Апостроф".
"Пока мне никто ничего не предлагал", - заявил Кравчук.
По его словам, говорить о чем-либо пока что рано.
"Президент назвал мою кандидатуру. Лично мне не назвал. Поэтому когда назовет мне лично, пригласит меня в офис, скажут, я буду думать, принимать решения", - подчеркнул он.
Накануне стало известно, что Леонид Кучма вышел из ТКГ по Донбассу, в которой он возглавлял украинскую делегацию.
Позже президент Владимир Зеленский назвал вероятных кандидатов на должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация", - отметил глава государства.
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если бы молодость знала
если бы старость могла
хочешь чтоб
рыбка золотаяжабка с булавою
сама прискакала б к тебе...с шаурмой? )))
так не бывать этому))))
чим він допоможе Україні ?
нормального президента з його допомогою ми вже позбулись.
Нужно отказываться, Леонид Макарович! Даже если предложат.)
ему дали взять интервью у Снежного человека. Взял диктофон и ушел. И
пропал. Пошел Вини Пух на поиски Пятачка. Нашел пещеру и около нее
Пятачка с порванным ртом и рядом диктофон. Включает диктофон и слышит
диалог:
- Простите, это вы будете Снежный Человек?
- Да, я.
- Извините, а можно у вас взять интервью?
- Да, бери.
- Ой, это же не интервью!
- Бери, бери.