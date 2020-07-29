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Кабмин выделил 10,4 млн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабмин выделил 10,4 млн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабинет министров Украины выделил 10 млн 434 тыс. грн для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей трех погибших военных и 14 военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов. Получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2 тыс. 27 грн.

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Кабмин (14034) помощь (7872) Антитеррористическая операция (18284)


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помощи членам семей трех погибших военных и 14 военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) - цитата

это даже не капля в море... это скупая слеза
нужно вспомнить всех...(вернее - не забыть никого!)
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29.07.2020 14:51 Ответить
А чего только троим погибшим? По какому принципу отбирали? Денег мало? А ремонт президентской резиденции в Конче -Заспе обязательно было делать? А гонять самолёты за нашими туристами - это нормально? А оплачивать жильё депутатам - миллионерам деньги есть? Твари, не "слуги"....Чтоб вам поперёк горла стали все личные блага и привилегии за счёт воинов - героев....За счёт погибших,за счёт раненых, за счёт воюющих на передовой героев....
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29.07.2020 15:03 Ответить
пиар перед выборами, а закон слабо принять, что бы бабло автоматично выдавалось, а не с пиаром цирка.
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29.07.2020 15:48 Ответить
 
 