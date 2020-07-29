С начала перемирия убитых и раненых нет, - Хомчак доложил Зеленскому о ситуации в районе проведения ООС

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что в зоне проведения операции Объединенных сил ситуация контролируемая, больных COVID-19 нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом он сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому на совещании в среду.

Руслан Хомчак отметил, что режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

"С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего", - сказано в сообщении.

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Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.