С начала перемирия убитых и раненых нет, - Хомчак доложил Зеленскому о ситуации в районе проведения ООС
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что в зоне проведения операции Объединенных сил ситуация контролируемая, больных COVID-19 нет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом он сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому на совещании в среду.
Руслан Хомчак отметил, что режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.
"С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего", - сказано в сообщении.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
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А тепер у зелених опініон, простигосподи, мейкерів збурилося цунамі - «А що ваш Порошенко кращим був?». Зокрема, йдеться про те, що у 2015 році Порох теж оголошував режим припинення вогню.
Але, як то йдеться у одному відомому анекдоті, є нюанс.
Диви, продажний green cattle, яка *****:
1. Порох оголошував режим припинення вогню, знаючи, що росія (а він не боявся називати росію ворогом, на відміну від сцикливого артикля), не буде виконувати рівно *****. Це був дипломатичний жест для західної антипутінської коаліції - дивіться, Україна готова до мирної реінтеграції Донбасу, але, на жаль, агресор продовжує ескалацію.
2. Враховуючи фактор російської генетичної підлості, Порох лишав нашим військам право на вогонь у відповідь.
3. Права на розвідку і контр-снайперські операції взагалі ніхто не забирав. Наші коптери літали, наші хлопчики стріляли. І українські реби за спиною наших ніхто не ставив (*****, який тільки сюр).
4. Будь-який обстріл з боку окупантів припинявся дуже потужним вогнем зі сторони ЗСУ, про що я з насолодою читав на сепарських ресурсах - там таке виття і стогін стояли, що аж тиск вирівнювався.
Так от.
Те, що зараз творить режим зеленського - це не перемир'я. Це стриножування власної армії і відверта капітуляція. Уже не спідтишка, не поволеньки, а пряма і цілеспрямована.
На жаль. На превеликий жаль(((
https://www.facebook.com/umniyyar/posts/4054588747947078 Ярослав Матюшин
А також у 2014, 2016, 2017, 2018 та 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А що таке системне і несистемне порушення вогню?
От така "зелена статистика" від трускавецького університету.
https://www.belta.by/incident/view/pod-minskom-zaderzhany-32-boevika-inostrannoj-chastnoj-*******-kompanii-400470-2020/
https://twitter.com/SpravaHromad
Справа Громад
@SpravaHromad
·https://twitter.com/SpravaHromad/status/1288409708106256384 2 ч Скільки порушень за першу добу "всеосяжного" перемир'я нарахував Штаб ООС? ТРИ? А ОБСЄ - 111. Ще раз: СТО ОДИНАДЦЯТЬ.
Обнадёживающая динамика: https://censor.net/comments/locate/3210775/019214d0-01e9-715b-b048-1c9c317ebe3c
Напомним, что 21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака главой Генштаба ВСУ. Это назначение вызвало скандал в обществе. Дело в том, что еще 24 октября 2014 года журналист Ростислав Шапошников опубликовал расследование https://youtu.be/WPC0RId3wPQ "Предательство генерала Хомчака и комбата Березы" , которое набрало уже более 3 млн просмотров на YouTube. Хомчак является фигурантом уголовного расследования событий в Иловайске. Во время дебатов с Петром Порошенко, Владимир Зеленский спрашивал "почему никто не сидит за Иловайск?".
Однако, Зеленский назначил Хомчака руководить армией Украины, хотя есть объективные свидетельства того, что Хомчак отдавал преступные приказы во время Иловайских сражений и сам сбежал с поля боя. Находясь на должности главы ВСУ, Хомчак может оказывать давление на свидетелей из числа подчиненных солдат, которые выжили в Иловайске. Потому, журналист Ростислав Шапошников обратился в правительство США с просьбой посодействовать тому, чтобы Иловайская трагедия была расследована объективно с привлечением международных экспертов.
Заявления были отправлены в Департамент обороны США, Государственный департамент США, Департамент государственной безопасности США, Федеральное бюро расследований США и в Центральное разведовательное управление США, а также непосредственно главе департамента обороны США Патрику М. Шэнахэну. http://roadcontrol.org.ua/node/3216
https://twitter.com/13Hellis_13
Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1288447564665282562 3 мин
главнокомандующий Украины..... С*КА.... млеаааааать...... Как мне стыдно .... Как мне страшно за наших ребят на фронте.....
Дмитрий
@dmitriypaut
· 1 ч
Бессвязная речь умственно отсталого. Та сторона, зависящая от рассии, серьезные и не серьезные выстрелы,а ещё веселые и смешные выстрелы. Ну конченый ......
https://twitter.com/i/status/1288430970413219843
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
29 Июля 10:27 11
0
За добу штаб ООС фіксує 3 порушення тиші, а ОБСЄ - 111
Дивні речі ми дізнаємось зі звітів місії ОБСЄ. За добу, 27 липня, у зведеннях від Штабу ООС ми чуємо про 3 порушення тиші, а ОБСЄ чомусь фіксує 111 порушень.
"Починаючи з 00:01 27 липня, після досягнення домовленості на зустрічі тристоронньої контактної групи 22 липня про додаткові заходи щодо посилення припинення вогню, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню, всі вони відбулися у Донецькій області (в тому числі 21 вибух і 90 черг і пострілів зі стрілецької зброї). Всі ці порушення припинення вогню були зафіксовані між 09:45 11:35 27 липня", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Якщо ми бачимо такі цифри всього за один день, то що насправді відбувається на фронті за цей час, з 27 по 29 включно?
Обнадёживающая динамика:
Щоб верховного зебіла не надто кляли.
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3485810778149644?__cft__[0]=AZUciYjyPcnwPbnYN-InFs1DJo1XYuLt6lCsCTdGKbsM53FB1pnMFs1wN3zfUZ1nFexhlVDcDTCsSRXwghE-uDO3p-txi0i5n6ARjDh8GCTM6wiTk_T-gGXVoO2n5VyPcGY&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
- 111 нарушений с момента объявления «тишины», зафиксировала ОБСЕ.
Что-то не вырисовывается у Владимира Саныча победа на местных выборах.
Зато Кремль красиво рисует ее своей пророссийской швали.
Думаю, Зеленского обвинят в срыве перемирия, ОБЗЖ и прочие взвоют синхронно.
Их задача - взять максимум в местных советах и начать качать регионы.
А весной эти местные советы еще и землю начнут распределять.
--
Зелёные построили стратегию, в которой главным пунктом успеха являлось ...соблюдение Кремлем своих обязательств. )
В течение полутора суток Кремль дважды вытер зелёным личико их же великой стратегией.
Потому, что у Кремля всегда есть своя.
Что я могу сказать...
- Вы там, в ОП, просто Макиавелли, парни...)
Да, я понимаю, европейцы, в своих корыстных интересах, стремятся питать себя иллюзиями (или выдавать иллюзии за реальность), но вам какой в этом смысл?
Мало того, как человек видевший войну, я могу утверждать: такого рода перемирие (вот мы не стреляем, а они тоже не стреляют, ну, постреливают случайно, внесистемно, так сказать) ведет к падению воинской дисциплины и подрыву морального духа. Причем, стремительному. А восстановить его тяжело. Опять добровольцев придется на смерть посылать.
"Только что сообщили, что Тосно взято противником. Если так будет продолжаться, боюсь, что Ленинград будет сдан идиотски глупо, а все ленинградские дивизии рискуют попасть в плен. Что делают Попов и Ворошилов? Они даже не сообщают о мерах, какие они думают предпринять против такой опасности. Они заняты исканием новых рубежей отступления, в этом они видят свою задачу. Откуда у них такая бездна пассивности и чисто деревенской покорности судьбе? Что за люди - ничего не пойму." (Сталин И.В. Телеграмма В.М. Молотову и Г.М. Маленкову29 августа 1941 года).
Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко считает, что партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» срывает все попытки действующей власти решить конфликт на Донбассе.
«Партия «Европейская солидарность» стала классическим спойлером, то есть политической силой, которая срывает любые попытки не только решить конфликт или достичь компромисса, а также предпринять шаги в этом направлении. Все объявляется изменой, сразу начинается очень неприятная, по своему эмоциональному наполнению, критика. И все это идет вопреки тому, что советует теория в этом случае. Нужно уменьшать язык ненависти, поощрять язык конструктивного диалога - все здесь делается наоборот, со стороны ЕС, политической силы которая несет ответственность за конфликты, что происходили с 2014 по 2019 год, за все минские договоренности, за то как они выполнялись, за военные действия и тд», - сказал он.
Капитоненко считает, что эта позиция вписывается в классическую позицию спойлера - политической силы, которая получает политическую или экономическую пользу от затягивания конфликта и делает все, чтобы он продолжался.
«Что касается обвинений - это настолько непрофессиональные, голословные обвинения. Мы, конечно, привыкли к этому, к сожалению, стандарты в украинской политике не очень высокие. Но зачем это распространять, заниматься этим и ставить под сомнение свой авторитет - я не понимаю.
https://m.facebook.com/MyrotvoretsUA/?refid=52&_ft_=qid.6855178681480385953%3Amf_story_key.-7000925793016058090%3Atop_level_post_id.3107955189292049%3Acontent_owner_id_new.1665655113522071%3Aoriginal_content_id.298680498003562%3Aoriginal_content_owner_id.100035848418169%3Apage_id.1665655113522071%3Asrc.22%3Aphoto_id.298680471336898%3Astory_location.5%3Aattached_story_attachment_style.photo%3Aview_time.1596094089%3Afilter.h_nor%3Atds_flgs.3%3Apage_insights.%7B%221665655113522071%22%3A%7B%22page_id%22%3A1665655113522071%2C%22page_id_type%22%3A%22page%22%2C%22actor_id%22%3A1665655113522071%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A1%2C%22originalPostOwnerID%22%3A298680498003562%7D%2C%22psn%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22post_context%22%3A%7B%22object_fbtype%22%3A266%2C%22publish_time%22%3A1596090423%2C%22story_name%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22story_fbid%22%3A%5B3107955189292049%5D%7D%2C%22role%22%3A1%2C%22sl%22%3A5%2C%22targets%22%3A%5B%7B%22actor_id%22%3A1665655113522071%2C%22page_id%22%3A1665655113522071%2C%22post_id%22%3A3107955189292049%2C%22role%22%3A1%2C%22share_id%22%3A0%7D%5D%7D%7D&__tn__=C-R