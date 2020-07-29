Одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе, получат 685 грн ежемесячного пособия, - Минсоцполитики
Пенсионеры старше 80 лет, которые живут одни и нуждаются в постоянном уходе получат 685 грн ежемесячного пособия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
"Решением правительства установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи по уходу за одинокими пенсионерами, которым исполнилось 80 и более лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн), - говорится в сообщении.
В Минсоцполитики отмечают, что помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.
Топ комментарии
+6 Vadim Gumenyk
показать весь комментарий29.07.2020 15:31 Ответить Ссылка
+3 Топ Ган
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+3 Виктор Потоцкий #426787
показать весь комментарий29.07.2020 15:52 Ответить Ссылка
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О бл, ще й 20% на комуналку витрясуть.
На бездомных кошек и собак Польша тратит почти в ТРИ раза больше, чем Украина на пенсии для стариков, которые всю свою жизнь тяжело работали, платили налоги и отчисления
Несколько месяцев назад в Польше был СНИЖЕН возраст выхода на Пенсию. А с 1 марта 2020 года Запланировано очередное существенное Повышение Пенсии. Средний размер Которой на сегодняшний день составляет около 500 ДОЛЛАРОВ.
А теперь немного Фактов о жизни Польских Пенсионеров:
- Если Пенсионер, по каким-либо Причинам, не может оплатить счета за Использование услуг, Государство перекладывает эту Проблему на себя.
- Многие Польские авиакомпании предоставляют Пожилым людям льготы, оплачивая Большую часть Билета.
- Пенсионерам предоставляется Бесплатная медицинская помощь и огромные скидки при Посещении частных Врачебных кабинетов.
- Все 70-летние Граждане и старше не платят за проезд в Автобусах городского сообщения и Метро.
- Пожилые люди могут проходить Санаторное лечение, оплачивая Небольшую часть стоимости путевки.
- По достижению 75 лет, пожилые Поляки могут не платить за Кабельное телевидение и Радио.
И это Далеко не полный список Льгот предусмотреных для Польских стариков. А теперь давайте Вернемся к нашей Украинской действительности. К нашим 12 МИЛЛИОНАМ пенсионеров. Которые получают в среднем 53 ДОЛЛАРА в месяц. Только Вдумайтесь в эту цифру. В той же Польше на содержание одного Бездомного животного, государство выделяет около 200 ДОЛЛАРОВ в месяц. На Бездомных Кошек и Собак Польша тратит почти в ТРИ раза Больше, чем Украина на Пенсии для Стариков, которые всю свою Жизнь тяжело Работали, платили Налоги и Отчисления.
Это просто не укладывается в Голове. Наши соседи Поляки, которые в начале 90-х годов приезжали в Украину за Продуктами и Одеждой, обогнали нас на многие ДЕСЯТИЛЕТИЯ, по Развитию и Уровню жизни. Как такое могло Произойти? В чем же наша Ошибка?
P.S. Покажите кто-нибудь эту публикацию Вальцману, Зельцману, Гнойсману, Шмыгалю и пр. негодяям, которые устроили в Украине пенсионерам ГЕНОЦИД УДУШЕНИЯ И МОРЕНИЯ ГОЛОДОМ. И пусть они Попробуют ответить на эти два Вопроса.
Недаром говорят, что "у старости - женское лицо"