Одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе, получат 685 грн ежемесячного пособия, - Минсоцполитики

Пенсионеры старше 80 лет, которые живут одни и нуждаются в постоянном уходе получат 685 грн ежемесячного пособия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"Решением правительства установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи по уходу за одинокими пенсионерами, которым исполнилось 80 и более лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн), - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики отмечают, что помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.

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