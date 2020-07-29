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Одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе, получат 685 грн ежемесячного пособия, - Минсоцполитики

Одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе, получат 685 грн ежемесячного пособия, - Минсоцполитики

Пенсионеры старше 80 лет, которые живут одни и нуждаются в постоянном уходе получат 685 грн ежемесячного пособия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"Решением правительства установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи по уходу за одинокими пенсионерами, которым исполнилось 80 и более лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн), - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики отмечают, что помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.

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Автор: 

пенсионеры (838) Министерство социальной политики (882) помощь и поддержка (874)


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Топ комментарии
+6
Шоб вы мрази на старость так же получали нелюди
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29.07.2020 15:31 Ответить
+3
...так вот под кого закон об игральном бизнесе создавали? Ну все, теперь клиент попрет
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29.07.2020 15:20 Ответить
+3
Немного Фактов о жизни Польских пенсионеров.
На бездомных кошек и собак Польша тратит почти в ТРИ раза больше, чем Украина на пенсии для стариков, которые всю свою жизнь тяжело работали, платили налоги и отчисления
Несколько месяцев назад в Польше был СНИЖЕН возраст выхода на Пенсию. А с 1 марта 2020 года Запланировано очередное существенное Повышение Пенсии. Средний размер Которой на сегодняшний день составляет около 500 ДОЛЛАРОВ.
А теперь немного Фактов о жизни Польских Пенсионеров:
- Если Пенсионер, по каким-либо Причинам, не может оплатить счета за Использование услуг, Государство перекладывает эту Проблему на себя.
- Многие Польские авиакомпании предоставляют Пожилым людям льготы, оплачивая Большую часть Билета.
- Пенсионерам предоставляется Бесплатная медицинская помощь и огромные скидки при Посещении частных Врачебных кабинетов.
- Все 70-летние Граждане и старше не платят за проезд в Автобусах городского сообщения и Метро.
- Пожилые люди могут проходить Санаторное лечение, оплачивая Небольшую часть стоимости путевки.
- По достижению 75 лет, пожилые Поляки могут не платить за Кабельное телевидение и Радио.
И это Далеко не полный список Льгот предусмотреных для Польских стариков. А теперь давайте Вернемся к нашей Украинской действительности. К нашим 12 МИЛЛИОНАМ пенсионеров. Которые получают в среднем 53 ДОЛЛАРА в месяц. Только Вдумайтесь в эту цифру. В той же Польше на содержание одного Бездомного животного, государство выделяет около 200 ДОЛЛАРОВ в месяц. На Бездомных Кошек и Собак Польша тратит почти в ТРИ раза Больше, чем Украина на Пенсии для Стариков, которые всю свою Жизнь тяжело Работали, платили Налоги и Отчисления.
Это просто не укладывается в Голове. Наши соседи Поляки, которые в начале 90-х годов приезжали в Украину за Продуктами и Одеждой, обогнали нас на многие ДЕСЯТИЛЕТИЯ, по Развитию и Уровню жизни. Как такое могло Произойти? В чем же наша Ошибка?
P.S. Покажите кто-нибудь эту публикацию Вальцману, Зельцману, Гнойсману, Шмыгалю и пр. негодяям, которые устроили в Украине пенсионерам ГЕНОЦИД УДУШЕНИЯ И МОРЕНИЯ ГОЛОДОМ. И пусть они Попробуют ответить на эти два Вопроса.
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29.07.2020 15:52 Ответить
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..."в постороннем уходе" куда??
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29.07.2020 15:16 Ответить
...так вот под кого закон об игральном бизнесе создавали? Ну все, теперь клиент попрет
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29.07.2020 15:20 Ответить
то ли зелёные шулеры мутят, то ли журналист - школота! как можно "получат ежемесячные выпллаты"? можно либо "получат единоразовую помощь" либо "будут получать ежемесяцные выплаты"
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29.07.2020 15:20 Ответить
Ну не *** сее, больше похоже на потусторонний уход, ну как в принципе всё у зебилов
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29.07.2020 15:23 Ответить
Пацан сказал -пацан сделает! Чё тока не слышали ? 80-летним по ТЫЩЕ ! Та нет ,по полторы и 75 -летним тоже по пол-тыщи и прочие конхветки... Заканчивается скромнее. Тока одиноким и шоб никто не видел!
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29.07.2020 15:27 Ответить
25 Долларов!!!!! Нифига себе сумма.
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29.07.2020 15:28 Ответить
Шоб вы мрази на старость так же получали нелюди
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29.07.2020 15:31 Ответить
если доживут
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29.07.2020 15:40 Ответить
и будьте неладны - 685 грн!! охренеть как они заживут!
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29.07.2020 15:38 Ответить
Це на хліб та воду чи на поховання?
О бл, ще й 20% на комуналку витрясуть.
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29.07.2020 15:40 Ответить
Немного Фактов о жизни Польских пенсионеров.
На бездомных кошек и собак Польша тратит почти в ТРИ раза больше, чем Украина на пенсии для стариков, которые всю свою жизнь тяжело работали, платили налоги и отчисления
Несколько месяцев назад в Польше был СНИЖЕН возраст выхода на Пенсию. А с 1 марта 2020 года Запланировано очередное существенное Повышение Пенсии. Средний размер Которой на сегодняшний день составляет около 500 ДОЛЛАРОВ.
А теперь немного Фактов о жизни Польских Пенсионеров:
- Если Пенсионер, по каким-либо Причинам, не может оплатить счета за Использование услуг, Государство перекладывает эту Проблему на себя.
- Многие Польские авиакомпании предоставляют Пожилым людям льготы, оплачивая Большую часть Билета.
- Пенсионерам предоставляется Бесплатная медицинская помощь и огромные скидки при Посещении частных Врачебных кабинетов.
- Все 70-летние Граждане и старше не платят за проезд в Автобусах городского сообщения и Метро.
- Пожилые люди могут проходить Санаторное лечение, оплачивая Небольшую часть стоимости путевки.
- По достижению 75 лет, пожилые Поляки могут не платить за Кабельное телевидение и Радио.
И это Далеко не полный список Льгот предусмотреных для Польских стариков. А теперь давайте Вернемся к нашей Украинской действительности. К нашим 12 МИЛЛИОНАМ пенсионеров. Которые получают в среднем 53 ДОЛЛАРА в месяц. Только Вдумайтесь в эту цифру. В той же Польше на содержание одного Бездомного животного, государство выделяет около 200 ДОЛЛАРОВ в месяц. На Бездомных Кошек и Собак Польша тратит почти в ТРИ раза Больше, чем Украина на Пенсии для Стариков, которые всю свою Жизнь тяжело Работали, платили Налоги и Отчисления.
Это просто не укладывается в Голове. Наши соседи Поляки, которые в начале 90-х годов приезжали в Украину за Продуктами и Одеждой, обогнали нас на многие ДЕСЯТИЛЕТИЯ, по Развитию и Уровню жизни. Как такое могло Произойти? В чем же наша Ошибка?
P.S. Покажите кто-нибудь эту публикацию Вальцману, Зельцману, Гнойсману, Шмыгалю и пр. негодяям, которые устроили в Украине пенсионерам ГЕНОЦИД УДУШЕНИЯ И МОРЕНИЯ ГОЛОДОМ. И пусть они Попробуют ответить на эти два Вопроса.
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29.07.2020 15:52 Ответить
"...Покажите кто-нибудь эту публикацию Вальцману, Зельцману, Гнойсману, Шмыгалю..." - Начать нужно с Кравчукмана и Кучмана, вместе с их выкормышем - Овощманом.
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29.07.2020 16:34 Ответить
Еще обещалкины обещали, кому исполнилось 80, коммунальные услуги даром.
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29.07.2020 15:56 Ответить
А звідки гроші на це візьмуть? Діра в бюджеті вже зникла і є його профіцит? Чи знову з фонду боротьби з коронавірусом? За чий рахунок буде відбуватись фінансування?
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29.07.2020 16:00 Ответить
бл*ди ...зельоные ...отмороженные
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29.07.2020 16:18 Ответить
Интересно, кто за ними будет ухаживать за 685 гривен в месяц ?
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29.07.2020 16:22 Ответить
Мало кто после 80 лет не нуждается в постороннем уходе. И мало кто в этом возрасте имеет пару, как правило лица после 80 - это одинокие женщины...
Недаром говорят, что "у старости - женское лицо"
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29.07.2020 16:43 Ответить
Анекдот - судили дев"яносторічного цеховика...Дали йому п"ятнадцять років...В останньому слові він сказав - "спасібо за довєріє"...
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29.07.2020 16:55 Ответить
 
 