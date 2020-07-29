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Новости Коронавирус и карантин
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Украинцев нужно обезопасить от коронавируса во время проведения местных выборов осенью, - Зеленский

Украинцев нужно обезопасить от коронавируса во время проведения местных выборов осенью, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного совещания по противодействию распространения коронавируса поднял вопрос подготовки к местным выборам, которые запланированы на 25 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Очевидно, предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов", - сказал  Зеленский.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратил внимание на обеспечение достаточного количества тех, кто будет следить за порядком в ходе проведения голосования, особенно после принятия законопроектов, требующих большего количества правоохранителей на выборах.

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Автор: 

Аваков Арсен (3445) Зеленский Владимир (20849) карантин (16729) местные выборы (2752) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
хто б убезпечив українців від тебе....
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29.07.2020 15:31 Ответить
+16
Украинцев нужно обезопасить от коронавируса во время проведения местных выборов осенью, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3520
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29.07.2020 15:38 Ответить
+12
Классная вещь - вирус, шо хочешь, то и делаешь. Да, вова?
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29.07.2020 15:41 Ответить
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хто б убезпечив українців від тебе....
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29.07.2020 15:31 Ответить
с языка сняли ))
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29.07.2020 15:35 Ответить
Какая забота. Поклон тебе преЗЕдент!!!
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29.07.2020 15:39 Ответить
Вор радуцкий свою долю от проданных масок вернет?? Или ты свою???
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29.07.2020 15:32 Ответить
Мишка кРадуцкий ворует а не возвращает.Он что Робин Гуд какой-то чтоб "лохам" добро возвращать?
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29.07.2020 15:48 Ответить
Нужно ввести комендантский час
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29.07.2020 15:34 Ответить
на сутки
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29.07.2020 15:36 Ответить
Хіба що до Львіської області.
Бо там найрозумніші люди, які Вову послали.
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29.07.2020 15:38 Ответить
Соціологія не радує, то потерпілий вирішив перейняти останній досвід *****?
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29.07.2020 15:36 Ответить
Украинцев нужно обезопасить от коронавируса во время проведения местных выборов осенью, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3520
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29.07.2020 15:38 Ответить
тільки окулярами махнулися недивлячись ))))
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29.07.2020 15:46 Ответить
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29.07.2020 15:52 Ответить
По смартфону предложит Зебил голосовать
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29.07.2020 15:38 Ответить
И нарисуют что хотят.
Кто и как их проверит?
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29.07.2020 15:43 Ответить
так такое впечатление что к этому и идет
(то какая-то возня с "облегчением" голосования где хто возжелал,то вообще какие-то правки в закон о голосовании (а за 3 мес до... запрещено категорически что-то там вносить)))
шахер-махер короче артистическо-цирковой профессиональный)))
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29.07.2020 15:49 Ответить
Ну да,а вирус в их интересах рисовать по 1000 предлог голосовать безконтактно по смартфону или интернету как у обнуленного, мол чтоб меньше заразились,чтоб меньше на майдан выходили где в случаи чего скажут вспышка и закроют метро и транспорт ну и ес и сша подкинет денег на "борьбу" с этим вирусом,кому лишний из слуг лишний миллион
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29.07.2020 16:15 Ответить
Якби не було, але народ поступово починає бачити до чого приводить вибір некомпетентних слуг народу.
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29.07.2020 15:39 Ответить
а дорогу слід переходити на зелене світло
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29.07.2020 15:40 Ответить
ага... ще скажіть їздити зі швидкістю 60 км по місту ))) і тверезими )))
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29.07.2020 15:50 Ответить
Классная вещь - вирус, шо хочешь, то и делаешь. Да, вова?
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29.07.2020 15:41 Ответить
классная вещь - война, да пеца?
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29.07.2020 15:43 Ответить
пнт пнх
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29.07.2020 15:45 Ответить
Классный ты мышебрат
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29.07.2020 15:58 Ответить
Какие выборы, успокойтесь!
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29.07.2020 15:41 Ответить
За ковидных не голосовать иначе бдем ездить и жить по пропускам.Геть ковидную секту.
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29.07.2020 15:44 Ответить
Украинцев нужно обезопасить от коронавируса во время проведения местных выборов осенью, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5505
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29.07.2020 15:45 Ответить
а як захистити Україну від зєзє-віруса?
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29.07.2020 15:46 Ответить
думав сказти діхлофосом...але там токсикоман на наркомані - не підходе, ясна річ
хіба... як з сараною))) - спочатку катком, тоді вогнеметом ))))
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29.07.2020 15:53 Ответить
згоден, але можна й навпаки: спочатку - вогнеметом, а потім те, що залишилося - катком))
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29.07.2020 15:58 Ответить
В Україні дві проблеми - дураки й дороги. При чому друга походить від першої. Так що лише одна. Так що, Вовка, крім тебе - проблем не лишилось.
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29.07.2020 15:50 Ответить
ИУДА
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29.07.2020 15:53 Ответить
в широкому сенсі грає роль біблейського Іосіфа.
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29.07.2020 15:56 Ответить
Чомусь модератор видалив мої коменти, що ображають триколорну тряпку! Цікаво, це що би запобігти міжнародному конфлікту?
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29.07.2020 15:54 Ответить
Понятно. Вместо гречки в этом сезоне - маски и дезинфекторы.
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29.07.2020 15:58 Ответить
А ми на вибори не підемо, що там вибирати.
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29.07.2020 15:59 Ответить
Намекает на голосование через СМС. У х%йла получилось и этот захотел. Перенимает опыт старших товарищей.
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29.07.2020 16:00 Ответить
глаза заклеить или напоить?
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29.07.2020 16:20 Ответить
О...як гарно сфальшувати вибори допоможе шмарклі корона. Впровадять якесь інтернет-голосування і своя ЦВК в якості нового підрахуя гарно напише голоси слугам диявола.
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29.07.2020 17:10 Ответить
также, как Вы, Зеленский, защитили жителей Украины от приезжих с Ковидом?
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02.10.2020 13:53 Ответить
чем обезопасить вирус ,если ти половина дунег ,забрал на дороги ,а там их разворовали, а народ бросил боротся с ним сам на сам,
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06.10.2020 11:18 Ответить
 
 