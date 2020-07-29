Украинцев нужно обезопасить от коронавируса во время проведения местных выборов осенью, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного совещания по противодействию распространения коронавируса поднял вопрос подготовки к местным выборам, которые запланированы на 25 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Очевидно, предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов", - сказал Зеленский.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратил внимание на обеспечение достаточного количества тех, кто будет следить за порядком в ходе проведения голосования, особенно после принятия законопроектов, требующих большего количества правоохранителей на выборах.

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