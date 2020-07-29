Украинцев нужно обезопасить от коронавируса во время проведения местных выборов осенью, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного совещания по противодействию распространения коронавируса поднял вопрос подготовки к местным выборам, которые запланированы на 25 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Очевидно, предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов", - сказал Зеленский.
Министр внутренних дел Арсен Аваков обратил внимание на обеспечение достаточного количества тех, кто будет следить за порядком в ходе проведения голосования, особенно после принятия законопроектов, требующих большего количества правоохранителей на выборах.
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Бо там найрозумніші люди, які Вову послали.
Кто и как их проверит?
(то какая-то возня с "облегчением" голосования где хто возжелал,то вообще какие-то правки в закон о голосовании (а за 3 мес до... запрещено категорически что-то там вносить)))
шахер-махер короче артистическо-цирковой профессиональный)))
хіба... як з сараною))) - спочатку катком, тоді вогнеметом ))))