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Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего

Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего

Президент Зеленский не воспользовался случаем отозвать свое заявление против нардепа Софии Федыны, поэтому его с нетерпением будут ждать в зале суда в качестве потерпевшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Федына сообщила, что сегодня ей вручили обвинительный акт по "делу потерпевшего" Зеленского.

"На самом деле этот обвинительный акт является итогом так называемого процесса следствия, после вручения обвинительного акта дело передается непосредственно в суд. У нас с Марусей (волонтер Маруся Звиробий. - Ред.) и другими фигурантами подобных дел было все же мнение, что президенту не захочется быть опущенным до уровня потерпевшего, возможно, его кто-то подставил. Но пока дело передается в суд и в этот суд должен прийти потерпевший, и он должен заявить, чем же мы его так напугали, что ему было так страшно, и в чем есть в наших словах угроза его жизни", - рассказала нардеп.

"Хочу подчеркнуть, за какие слова мне инкриминируется преступление - это три фразы "А знаешь, там стреляют","А знаешь, там разрываются гранаты", "Кто-то думает, что он бессмертен". То есть эти три вещи, которые непосредственно касаются отвода войск в Золотом, после чего были захвачены и наши позиции, и погибли военнослужащие, в результате тех отводов созданы новые минные поля, сепары захватили наши позиции, оказывается там не стреляют, оказывается это угроза", - отмечает Федына.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - Зеленскому: Вы мне не враг, я с вами не борюсь. Наш враг - агрессор, пришедший к нам с оружием

Она назвала подобные дела шагом к тотальной цензуре в стране и напомнила, что на ее дело были израсходованы значительные государственные ресурсы. "В моем деле задействовано как минимум 9 следователей, 13 прокуроров. Только на экспертизы израсходовано 80 000 гривень, только на зарплаты за один месяц потрачено несколько сотен тысяч гривень. Оказывается, большей угрозы существованию государства не существует", - отметила парламентарий.

"Этот процесс будет возвращен нами в другую сторону. Мы будем судить президента Зеленского в качестве потерпевшего, мы будем судить ГБР и Генеральную прокуратуру как тех, кто предал Украину", - подытожила нардеп.

Напомним, Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР вручило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Также ГБР вручило подозрение подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому" нардепу Федыне.

27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После акции под ГБР многотысячное шествие направилось к Печерскому суду в поддержку Порошенко и против политических репрессий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) угрозы (853) Федына София (72)


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+77
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего - Цензор.НЕТ 7956
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29.07.2020 16:16 Ответить
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Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего - Цензор.НЕТ 9735
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29.07.2020 16:18 Ответить
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Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего - Цензор.НЕТ 2470
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29.07.2020 16:15 Ответить
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Не лепи горбатого!Не было там ни каких угроз.Там был стёб,которого на трубе хоть греблю гаты.Но твоё сцыкло выбрало именно слабый пол,потому как оно член безяичный! С чем тебя и поздравляю
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29.07.2020 16:48 Ответить
я тебе освежу память зеленожопый
есть такой Дмитрий Чекалкин. Он автор "Веселые яйца-1" - 2005 год и "Веселые яйца-2" - 2012 год. и прикинь - янык даже не хрюкнул в его сторону.
Кстати. есть уже новый проект - скоро будет на экранах если бубочка опять не поступит так же как с "Король осел". Дожились - президент запрещает к показу пакистанский мультфильм про то как осел неожиданно стал королем по причине совпадения и ассоциаций с ним лично. пи..ец просто
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29.07.2020 16:50 Ответить
Никакого запрета не было, не ври. Фильм шёл в декабре:

В начале декабря в украинских кинотеатрах появился пакистанский мультфильм "Король Осел". Последний сеанс был 1-го января по крайней мере в двух кинотеатрах. Месяц проката - не мало, тем более, что фильм по отзывам был не ахти. (На амазоне 7 отзывов. Вау, пару сотен пакистанцев посмотрело?)

#Буквам в кинотеатре "Баттерфляй Ультрамарин" сообщили, что прокат мультфильма у них уже закончился.

Судя по комментариям посетителей, мультфильм "скучный, дешевый, не понравился".

Здесь подробности и о прокате, и о комментариях:
https://bykvu.com/ru/bukvy/v-socsetjah-multfilm-korol-osel-sravnili-s-zelenskim/
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29.07.2020 22:06 Ответить
ты дурачок сам читал на что ссылаешься?

он был в прокате не месяц а всего две недели во второстепенных кинотеатрах

теперь давай сравним с временем проката других премьер

"Пингвины Мадагаскара" - 27.11.2014 - 31.05.2015
"Лови волну" - 10.06.2007 - 11.11.2007
"Ангри бердс в кино" - 12.05.2016 - 30.11.2016

и еще - нет НИГДЕ в интернете (ни на трекерах ни он-лайн) НИ ОДНОЙ ссылки на украинскую озвучку. как ты думаешь почему?
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29.07.2020 22:31 Ответить
Ты дурачок не понимаешь, что для кинотеатров главное выручка?

Посмотри на выручку тех фильмов и этого. На вики, кроме выручки в Пакистане, вообще ничего нет.

Сравнивай:
https://www.imdb.com/title/tt9141128/
https://www.imdb.com/title/tt1911658/
https://www.imdb.com/title/tt0423294/
https://www.imdb.com/title/tt1985949/

Всё идёт от денег: выгодно - крутят дальше, нет - сворачивают. Фильм по отзывам никакой.

В общей сложности он был в прокате больше двух недель: с 12/12/2020 по 1/1/2020.

Кто делает озвучку? Кто за неё должен платить? Она бы окупилась? На украинском языке были субтитры? У нас в Штатах, вообще практически, дубляж иностранных фильмов не делают - только субтитры.
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30.07.2020 00:04 Ответить
не ты таки дурачок.
ты же выше про месяц писал, а теперь две недели
мультфильм по отзывам получил четыре звезды из пяти
https://kino.rv.ua/ua/archive/1524

мало того - за две недели проката мультик собрал 900000 грн. т.е. в среднем 65000 в день. при условии что его показывали в ограниченном количестве второстепенных кинотеатров то это полные залы пять -шесть сеансов в день
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30.07.2020 00:16 Ответить
Ты не только дурачок, но ещё и буквоед-крючкотворец. Там было сказано в начале месяца (без числа), поэтому я округлил до месяца, а точнее 19 дней, и это не две недели, а почти 3.

О да, 4 звезды по информации от 5-х человек. Там в скобочках - (5)

Голые цифры ни о чём не говорят. Покажи сравнение с другим фильмом, который шёл 20 дней. Сравнивать нужно сравнимое.

Тем не менее, 900000 ~ $30К. Теперь 30К:20= 1.5К Пусть 2К. $2К в день???!!! Курам на смех.

Откуда информация про полные залы?
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30.07.2020 05:25 Ответить
в этой позорной ситуации радует только утверждение "потерпевший"...на всю голову
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29.07.2020 16:44 Ответить
тут таких 90% коментаторов
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29.07.2020 16:45 Ответить
ти не 90%, не перебільшуй
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29.07.2020 16:49 Ответить
я про "потерпевших"...на всю голову
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29.07.2020 17:07 Ответить
І то треба було йому?..Федина виллє на нього чергове відро лайна і він знову побіжить в сторону,бурмочучи щось про "большоє строітєльство" і "повишеніє зарплати врачам"...З бабами треба так - або не звертати уваги,або добивати нахрєн до кінця...тобто до тюрми...
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29.07.2020 16:51 Ответить
Моральное дно!
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29.07.2020 16:57 Ответить
Вава, чмо обиженное, трусливое и мстительное. Но мстит естественно тем кто попроще
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29.07.2020 17:11 Ответить
Гнида пАтирпевшая ЗЕленая, - новый вид паразита.
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29.07.2020 17:12 Ответить
Да будет преклята эта обосраная ЗЕленая гнида. Такой дряни еще Украина не видела. И эта мразь руководить нами. Чтоб завтрашний день для тебя никогда не наступил.
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29.07.2020 17:26 Ответить
???

Ще тебе бубочка в ДБР і в суд потягне
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29.07.2020 17:27 Ответить
Замориться, бо вже мабуть з половини населення треба буде притягнути.
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29.07.2020 18:02 Ответить
Альо, ДБР, хватит спать.
Тут на зеленое ссыкло посягаются ))))
Альо, офис презервадента, срочно увеличивайте бюджет на памперсы.
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29.07.2020 18:08 Ответить
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего - Цензор.НЕТ 1066
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29.07.2020 17:30 Ответить
Це ввійде в нашу історію---президент боягуз.
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29.07.2020 17:41 Ответить
Бубочка и Кадырова в суд приглашает? Я как то пропустил этот момент.
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29.07.2020 23:24 Ответить
Не ввійде, а вляпається.
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29.07.2020 17:57 Ответить
А не подасть ще в суд і на батька Журавля, проклявшого його?
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29.07.2020 18:05 Ответить
Патерпевший с мужчинами не воюет. Ссыт.
Только с женщинами.
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29.07.2020 18:11 Ответить
Так цей мужчина вже пожилий, можна віднести до категорії жінок і дітей.
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29.07.2020 18:14 Ответить
"Потерпевший Зеленский"... Какой слог то,однако! Токо не уточнили-с какого моменту потерпевший.
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29.07.2020 18:21 Ответить
С того как прозвучала угроза в его адрес.
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29.07.2020 22:48 Ответить
А от Кадырова,THE считает себя "потерпевшим",или токо от Федыны? И кста, флажок то смени, тролль.
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30.07.2020 00:07 Ответить
Тролль. Заявление от "потерпевшего" в Украине подаются в полицию Украины,а не в суд. А уж дело полиции расследовать и решить куда и что подавать. Но все,включая тролллей,вроде тебя прекрасно понимают,что дело Федыны-политическое. А вот на Дырова заявление писать- ссыт. Дыров ведь и в Израиле под кроватью достанет.
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30.07.2020 09:16 Ответить
Чувствую Зебил до такой степени дебил, что не понимает, не видит очередной подставы со стороны Пороха. Постанова примитивная до ужаса, договорняком прет за 100 км
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29.07.2020 18:58 Ответить
На Рамазанку Дырова тоже надо куда-то пожаловаться! Народ требует!
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29.07.2020 19:24 Ответить
Только Пуйлу
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30.07.2020 00:13 Ответить
А с какого перепугу Федына решила,что Зеленский предал Украину?Да и ждать Зеленского на судебном заседания можно до пенсии,и так и не дождаться.
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29.07.2020 19:30 Ответить
Юристы отзовитесь!
Есть ли в украинском уголовном кодексе аналог шестой поправки конституции США (право предстать перед обвинителем)?
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29.07.2020 19:32 Ответить
забить на неё и забыть. истеричкам нужен зритель.
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29.07.2020 21:23 Ответить
именно ради зрителей истеричка заяву и накатала
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30.07.2020 11:26 Ответить
на кого истеричка федына заяву накатала?
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30.07.2020 23:14 Ответить
Ну да где это видано, нести ответственность за свои действия.
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29.07.2020 21:55 Ответить
Федина жалкая истеричная особа. Дамочке без малого 40, мужа нет, детей нет, а она с покрышками гасает. Я против суда, тут нужна помощь квалифицированных психиатров.
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29.07.2020 22:11 Ответить
красивая женщина, мне жаль тебя если ты этого не видишь. проблемы?
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29.07.2020 22:35 Ответить
На вкус и цвет... Кому и кобыла невеста... итд. Даже если посчитать её и Зверушку красивыми по физическим параметрам, то после того когда эти две матюкающиеся грязноротые хабалки открывают свои рты, вся их красота тютю как с белых яблонь дым.
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29.07.2020 23:22 Ответить
Объясню на пальцах: да, у нее проблемы, нужен срочно психиатр. PS: нравиться женщина? Не ссы, а действуй!
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30.07.2020 06:13 Ответить
Ну была ж прослушка, этой туповатой Федыне Герасимов говорит, ты выскажись, а скандал будут раздувать профессионалы. А когда запахло жареным, Федына - к Герасимову, ой, вы ж меня подставили, а он ей отвечает, я что, говорил тебе угрожать президенту? Т.е. порошенковские утырки сами понимают, что угрозы были
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29.07.2020 22:23 Ответить
Да ти упоротий кацап пашеш, як той раб на галерах.
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29.07.2020 22:47 Ответить
В чём он не прав?
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29.07.2020 23:29 Ответить
ты тоже за лахтинский локомотив болеешь ?
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30.07.2020 11:28 Ответить
Это ответ на вопрос?
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03.08.2020 09:23 Ответить
а был вопрос ?
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03.08.2020 09:37 Ответить
Слона, то ты, писатель, и не заметил, а был бы хоть чуток читателем, то не задавал бы этот вопрос.
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05.08.2020 11:06 Ответить
у тебя настолько бурная фантазия, что даже смахивает на шизофрению
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05.08.2020 11:11 Ответить
Ты бредишь, дислексийный, а вопрос никак найти не можешь? Тяжёлый случай, клинический.
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05.08.2020 12:13 Ответить
ты, даунито, наверно, считаешь вопросом свой высер "в чём он не прав ?"
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05.08.2020 13:41 Ответить
De Bill, это не я так считаю, а об этом говорят правила языка, на котором ты пукаешь здесь, попердёныш.
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06.08.2020 02:30 Ответить
едавно проскочила, что т.н. Маруся Звиробий непонятно на чьей стороне была на Майдане, и очень ********* исторические постановки из русской истории
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29.07.2020 22:24 Ответить
и восхищалась Савченко, когда она хотела взорвать Раду. Фашисты на это не решились, а Савченко с РУбаном хотели. после этого разочаровался в Марусе Зверобой.
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29.07.2020 22:48 Ответить
Я вже втомилась тебе падлюку спамити. Ти пропагандонити ще не втомився?
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29.07.2020 22:48 Ответить
Правду не так просто спрятать за спам.

https://ukranews.com/news/662257-volonter-marusya-zveroboj-nosivshaya-sovetskuyu-formu-obvinyala-zelenskogo-v-sovke
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29.07.2020 23:36 Ответить
О да, Зверушка - ещё тот совок:

Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего - Цензор.НЕТ 8939
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29.07.2020 23:31 Ответить
Две дуры.
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29.07.2020 23:11 Ответить
Правильно, а дураков надо (про)учить. Даже если они много ночей позасыпают с мыслью, что могут наказать жёстче, чем они думают, то это уже воспитательный момент.

Сажать, конечно, не надо, а вот общественный труд часов на 100 в виде чистки/уборки городских туалетов пошёл бы им на пользу.
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30.07.2020 00:19 Ответить
согласно какой статьи ?
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30.07.2020 11:28 Ответить
На кадырова дело завели?
Или очко жим жим?
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30.07.2020 00:01 Ответить
В его словах угрозы не было, да и находится он в РФ.
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30.07.2020 00:20 Ответить
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