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ЧВК Вагнера в Беларуси: Москва не получала от Минска информации о задержании своих граждан

ЧВК Вагнера в Беларуси: Москва не получала от Минска информации о задержании своих граждан

Посольство России не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Об этом заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Посольство не располагает официальной информацией о задержании в Беларуси граждан РФ. Посольство запросит официальную информацию у компетентных органов Беларуси", - сказал Мезенцев.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК "Вагнер". Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Также на Цензор.НЕТ: Климкин предложил выдать Украине задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер"

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Автор: 

Беларусь (7921) задержание (6690) посольство (1084) россия (96157) ЧВК Вагнер (1333)


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Топ комментарии
+11
ну теперь держитесь!.. сейчас вылезет какая-нибудь дочь белоруса "не все так однозначно"
ЧВК "Вагнера" в Беларуси: Москва не получала от Минска информации о задержании своих граждан - Цензор.НЕТ 6615
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29.07.2020 16:32 Ответить
+10
их там нет
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29.07.2020 16:29 Ответить
+8
Никакой "ЧВК Вагнер" официально не существует.
Потому называть группы военнослужащих ВС РФ бродящих по горячим точкам мира "ЧВК Вагнером" это то же что называть эти же подразделения у нас "шахтерами".
В Белоруси задержаны в\с конкретных российских подразделений, точка !
Возможно эти лица воевали на Донбассе вместе с местными сепарами , тогда пусть *********** выдаст их Украине !
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29.07.2020 16:37 Ответить
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их там нет
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29.07.2020 16:29 Ответить
Гиркина поймали,по монастырям пускай ищут, они там
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29.07.2020 16:55 Ответить
В Госдуме заявили о «невменяемости» Лукашенко после задержания «бойцов Вагнера»
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29.07.2020 16:30 Ответить
"Это не наши еноты"
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29.07.2020 16:31 Ответить
Это " та старана"
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29.07.2020 16:57 Ответить
ну теперь держитесь!.. сейчас вылезет какая-нибудь дочь белоруса "не все так однозначно"
ЧВК "Вагнера" в Беларуси: Москва не получала от Минска информации о задержании своих граждан - Цензор.НЕТ 6615
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29.07.2020 16:32 Ответить
Какой-такой павлин-мавлин? Не видишь? Ми кушаем.. (с)
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29.07.2020 16:33 Ответить
***
"Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", - сказал Песков
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29.07.2020 16:33 Ответить
Никакой "ЧВК Вагнер" официально не существует.
Потому называть группы военнослужащих ВС РФ бродящих по горячим точкам мира "ЧВК Вагнером" это то же что называть эти же подразделения у нас "шахтерами".
В Белоруси задержаны в\с конкретных российских подразделений, точка !
Возможно эти лица воевали на Донбассе вместе с местными сепарами , тогда пусть *********** выдаст их Украине !
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29.07.2020 16:37 Ответить
Орда , что мир от неё хочет ?
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29.07.2020 16:37 Ответить
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.svaboda.org%2Fa%2F30755241.html&post=-36069860_835217&el=snippet 17 з 32 затрыманых пад Менскам, знайшліся ў базе ўкраінскага «Міратворца»
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29.07.2020 16:40 Ответить
Р - репутация.
Если лапоть не бухает и ведет себя прилично - то должен быть немедленно арестован. А если бухает и ведет неприлично, то он тоже нахрен не нужен.

"По утверждению белорусской стороны, боевики ЧВК Вагнера, задержанные в санатории под Минском, разительно отличались от обычных российских туристов тем, что они не бухали."
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29.07.2020 16:41 Ответить
ЧВК "Вагнера" в Беларуси: Москва не получала от Минска информации о задержании своих граждан - Цензор.НЕТ 4288
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29.07.2020 16:41 Ответить
вот и прокололась свиноматка расиянская. У белорусов копают бульбу. Это все равно, что приехать жить в Германию в 1942 году, поселиться в гестапо и пить чай, не вынимая ложки из стакана. А потом еще и бутылку разбить об голову какого-нибудь Холтоффа с криком "****************"
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29.07.2020 17:14 Ответить
да, и, как водится, ЯБВДЛ...
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29.07.2020 17:15 Ответить
По данным «Фонтанки», минимум шестеро из задержанных в ночь на 29 июля наемников участвовали в украинском конфликте на стороне ДНР. Это 57-летний уроженец Донецка Олега Дрыга и его 34-летний земляк Геннадий Фетисов, 39-летний уроженец Славянска Максим Кошман с позывным «Коршун», 36-летний Павел Нижник из Макеевки, 39-летний Игорь Шеломенцев из Улан-Удэ и 39-летний Тахир Бахтигараев из Перми.
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29.07.2020 16:44 Ответить
Ну "ні", то й "ні"... Закопуйте!
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29.07.2020 16:46 Ответить
а остальные? Их там нет 200 всего
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29.07.2020 16:59 Ответить
Можливо тільки уявити, як сколихнулися болота. Зараз, впевнений, білоруси прочісують решту санаторіїв та готелів на наявність решти "братьєв". Чекаємо офіційної реакції московії, це втручання в державні справи. Хлопчиків розговорять. Вивезуть на болота до комарів - і ті заспівають. Запасаємось попкорном.
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29.07.2020 17:11 Ответить
Да да, у нас тоже так начиналось. Заезжие казачки "коренные" дамбасяне любители рускай весны
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29.07.2020 17:17 Ответить
Приїхати допомагати "любити росію". А там і вбивства і теракти, бо ці свині більше нічого крім цього робити не вміють. А як їх виловлять, то кричать на всю планету, що над ними глумляться, а вони ж такі мирні, що аж тошно.
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29.07.2020 17:29 Ответить
Потихоньку начинается захват Белоруси кремлёвской группировкой.....
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29.07.2020 17:33 Ответить
 
 