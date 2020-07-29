ЧВК Вагнера в Беларуси: Москва не получала от Минска информации о задержании своих граждан

Посольство России не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Об этом заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Посольство не располагает официальной информацией о задержании в Беларуси граждан РФ. Посольство запросит официальную информацию у компетентных органов Беларуси", - сказал Мезенцев.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК "Вагнер". Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.