ЧВК Вагнера в Беларуси: Москва не получала от Минска информации о задержании своих граждан
Посольство России не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.
Об этом заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
"Посольство не располагает официальной информацией о задержании в Беларуси граждан РФ. Посольство запросит официальную информацию у компетентных органов Беларуси", - сказал Мезенцев.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК "Вагнер". Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Также на Цензор.НЕТ: Климкин предложил выдать Украине задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер"
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.
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"Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", - сказал Песков
Потому называть группы военнослужащих ВС РФ бродящих по горячим точкам мира "ЧВК Вагнером" это то же что называть эти же подразделения у нас "шахтерами".
В Белоруси задержаны в\с конкретных российских подразделений, точка !
Возможно эти лица воевали на Донбассе вместе с местными сепарами , тогда пусть *********** выдаст их Украине !
Если лапоть не бухает и ведет себя прилично - то должен быть немедленно арестован. А если бухает и ведет неприлично, то он тоже нахрен не нужен.
"По утверждению белорусской стороны, боевики ЧВК Вагнера, задержанные в санатории под Минском, разительно отличались от обычных российских туристов тем, что они не бухали."