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Посольство США в Украине о нападении на синагогу в Мариуполе: Надеемся на быстрое и тщательное расследование

Посольство США в Украине о нападении на синагогу в Мариуполе: Надеемся на быстрое и тщательное расследование

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине выразило обеспокоенность информацией о нападении на синагогу в Мариуполе.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу диппредставительства.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о вчерашнем нападении на синагогу в Мариуполе. Надеемся увидеть быстрое и тщательное расследование. Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой форме", - говорится в сообщении.

Посольство США в Украине о нападении на синагогу в Мариуполе: Надеемся на быстрое и тщательное расследование 01

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Напомним, 28 июля неизвестный ворвался с топором в здание синагоги в Мариуполе, его удалось разоружить. Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Автор: 

Мариуполь (5724) посольство (1084) синагога (44) США (27118)


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Топ комментарии
+7
Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой форме", - говорится в сообщении.

У меня вопрос: антикатолизизм, антиправославиенизм, антибуддизм, антиисламизм и пр. существуют? Кто-нибудь слышал? . А про анитсемитизм уже все уши прожужжали. Почему так?
Как говорят у нас в Техасе: если у Боба проблемы со всеми, то, скорее всего, проблема - сам Боб.
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29.07.2020 16:44 Ответить
+7
Євреїї скрізь кричать про їх притіснення,але це просто в генах нації--кричати.брехати і красти.А особливо--балаболити.
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29.07.2020 17:32 Ответить
+3
Та, я думаю, не такое уж и редкое. Они ж там набожные все. Там на какого негра ни глянь - то Авраам, то Сара.
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29.07.2020 16:46 Ответить
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Посольство США обеспокоено.Любопытно, что среди президентов США нет ни одного еврея.
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29.07.2020 16:38 Ответить
А Авраам Лінкольн? Чи Авраам - поширене американське ім'я?
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29.07.2020 16:40 Ответить
Та, я думаю, не такое уж и редкое. Они ж там набожные все. Там на какого негра ни глянь - то Авраам, то Сара.
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29.07.2020 16:46 Ответить
А Авраам Лінкольн? /Что-Авраам Лінкольн?
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29.07.2020 16:49 Ответить
Нас це не має турбувати, головне, що серед них не має жодного кацапа!
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29.07.2020 16:40 Ответить
Нас це не має турбувати/ сто лет назад безтурботні украинці остались без УНР.
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29.07.2020 16:54 Ответить
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29.07.2020 16:52 Ответить
Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой форме", - говорится в сообщении.

У меня вопрос: антикатолизизм, антиправославиенизм, антибуддизм, антиисламизм и пр. существуют? Кто-нибудь слышал? . А про анитсемитизм уже все уши прожужжали. Почему так?
Как говорят у нас в Техасе: если у Боба проблемы со всеми, то, скорее всего, проблема - сам Боб.
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29.07.2020 16:44 Ответить
Продайте нам тепловизоры и беспилотники, ух мы этих антисемитов и ночью выследим.
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29.07.2020 16:47 Ответить
Євреїї скрізь кричать про їх притіснення,але це просто в генах нації--кричати.брехати і красти.А особливо--балаболити.
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29.07.2020 17:32 Ответить
Хай краще зі своїми афромудаками розбираються. Укроєвреї наші і самі не пропадуть зі своїми синагогами.
М'яко кажучи...
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29.07.2020 17:38 Ответить
Нету воина сильней чем напуганный еврей.
Здаётся мне, что шоу будет продолжаться, "нападение" очень комичное а раздувание события соизмеримо с крышейраодителейшабунина) Крыша шабунина надеется на быстрое расследование. Му-му должно выступить с глубокой озабоченностью как минимум.
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29.07.2020 17:42 Ответить
П'яний Ізя з сокирою зайшов в сінагогу маци попросити, так бач як на нього накинулися, навіть американці стурбовані.
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29.07.2020 19:57 Ответить
Делать им больше нехрен!
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29.07.2020 18:12 Ответить
И вроде бы странно, - где Америка а где синагога? Но в тоже время и нет)
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29.07.2020 18:14 Ответить
 
 