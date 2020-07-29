Посольство США в Украине о нападении на синагогу в Мариуполе: Надеемся на быстрое и тщательное расследование

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине выразило обеспокоенность информацией о нападении на синагогу в Мариуполе.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу диппредставительства.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о вчерашнем нападении на синагогу в Мариуполе. Надеемся увидеть быстрое и тщательное расследование. Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой форме", - говорится в сообщении.

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Напомним, 28 июля неизвестный ворвался с топором в здание синагоги в Мариуполе, его удалось разоружить. Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство из хулиганских побуждений.