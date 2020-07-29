Посольство США в Украине о нападении на синагогу в Мариуполе: Надеемся на быстрое и тщательное расследование
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине выразило обеспокоенность информацией о нападении на синагогу в Мариуполе.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу диппредставительства.
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о вчерашнем нападении на синагогу в Мариуполе. Надеемся увидеть быстрое и тщательное расследование. Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой форме", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 июля неизвестный ворвался с топором в здание синагоги в Мариуполе, его удалось разоружить. Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство из хулиганских побуждений.
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показать весь комментарий29.07.2020 16:46 Ответить Ссылка
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У меня вопрос: антикатолизизм, антиправославиенизм, антибуддизм, антиисламизм и пр. существуют? Кто-нибудь слышал? . А про анитсемитизм уже все уши прожужжали. Почему так?
Как говорят у нас в Техасе: если у Боба проблемы со всеми, то, скорее всего, проблема - сам Боб.
М'яко кажучи...
Здаётся мне, что шоу будет продолжаться, "нападение" очень комичное а раздувание события соизмеримо с крышейраодителейшабунина) Крыша шабунина надеется на быстрое расследование. Му-му должно выступить с глубокой озабоченностью как минимум.