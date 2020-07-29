Миссии ОБСЕ не хватает персонала для мониторинга на оккупированной части Донбассе, - Резников

СММ ОБСЕ в Украине не имеет на сегодня должного доступа к оккупированным территориям Донбасса и испытывает нехватку персонала для эффективного контроля за ситуацией на этих территориях.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ссылаясь на информацию, которую мы получаем во время отчета посла Чевика, который на сегодняшний день является одновременно председателем СММ ОБСЕ в Украине и координатором группы по безопасности от ОБСЕ в ТКГ. Посол Чевик на постоянной основе на каждом заседании информирует нас о недопущении патрулей ОБСЕ на не подконтрольные правительству Украины территории...

В связи с ограничениями с начала пандемии, а также с необходимостью ротации, количество людей, которые на сегодняшний день от СММ ОБСЕ осуществляют мониторинг, меньше тех возможностей, которые СММ ОБСЕ требуются для выполнения оперативных задач. Они не в состоянии сегодня физически передвигаться оперативно по временно оккупированным территориям для того, чтобы осуществлять 100-процентный мониторинг", - отметил украинский чиновник.

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По его вице-премьера, именно по этой причине сейчас стоит вопрос об открытии дополнительного КПВВ, чтобы СММ ОБСЕ получила допуск на территорию ОРДЛО. При этом все украинские КПВВ открыты, каждое утро туда прибывают патрули СММ ОБСЕ, которые наши военные готовы пропустить, но их не пропускает противоположная сторона. Несмотря на то, что этот вопрос поднимается во время каждого заседания Трехсторонней контактной группы, пока в решении этой проблемы никаких сдвигов нет.

Резников считает, что оккупационные власти на территории ОРДЛО используют пандемию COVID-19 как повод, чтобы под видом "карантинных ограничений" не допускать на временно оккупированные территории представителей СММ ОБСЕ, а также представителей Международного Комитета Красного Креста.

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"Хотя в Париже в декабре прошлого года было четко определено лидерами Нормандского формата, включая президента Российской Федерации, то, что контроль со стороны СММ ОБСЕ должен обеспечиваться в режиме 24/7, а представители МККК имеют право безусловного допуска к лицам, удерживаемым сейчас в местах лишения свободы. Украина выполнила это обязательство, и в декабре после саммита в Париже внесла изменения в законодательство, и сегодня представители Международного Комитета Красного Креста имеют неоспоримое право на допуск к лицам, которые содержатся в украинской пенитенциарной системе", - добавил вице-премьер-министр.