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Новости Агрессия России против Украины
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Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе "Миротворца": они воевали на Донбассе и в Сирии. ФОТО

В опубликованном списке задержанных под Минском российских наемников есть имена тех, кто внесен в базу данных сайта "Миротворец". Почти все они принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, а также причастны к ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Среди таких, например, Бахтигараев Тахир Минигаянович и  Щербаков Сергей Владимирович.

Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 01

40 лет, уроженец Пермской области. Наемник "Вагнера", работал механиком в разведывательной роте. Позывной — Фартовый.

Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 02 Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 03

39 лет, родился в Астрахани. Принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.

Дрига Олег Игоревич

Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 04
Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 05

34-летний уроженец Донецка. Принимал участие в боевых действиях на стороне "ДНР".

Руденко Александр Святославович

Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 06

36 лет, место рождения - Клинцы Брянской области. Служил по контракту в российской армии. С началом "Русской Весны" направился на Донбасс. Член Союза добровольцев Донбасса.

Харитонов Денис Юрьевич

Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 07

40 лет. Уроженец Астраханской области. Принимал участие в войне на Донбассе. Наводчик. Позывной - Боян. Казацкий атаман.

Кошман Максим Ярославович

Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 08

Уроженец Донецкой области, 39 лет. Позывной - Коршун. Рядовой, водитель-телефонист.

Читайте также: Террорист Прилепин подтвердил, что часть задержанных в Беларуси наемников - из его "батальона"

Фетисов Геннадий Евгеньевич

Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 09

36 лет, уроженец Донецка. Бывший боец "Беркута". Командир взвода "Оплот" в "ДНР". Позывной - Сова.

Каримов Ринат

Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 10

Шубин Александр

Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 11

24-летний уроженец Луганска. Воевал за "ДНР". Позывной - Злой. В рядах боевиков с 2016 года.

Шеломенцев Игорь

Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 12

45 лет, уроженец Бурятии. Позывной - Шел. Старший сержант, снайпер.

Читайте также: Климкин предложил выдать Украине задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер"

Токаренко Андрей Викторович

Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 13

46 лет, родился в Москве. В войне на Донбассе с 2014 года.

Сергеев Федор Михайлович

Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 14

Бакунович Андрей Петрович

Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 15

Родился в Калинковичах Гомельской области, жил в Тюменской области. Вагнеровец, командир группы снайперов.

Алтухов Александр Викторович

Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 16

В базе "Миротворца" есть Александр Викторович Алтухов, но не 1980, а 1958 года рождения. Воевал в подразделении "Крест". Возможно, это не тот человек.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Беларусь (7921) боевик (16779) задержание (6690) Донбасс (26957) черный список (107)


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Топ комментарии
+36
щось мені здається саме ось такі Вагнеровці і стріляли по Майданівцях
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29.07.2020 16:54 Ответить
+34
Баканов, Венедиктова, Аваков сделают запрос о выдаче этих ублюдков Украине?
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29.07.2020 16:54 Ответить
+23
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.svaboda.org%2Fa%2F30755241.html&post=-36069860_835217&el=snippet 17 з 32 затрыманых пад Менскам, знайшліся ў базе ўкраінскага «Міратворца»
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29.07.2020 16:52 Ответить
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Лука мог их и сам пригласить.
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29.07.2020 16:52 Ответить
щось мені здається саме ось такі Вагнеровці і стріляли по Майданівцях
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29.07.2020 16:54 Ответить
Так зачем же их задержали и засветили спецслужбы Беларуси, если они сообщники Луки?!
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29.07.2020 16:58 Ответить
1) Спецслужбы не единая система и не все подразделения знают о том что делают другие.
2) Это цирк. Специальная постановка - чтобы голосовали за "батьку" или "хутин нападет" с москалями. Одолжил ЧВКшников у хутина попугать народ.

А может все и не так.
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29.07.2020 17:06 Ответить
По кремлевским меркам Лука много нагрешил в последнее время.
Сползает с кацапской нефте-газовой иглы, значит, меньше дает в бюджет рф, стал водить дружбу с Западом и США в частности.
Поэтому, может быть и не цирк.
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29.07.2020 17:09 Ответить
При https://informnapalm.org/48998-lider-belorusskogo-protestnogo-dvizh/ основном конкуренте хутин не нападет, а с триумфом въедет в Минск.
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29.07.2020 20:59 Ответить
Та ні... Наші, беркутня.... Хоча які вони в дупу наші- манкурти. Садовник однорукий на відео засвітився, стріляв від Жовтневого.
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29.07.2020 18:11 Ответить
Это первое, что попалось

https://inforpost.com/news/2019-11-27-25016 Российские каратели "Майдана". Морская пехота РФ в Киеве - расследование
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29.07.2020 19:33 Ответить
Не бачив цього розслідування, дякую.
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29.07.2020 20:00 Ответить
гарне розслыдування. одного з перших бачили ще у 2014
https://censor.net/resonance/301633/bilet_v_odin_konets
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30.07.2020 14:01 Ответить
Сегодня Пригожин расстроен.
Один хрен не заплатит.
Напрасно стараешься.
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29.07.2020 16:55 Ответить
Адепт секты святого Луки?
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29.07.2020 18:05 Ответить
паРашні методички детектид...
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29.07.2020 21:19 Ответить
Беларусь меняется ? Орда будет платить бацке за молчание .
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29.07.2020 16:52 Ответить
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.svaboda.org%2Fa%2F30755241.html&post=-36069860_835217&el=snippet 17 з 32 затрыманых пад Менскам, знайшліся ў базе ўкраінскага «Міратворца»
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29.07.2020 16:52 Ответить
Допросить, затем использовать в качестве удобрения...
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29.07.2020 17:13 Ответить
Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе "Миротворца": они воевали на Донбассе и в Сирии - Цензор.НЕТ 1127
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29.07.2020 16:54 Ответить
Рожа зеленского. Смотреть(и запоминать) всем!
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29.07.2020 19:56 Ответить
Баканов, Венедиктова, Аваков сделают запрос о выдаче этих ублюдков Украине?
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29.07.2020 16:54 Ответить
Може й зроблять.
Щоб віддати їх Вові ***** в Обнуляндію.
БлаЗЕнь для Пині виконає всі його забаганки.
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29.07.2020 16:58 Ответить
Кадырка поставил визу на их запросе - "Нэ хачу"
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29.07.2020 17:01 Ответить
А тим часом у нас.
https://youtu.be/L6_PznCZJjk Медведчук за згоди Зеленського тягне в Україну "русскій мір". На 112 каналі транслювали Гундяєва

Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе "Миротворца": они воевали на Донбассе и в Сирии - Цензор.НЕТ 8452
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29.07.2020 16:56 Ответить
Просто роскошная "раскраска" КГБистского агента Гундяева:

шикарный получился патриарх всея Угро-Мордвы его бесейшество Звездоний...

Большое спасибо ув.Евгению Иванову за публикацию.
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29.07.2020 20:23 Ответить
....задержанных под Минском российских наемников ....
===========
это не расиянцы,а "та сторона"
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29.07.2020 16:56 Ответить
Бахтигараев, видать настоящий ,, русский". У кацапов в армии через одного такие. Сами по русски два слова связать не могут, но рвутся защищать ,, русскоязычных".
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29.07.2020 17:00 Ответить
Точно так же и в лугандоне.
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29.07.2020 17:59 Ответить
Лугандонці - такі, що більше підійшли для захисту не русскаязичних, а тих, хто на фєні ботає!
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29.07.2020 18:47 Ответить
Лугандонцы не знают ни украинского, ни русского языка:

их родной язык - это уголовно-барачная феня.
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29.07.2020 20:27 Ответить
Беловежская Новоотсосия намечается.
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29.07.2020 17:08 Ответить
ну шо, Лука, покажи, с кем ты. будешь судить военных преступников, выдашь Украине, или запоёшь песню о братах кацапах?
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29.07.2020 17:16 Ответить
он их продаст кремлю по сходной цене
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29.07.2020 20:51 Ответить
відпустить, бо по закону вони нічого не порушили
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30.07.2020 14:03 Ответить
Всем понятно,что эти наемники-убийцы ничего хорошего,вечного и доброго не могут принести ни одной из стран.россия гадит всем как может.
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29.07.2020 17:19 Ответить
Зеленский засцит потребовать ихней депортации в украину!!!
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29.07.2020 17:22 Ответить
Зеленая сопля бубочка, точно ссыт, а вот ты лугандонец пиши правильно. УКРАИНА
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29.07.2020 17:37 Ответить
Ты, сученок, сначала научись писать название моей страны с большой буквы. А пока за поребрик, на хутина
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29.07.2020 19:01 Ответить
это ведь представители новой власти бнр ( болотной народной рецпублеки).
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29.07.2020 17:25 Ответить
Ой не верю я колхознику.Диктаторские режимы уж слишком брехливы.
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29.07.2020 17:27 Ответить
Бацька, конечно, лайно, но Бацька - не Зебил.
У нас, может, уже батальон этих вагнеровцев сидит, а Бубочка только меняет памперсы.
И бросает умирающих воинов на передовой...
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29.07.2020 17:41 Ответить
Ну шо вы напали на пОцанов может они летели транзитом в Израиль на обрезание,а может в солнечную Ливию на отдых
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29.07.2020 17:41 Ответить
батька може боляче стиснути яєчка ***** - видати затриманих Україні, як злочинців.... Проблема що у нашої шмарклі яйця явно не сталеві... то всране гімно не тільки віддасть їх у рашку, щей з вибаченнями і викупом.
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29.07.2020 17:45 Ответить
Как отдал Зеленский свидетеля авиакатастрофы МН17 Цемаха.
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29.07.2020 18:03 Ответить
Цемах был не только свидетелем, но и соучастником преступления и помогал в транспортировке кацапских Буков.
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29.07.2020 21:15 Ответить
Чего там колхозник трындел про братскую Украину? Ну вот пускай и выдает военных преступников.
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29.07.2020 17:46 Ответить
Это попытка переворота в РБ! А там есть расстрельная статья....Вперед, батька!
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29.07.2020 17:55 Ответить
Размечтался,после выборов домой отправят ,еще и денюх дадут,за артистической способности в лукапутинском спектакле.
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29.07.2020 20:54 Ответить
Неужели братушки хотели БаЦьку сковвирнуть??))
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29.07.2020 18:23 Ответить
А вспомним ка все дружно как Уткин (Вагнер) году в 2015 или 2016 спокойно приехал в Украину, в свое родное село, погостил у мамы, потом спокойно забрал ее в Россию...
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29.07.2020 18:38 Ответить
только мирные ненасильственные собрания граждан небольшими группами по 5-8 миллионов человек подскажут Зеленскому, что пора в Ростов
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29.07.2020 18:39 Ответить
Громадянська війна докочується до Білорусі? Голосуйте в ООН за пуйла і будете не тільки фактично, а і юридично обирати губернатора.
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29.07.2020 18:40 Ответить
От незадача,думали бацько спит,а он их упиймав.
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29.07.2020 18:45 Ответить
А подать в розыск интерпола? Чтобы не смогли выехать за пределы Рашки?
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29.07.2020 18:55 Ответить
Раз ИХТАМНЕТ, то отдавайте их нам на перековку)
Думаю, что нашим воинам - патриотам будет о чем с ними "поговорить"
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29.07.2020 20:29 Ответить
По ходу все эти упыри должны давно болтаться в международном розыске... И Лука просто обязан был бы их выдать... Или ни кто их туда не вывесил?
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29.07.2020 20:47 Ответить
Ну дык,пущай Украина даст запрос на их выдачу.А там посмотрим по реакции Луки,это очередной спектакль или реальные события.Вообще то Беларускоее кгб это филиал ФСБ.
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29.07.2020 20:50 Ответить
Ну не отнять---чуть конечно дешево, но козырями бацька перед выборами кидается. Тут тебе и Миротворца, наловил и вагнеровских утырков и своих там чуть судит! Демократ-акробат! Ушёл бы по тихому, там мол по болезни. Ведь если пройдёт опять---то с какой же высоты прийдётся лететь через 5 лет и в какую пропасть?
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29.07.2020 21:52 Ответить
як жаль, що вони не чинили опору при затриманні, щоб білоруси їх всіх там постріляли на смерть!
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29.07.2020 22:31 Ответить
Если в Черногории, где нет совместной границы, в 2016 ГРУ ГШ РФ готовило переворот, планировалось устроить беспорядки в день парламентских выборов, убить премьера Мило Джукановича и предотвратить вступление Черногории в НАТО., то уж Беларусь для РФ намного важнее.
Было бы очень странно для спецслужб РФ не находиться сейчас в Беларуси, на них это не похоже. И тем более, что на территории Беларуси официально присутствуют воинские части РФ.
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29.07.2020 22:41 Ответить
Страховка - опасаются смещения Луки после выборов, силой устранят неугодных кандидатов?
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30.07.2020 15:08 Ответить
не знают что делать с этим мокшанским био.мусором??? на кол и в топку.....
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29.07.2020 23:24 Ответить
Всё это похоже на какую-то разводку
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30.07.2020 00:45 Ответить
Дайте их подержать за горло, впрочем неплохой обменный фонд был бы, но только не на таксистов.
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30.07.2020 07:11 Ответить
Путин с их помощью собрался благодарить Беларусь за сотрудничество в политической и экономической сферах
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30.07.2020 09:11 Ответить
О, є один єврей Кошман, правда воює не за Україну. То наші думаєте за Україну?
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30.07.2020 09:25 Ответить
Схоже на це попередження ху#ла Лукашенко.
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30.07.2020 09:26 Ответить
На РАБссии в детских садах надевают форму красноармейца 5 летих мальчиков и девочек с автоматами.паБЕДАбессие называется
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30.07.2020 13:54 Ответить
Ладно еще, в Донбасс не отправляют - завоевывать для хана "вяликую орду-СССР".
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30.07.2020 15:10 Ответить
Мабуть в Україну будуть в'їжджати - кучкувались перед переходом кордону.
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30.07.2020 14:04 Ответить
 
 