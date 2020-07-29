Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе "Миротворца": они воевали на Донбассе и в Сирии. ФОТО

В опубликованном списке задержанных под Минском российских наемников есть имена тех, кто внесен в базу данных сайта "Миротворец". Почти все они принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, а также причастны к ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Среди таких, например, Бахтигараев Тахир Минигаянович и Щербаков Сергей Владимирович.

40 лет, уроженец Пермской области. Наемник "Вагнера", работал механиком в разведывательной роте. Позывной — Фартовый.

39 лет, родился в Астрахани. Принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.

Дрига Олег Игоревич





34-летний уроженец Донецка. Принимал участие в боевых действиях на стороне "ДНР".

Руденко Александр Святославович

36 лет, место рождения - Клинцы Брянской области. Служил по контракту в российской армии. С началом "Русской Весны" направился на Донбасс. Член Союза добровольцев Донбасса.

Харитонов Денис Юрьевич

40 лет. Уроженец Астраханской области. Принимал участие в войне на Донбассе. Наводчик. Позывной - Боян. Казацкий атаман.

Кошман Максим Ярославович

Уроженец Донецкой области, 39 лет. Позывной - Коршун. Рядовой, водитель-телефонист.

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Фетисов Геннадий Евгеньевич

36 лет, уроженец Донецка. Бывший боец "Беркута". Командир взвода "Оплот" в "ДНР". Позывной - Сова.

Каримов Ринат

Шубин Александр

24-летний уроженец Луганска. Воевал за "ДНР". Позывной - Злой. В рядах боевиков с 2016 года.

Шеломенцев Игорь

45 лет, уроженец Бурятии. Позывной - Шел. Старший сержант, снайпер.

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Токаренко Андрей Викторович

46 лет, родился в Москве. В войне на Донбассе с 2014 года.

Сергеев Федор Михайлович

Бакунович Андрей Петрович

Родился в Калинковичах Гомельской области, жил в Тюменской области. Вагнеровец, командир группы снайперов.

Алтухов Александр Викторович

В базе "Миротворца" есть Александр Викторович Алтухов, но не 1980, а 1958 года рождения. Воевал в подразделении "Крест". Возможно, это не тот человек.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.