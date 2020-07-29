Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе "Миротворца": они воевали на Донбассе и в Сирии. ФОТО
В опубликованном списке задержанных под Минском российских наемников есть имена тех, кто внесен в базу данных сайта "Миротворец". Почти все они принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, а также причастны к ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Среди таких, например, Бахтигараев Тахир Минигаянович и Щербаков Сергей Владимирович.
40 лет, уроженец Пермской области. Наемник "Вагнера", работал механиком в разведывательной роте. Позывной — Фартовый.
39 лет, родился в Астрахани. Принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.
Дрига Олег Игоревич
34-летний уроженец Донецка. Принимал участие в боевых действиях на стороне "ДНР".
Руденко Александр Святославович
36 лет, место рождения - Клинцы Брянской области. Служил по контракту в российской армии. С началом "Русской Весны" направился на Донбасс. Член Союза добровольцев Донбасса.
Харитонов Денис Юрьевич
40 лет. Уроженец Астраханской области. Принимал участие в войне на Донбассе. Наводчик. Позывной - Боян. Казацкий атаман.
Кошман Максим Ярославович
Уроженец Донецкой области, 39 лет. Позывной - Коршун. Рядовой, водитель-телефонист.
Фетисов Геннадий Евгеньевич
36 лет, уроженец Донецка. Бывший боец "Беркута". Командир взвода "Оплот" в "ДНР". Позывной - Сова.
24-летний уроженец Луганска. Воевал за "ДНР". Позывной - Злой. В рядах боевиков с 2016 года.
45 лет, уроженец Бурятии. Позывной - Шел. Старший сержант, снайпер.
Токаренко Андрей Викторович
46 лет, родился в Москве. В войне на Донбассе с 2014 года.
Сергеев Федор Михайлович
Бакунович Андрей Петрович
Родился в Калинковичах Гомельской области, жил в Тюменской области. Вагнеровец, командир группы снайперов.
Алтухов Александр Викторович
В базе "Миротворца" есть Александр Викторович Алтухов, но не 1980, а 1958 года рождения. Воевал в подразделении "Крест". Возможно, это не тот человек.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.
Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.
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2) Это цирк. Специальная постановка - чтобы голосовали за "батьку" или "хутин нападет" с москалями. Одолжил ЧВКшников у хутина попугать народ.
А может все и не так.
Сползает с кацапской нефте-газовой иглы, значит, меньше дает в бюджет рф, стал водить дружбу с Западом и США в частности.
Поэтому, может быть и не цирк.
https://inforpost.com/news/2019-11-27-25016 Российские каратели "Майдана". Морская пехота РФ в Киеве - расследование
https://censor.net/resonance/301633/bilet_v_odin_konets
Один хрен не заплатит.
Напрасно стараешься.
Щоб віддати їх Вові ***** в Обнуляндію.
БлаЗЕнь для Пині виконає всі його забаганки.
https://youtu.be/L6_PznCZJjk Медведчук за згоди Зеленського тягне в Україну "русскій мір". На 112 каналі транслювали Гундяєва
шикарный получился патриарх всея Угро-Мордвы его бесейшество Звездоний...
Большое спасибо ув.Евгению Иванову за публикацию.
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это не расиянцы,а "та сторона"
их родной язык - это уголовно-барачная феня.
У нас, может, уже батальон этих вагнеровцев сидит, а Бубочка только меняет памперсы.
И бросает умирающих воинов на передовой...
Думаю, что нашим воинам - патриотам будет о чем с ними "поговорить"
Было бы очень странно для спецслужб РФ не находиться сейчас в Беларуси, на них это не похоже. И тем более, что на территории Беларуси официально присутствуют воинские части РФ.