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В Украине есть три реформы, негативно влияющие на права венгерского меньшинства, - посол Ийдярто

В Украине есть три реформы, негативно влияющие на права венгерского меньшинства, - посол Ийдярто

Три проведенных в Украине реформы являются негативными для проживающих в стране этнических венгров, заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, в Украине на данный момент есть три реформы, которые являются очень негативными для венгров: это реформа образования, использование языка и административная реформа. Каким то образом эти три, в определенным смысле широких взглядов, очень прогрессивные, очень европейские реформы причиняют постоянное ухудшение прав меньшинств. Это главная проблема", - сказал Ийдярт.

Дипломат подчеркнул, что Венгрия будет сохранять вето на заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров, пока не увидит прогресса с украинской стороны в обеспечении прав меньшинств. "Разумеется, Венгрия не рада этому вето комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Но пока мы не увидим какого-то прогресса с украинской стороны, мы должны сохранять его", - пояснил он.

При этом Ийдярто указал, что поддержка Венгрией предоставления Украине статуса партнера программы расширенных возможностей НАТО продемонстрировала, что у нее никогда не было намеренья заблокировать украинский путь в Альянс.

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"Я думаю, эта ситуация с партнерством расширенных возможностей продемонстрировала, что у нас никогда не было намеренья заблокировать украинский путь в НАТО. Что мы делаем, так это блокируем политическую институцию, консультативный орган в сотрудничестве НАТО и Украины на уровне министров для того, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией с правами меньшинств в Украине", - отметил дипломат.

Также посол добавил, что НАТО абсолютно не чужды такие принципы и права, как демократия, экономика, в том числе человеческие права и права меньшинств.

"Вот почему мы хотели дать очень серьезный сигнал, что что-то не так с правами меньшинств в Украине, и Украина должна вернуться к политике, которую она вела до принятия закона "Об образовании", закона "О высшем образовании" и закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это три закона, которые резко критиковались венгерской стороной", - пояснил Ийдярто.

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По его словам, с самого начала, на протяжении принятия и сразу после принятия этих законов Украина начала использовать политические аргументы и ситуация с защитой прав меньшинств стала сверхполитизированной темой. "Мы надеемся, что мы сможем вернуть эту дискуссию в правовое поле, говорить о защите меньшинств. Мы можем отмести, избавиться от политических аргументов, и потом мы сможем достичь чего-то", - резюмировал дипломат.

Автор: 

Венгрия (2002) Ийдярто Иштван (22)


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Топ комментарии
+23
Насрать.
Пускай репарации для начала выплатят, за оккупацию Украины совместно с гитлеровской Германией.
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29.07.2020 17:07 Ответить
+21
Вам надо вспомнить своё участие во Второй Мировой .
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29.07.2020 17:06 Ответить
+16
Вот ещё цыгане нам не рассказывали, как нам у себя жить.
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29.07.2020 17:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вам надо вспомнить своё участие во Второй Мировой .
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29.07.2020 17:06 Ответить
хату моєї бабусі в березні 1943 року спалили саме мадяри , а також розстріляли 119 мешканців села ! тож в мене особливе відношення до мадяр
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29.07.2020 18:20 Ответить
Насрать.
Пускай репарации для начала выплатят, за оккупацию Украины совместно с гитлеровской Германией.
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29.07.2020 17:07 Ответить
"Венгрия будет сохранять вето на заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров, пока не увидит прогресса с украинской стороны в обеспечении прав меньшинств.

Якщо навіть здадуть частину Закарпаття мадярам, в ЄЕС придумають ще щось. І так безкінечно водитимуть за ніс.
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29.07.2020 17:08 Ответить
Послати їх на три букви і крапку поставити.
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29.07.2020 17:56 Ответить
Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12 000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов.


Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.
Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка: Хамите. Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств, иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)
Знаменито. Мрачный. (По отношению ко всему. Например: «мрачный Петя пришел», «мрачная погода», «мрачный случай», «мрачный кот» и т. д.)
Мрак. Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: «жуткая встреча».) Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения.)
Не учите меня жить. Как ребенка. («Я его бью, как ребенка» - при игре в карты. «Я его срезала, как ребенка» - как видно, в разговоре с ответственным съемщиком.)
Кр-р-расота! Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов.)
Поедем на извозчике. (Говорится мужу.)
Поедем в таксо. (Знакомым мужеского пола.)
У вас вся спина белая (шутка).
Подумаешь! Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля.)
Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.) Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов.
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29.07.2020 17:10 Ответить
Вот ещё цыгане нам не рассказывали, как нам у себя жить.
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29.07.2020 17:10 Ответить
они фино-угры, родственники мокшан. оттого и помогают кровным братьям из-за поребрика.
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29.07.2020 17:35 Ответить
да, на фоне разговоров ботоксного и зеленого со всякими перекраиванием Конституции, каждый хочет урвать в свою сторону.
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29.07.2020 17:11 Ответить
Три проведенных в Украине реформы являются негативными для проживающих в стране этнических венгров, заявил посол Венгрии

================================
Пішов нафіг,це наші венгри-що хочемо те й робимо з ними!
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29.07.2020 17:13 Ответить
...за реформами - к михуилу сракашвили
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29.07.2020 17:14 Ответить
Мадьяри ніколи не були друзями для України. Завжди забирали території і воювали. Імперські замашкі ідуть в унісон іншій імперії--росії. Вони ніяк не можуть змиритись,що Україна незалежна країна.
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29.07.2020 17:15 Ответить
мадярский золотник мал да ванюч
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29.07.2020 18:38 Ответить
Я извиняюсь, у вас опечатка, вы пишите "мадьярский золотник", а надо писать - мадьярский ЗОЛОТАРЬ. Но смысл в его вонючести при этом полность сохраняется, как вы верно подметили.
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29.07.2020 20:20 Ответить
А Кулеба ж нещодавно звітував що вже все владнав з мадярами...
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29.07.2020 17:16 Ответить
Каким то образом эти три, в определенным смысле широких взглядов, очень прогрессивные, очень европейские реформы причиняют постоянное ухудшение прав меньшинств.Источник: https://censor.net/n3210825

Если эти реформы прогрессивные и европейские, так может долб_йоббикам заткнуться!
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29.07.2020 17:21 Ответить
Чемодан-вокзал-*********.
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29.07.2020 17:21 Ответить
мадяри хочуть жити обособлено в нашій країні, їм пофіг, що наша країна відкрита для них вся, повністю, мадяри не хочуть вчити нашої мови топчучи і засераючи нашу землю, мадярам не подобаєтьсч наша освіта, вони хочуть мадярської... а не пішли ви мадяри в дупу старій кобилі? можа ще й дальші... з нашої землі.
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29.07.2020 17:23 Ответить
Згодна з усім
Крім того, що земля наша. Закарпатські угорці стали "українцями" лише після Другої світової.
Проте кордони нинішньої України Угорщина відкрито не оспорює. Але дуже хоче повернути втрачені території (не тільки ті, що відійшли Україні). Через те не бачить сенсу у переселенні своїх громадян. А, навпаки, вкладає гроші у ці регіони.
Дає кредити на бізнес своїм громадянам.
Формально це українці, але вони мають ще й угорський паспорт.
У Берегівському районі місцеві майже не розуміють української.
Спілкуються угорською. І російською їм говорити легше. Через це і виникає проблема так званої угорської національної меншини.
Дуже специфічний регіон. Працювати офіційно не хочуть, возять товари через кордон. А про податки і пенсії дуже хвилюються.
Українцями себе не вважають. Але й в Угорщину переїзжати не планують (там треба виконувати закони, працювати, а не зверхньо ставитися до оточуючих, як вони звикли).
Місцеві вважають, що вони на своїй землі, та чекають небесної манни. Байдуже від кого.
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29.07.2020 23:10 Ответить
Слушай, посол, заберите нах своих соотечественников к себе в венгрию, и не делайте нам мозг!!
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29.07.2020 17:28 Ответить
Если хочешь быть идиотом,изучи язык 30 стран Мира... Он до Киева доведет...
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29.07.2020 17:30 Ответить
нафуй-ийдярто...
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29.07.2020 17:33 Ответить
Гетьман Украины Иван Мазепа знал кажись 8 языков Мира,и был образованейшим человеком своей эпохи.Быдло кремля его назвало предателем....,как можно предать Сраную РАБссию находясь в Киеве? Ах да ...национализм Мазепы,Бандеры,Петлюры и даже Батьки Махно зашкаливает....,а вот Богдан Хмельницкий нет.... Богдан был рюсским Интернационалистом....
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29.07.2020 17:35 Ответить
в свое время Мазепа был наставником юного Петра, и учил этого уродца пользоваться ложкой, вилкой и ножом во время еды.. и другим наукам европейского социального быта..
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29.07.2020 17:46 Ответить
> "никогда не было намеренья заблокировать украинский путь в Альянс."
> "Венгрия будет сохранять вето на заседания комиссии Украина-НАТО."

А я вот отношусь к венграм по-дружески - буду плевать им при встрече в лицо.
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29.07.2020 17:41 Ответить
Украина как больной со слабым имунитетом: все чужеродные организмы колонизируют ее, чтобы сожрать. Румынам шельф отдали, москалям Крым и Донбасс, мадьярам свой анклав подавай и даже турки - мечеть хотят в центре Киева строить. Если следующий президент не будет националистом, то Украина просто исчезнет.
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29.07.2020 17:43 Ответить
Об Украине и Великом сыне Украины Иване Мазепе писали поэмы ,стихи великие люди,Лорд Байрон,Виктор Гюго,Вольтер...
А горжусь что живу в Украине...
А Вы?
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29.07.2020 17:45 Ответить
когда же НАТО примет что то подобное к венгерским кремлевским гнидам внутри альянса ,которые блокируют по указанию рашистов продвижение Украины в НАТО.?
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29.07.2020 17:50 Ответить
А не занялся бы этот а ля посол своей собственной страной? Его советов только и не хватало.
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29.07.2020 17:50 Ответить
Треба свій мосад.
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29.07.2020 17:56 Ответить
а где сиярто?)
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29.07.2020 18:03 Ответить
якщо про європейські реформи не підходять мадярам то або вони відсталий народ , або їм час вийти з ЄС
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29.07.2020 18:24 Ответить
А меня интересует ,когда прекратятся нападки явные и скрытые на права украинского большинства, на его спокойную и благополучную жизнь в своей родной ,богом данной стране?
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29.07.2020 18:33 Ответить
Полный ийдярто!
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29.07.2020 19:16 Ответить
Так пішов нахер цей мадяр, суне своє свиняче рило в Україну.
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29.07.2020 20:55 Ответить
Пролетело НАТО, как фанера над Парижем...
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29.07.2020 21:30 Ответить
 
 