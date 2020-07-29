В Украине есть три реформы, негативно влияющие на права венгерского меньшинства, - посол Ийдярто
Три проведенных в Украине реформы являются негативными для проживающих в стране этнических венгров, заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"К сожалению, в Украине на данный момент есть три реформы, которые являются очень негативными для венгров: это реформа образования, использование языка и административная реформа. Каким то образом эти три, в определенным смысле широких взглядов, очень прогрессивные, очень европейские реформы причиняют постоянное ухудшение прав меньшинств. Это главная проблема", - сказал Ийдярт.
Дипломат подчеркнул, что Венгрия будет сохранять вето на заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров, пока не увидит прогресса с украинской стороны в обеспечении прав меньшинств. "Разумеется, Венгрия не рада этому вето комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Но пока мы не увидим какого-то прогресса с украинской стороны, мы должны сохранять его", - пояснил он.
При этом Ийдярто указал, что поддержка Венгрией предоставления Украине статуса партнера программы расширенных возможностей НАТО продемонстрировала, что у нее никогда не было намеренья заблокировать украинский путь в Альянс.
"Я думаю, эта ситуация с партнерством расширенных возможностей продемонстрировала, что у нас никогда не было намеренья заблокировать украинский путь в НАТО. Что мы делаем, так это блокируем политическую институцию, консультативный орган в сотрудничестве НАТО и Украины на уровне министров для того, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией с правами меньшинств в Украине", - отметил дипломат.
Также посол добавил, что НАТО абсолютно не чужды такие принципы и права, как демократия, экономика, в том числе человеческие права и права меньшинств.
"Вот почему мы хотели дать очень серьезный сигнал, что что-то не так с правами меньшинств в Украине, и Украина должна вернуться к политике, которую она вела до принятия закона "Об образовании", закона "О высшем образовании" и закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это три закона, которые резко критиковались венгерской стороной", - пояснил Ийдярто.
По его словам, с самого начала, на протяжении принятия и сразу после принятия этих законов Украина начала использовать политические аргументы и ситуация с защитой прав меньшинств стала сверхполитизированной темой. "Мы надеемся, что мы сможем вернуть эту дискуссию в правовое поле, говорить о защите меньшинств. Мы можем отмести, избавиться от политических аргументов, и потом мы сможем достичь чего-то", - резюмировал дипломат.
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Пускай репарации для начала выплатят, за оккупацию Украины совместно с гитлеровской Германией.
Якщо навіть здадуть частину Закарпаття мадярам, в ЄЕС придумають ще щось. І так безкінечно водитимуть за ніс.
Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.
Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка: Хамите. Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств, иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)
Знаменито. Мрачный. (По отношению ко всему. Например: «мрачный Петя пришел», «мрачная погода», «мрачный случай», «мрачный кот» и т. д.)
Мрак. Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: «жуткая встреча».) Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения.)
Не учите меня жить. Как ребенка. («Я его бью, как ребенка» - при игре в карты. «Я его срезала, как ребенка» - как видно, в разговоре с ответственным съемщиком.)
Кр-р-расота! Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов.)
Поедем на извозчике. (Говорится мужу.)
Поедем в таксо. (Знакомым мужеского пола.)
У вас вся спина белая (шутка).
Подумаешь! Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля.)
Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.) Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов.
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Пішов нафіг,це наші венгри-що хочемо те й робимо з ними!
Если эти реформы прогрессивные и европейские, так может долб_йоббикам заткнуться!
Крім того, що земля наша. Закарпатські угорці стали "українцями" лише після Другої світової.
Проте кордони нинішньої України Угорщина відкрито не оспорює. Але дуже хоче повернути втрачені території (не тільки ті, що відійшли Україні). Через те не бачить сенсу у переселенні своїх громадян. А, навпаки, вкладає гроші у ці регіони.
Дає кредити на бізнес своїм громадянам.
Формально це українці, але вони мають ще й угорський паспорт.
У Берегівському районі місцеві майже не розуміють української.
Спілкуються угорською. І російською їм говорити легше. Через це і виникає проблема так званої угорської національної меншини.
Дуже специфічний регіон. Працювати офіційно не хочуть, возять товари через кордон. А про податки і пенсії дуже хвилюються.
Українцями себе не вважають. Але й в Угорщину переїзжати не планують (там треба виконувати закони, працювати, а не зверхньо ставитися до оточуючих, як вони звикли).
Місцеві вважають, що вони на своїй землі, та чекають небесної манни. Байдуже від кого.
> "Венгрия будет сохранять вето на заседания комиссии Украина-НАТО."
А я вот отношусь к венграм по-дружески - буду плевать им при встрече в лицо.
А горжусь что живу в Украине...
А Вы?