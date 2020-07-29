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Время на подачу поправок к законопроекту о референдуме истекло, но можно найти механизмы для его доработки, - Разумков

Время на подачу поправок к законопроекту о референдуме истекло, но можно найти механизмы для его доработки, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что время подачи поправок ко второму чтению законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум истекло, но можно найти механизмы, чтобы его доработать.

Об этом сказал Разумков журналистам в городе Рубежное Луганской области в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс Украина".

"Время на подачу поправок уже исчерпано, но я думаю, есть другие механизмы как это можно будет доработать, если будет необходимо, и если на это будет воля народных депутатов", - сказал Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Местные выборы будут проведены в прифронтовых населенных пунктах на Донбассе при гарантиях безопасности, - Разумков

Автор: 

референдум (1505) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+6
Давайте проведемо референдум стосовно довіри до зевлади.
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29.07.2020 17:11 Ответить
+5
вам бы Вовочкой болеть, а Петя и без вашей заботы проживет.
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29.07.2020 17:25 Ответить
+4
Время на подачу поправок к законопроекту о референдуме истекло, но можно найти механизмы для его доработки, - Разумков - Цензор.НЕТ 4612
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29.07.2020 17:12 Ответить
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Давайте проведемо референдум стосовно довіри до зевлади.
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29.07.2020 17:11 Ответить
Время на подачу поправок к законопроекту о референдуме истекло, но можно найти механизмы для его доработки, - Разумков - Цензор.НЕТ 4612
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29.07.2020 17:12 Ответить
Да кому нужны сегодня ваши дебильные поправки, дебильный референдум от дебилов псевдореформаторов УЖЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ БЕЗ РЕФЕРЕНДУМА РАЗВОРОВАЛИ ВСЮ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ? Я ВАС СПРАШИВАЮ, ЗЕДЕБИЛЫ?
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29.07.2020 17:12 Ответить
про главный референдум-быть или не быть Украине-кодлан Коломойского уже решил./
Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук.
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29.07.2020 17:18 Ответить
а может не надо дополнять, переписывать, менять, а просто соблюдать законы Украины так как они написаны. Без льгот отдельным областям,языкам и ворам
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29.07.2020 17:18 Ответить
вам бы Вовочкой болеть, а Петя и без вашей заботы проживет.
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29.07.2020 17:25 Ответить
Время на подачу поправок к законопроекту о референдуме истекло, но можно найти механизмы для его доработки, - Разумков - Цензор.НЕТ 9290
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29.07.2020 17:21 Ответить
Он ещё на столько честный, что сказали, что голосовал за убийцу-Януковича и был против Ющенко, а вышел из ПР потому, что, не поверите, убийца-Янукович победил на выборах...
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29.07.2020 17:40 Ответить
Слушать Неразумкова (разумный человек никогда бы не влип в такое зеленое дерьмо) - себя не уважать.
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29.07.2020 18:13 Ответить
 
 