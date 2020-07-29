Время на подачу поправок к законопроекту о референдуме истекло, но можно найти механизмы для его доработки, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что время подачи поправок ко второму чтению законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум истекло, но можно найти механизмы, чтобы его доработать.
Об этом сказал Разумков журналистам в городе Рубежное Луганской области в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс Украина".
"Время на подачу поправок уже исчерпано, но я думаю, есть другие механизмы как это можно будет доработать, если будет необходимо, и если на это будет воля народных депутатов", - сказал Разумков.
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