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Новости
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Визит премьер-министра Венгрии Орбана в Украину состоится, "когда позволят условия", - посол Ийдярто

Визит премьер-министра Венгрии Орбана в Украину состоится,

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Украину, "когда позволят условия".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

"У меня нет инструкций говорить, что есть дата визита. Но я думаю, что когда условия позволят, он произойдет", - сказал посол.

По словам дипломата, соглашение о дорожной карте, ведущей к визиту, заключалось в постоянных разговорах двух министров иностранных дел - Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто, "которые будут двигателями восстановления или регулировки наших отношений".

"Они согласились, что некоторые институции должны начать работу, чтобы идентифицировать проблемы, открыть путь для дальнейших переговоров, двусторонних встреч. Есть три самые важные из них. Первая институция - это межправительственная смешанная экономическая комиссия, которая была парализована в связи c этой неприятной ситуацией в двух странах. Несмотря на это, у них был очень длинный список тем, которые не могли продвигаться", - объяснил Ийдярто.

Второй институцией Ийдярто назвал смешанный комитет по вопросам меньшинств, который является одной из самых давних институций между двумя странами.

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"И третье - наиболее болезненными являются темы, связанные с использованием языка, и особенно образованием. Мы должны обратиться к экспертам, чтобы также обсудить эту проблему. Это элементы, которые помогли проложить путь к встрече на наивысшем уровне", - добавил посол.

Он отметил, что встреча сопредседателей украинско-венгерской комиссии по вопросам национальных меньшинств 14 июля была "абсолютно своевременной и важной", однако была преимущественно процедурной и практической. Ийдярто напомнил, что полной сессии этой комиссии не было с 2011 года, а встречи сопредседателей - с 2017 года.

"Это очень обнадеживающе, это означает, что что-то началось. Венгрию несколько раз обвиняли, что мы пытаемся придать международный характер этому конфликту. Это не так. Сейчас этот процесс начинается, у нас есть партнер. Украинская сторона указала, что после нескольких реорганизаций у них есть сложности с формированием необходимых участников комиссии, большинство государственных институций, связанных с вопросами меньшинств, все еще формируются. Но они пообещали, что в августе или сентябре будут назначены первые члены с украинской стороны. Поэтому есть возможность, что осенью комиссия сможет встретиться", - сказал он.

Говоря о том, когда ожидать заседания комиссии по вопросам образования, Ийдярто отметил, что министерства образования обеих стран "вскоре договорятся, когда смогут провести заседание".

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Автор: 

Венгрия (2002) визит (3107) Виктор Орбан (478) Ийдярто Иштван (22)


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Топ комментарии
+7
З усіх боків лізуть зі своїми претензіями до України. Гадаю причина в цьому...
Визит премьер-министра Венгрии Орбана в Украину состоится, "когда позволят условия", - посол Ийдярто - Цензор.НЕТ 436
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29.07.2020 17:19 Ответить
+6
Орбан готов покаяться за убийства венграми украинцев в союзе с немецкими нацистами? Пока нет? Пшол в ......
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29.07.2020 17:15 Ответить
+6
Обыкновенный шантаж - "мы вам будем гадить на пути в НАТО, пока вы не выполните все наши условия".
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29.07.2020 17:17 Ответить
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Орбан готов покаяться за убийства венграми украинцев в союзе с немецкими нацистами? Пока нет? Пшол в ......
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29.07.2020 17:15 Ответить
"е, брат, погано ти мадьяр знаєш!" (с)
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29.07.2020 18:04 Ответить
Они из одних ворот, что и сРуский народ. Два сапога пара. И по крови и по залишании своей.
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29.07.2020 18:44 Ответить
Обыкновенный шантаж - "мы вам будем гадить на пути в НАТО, пока вы не выполните все наши условия".
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29.07.2020 17:17 Ответить
Венгры о правах человека, а Украина о самоидентичности.
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29.07.2020 20:08 Ответить
Венграм нужна рабочая сила выращенная на территории Украины за украинские деньги. У граждан Украины есть не только права, но и обязанности. Украина хочет, чтобы этнические венгры знали украинский и могли приносить пользу государству.
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29.07.2020 20:19 Ответить
условия?
венгерская область автономная республика где укажите... с двойным гражданством?
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29.07.2020 17:19 Ответить
З усіх боків лізуть зі своїми претензіями до України. Гадаю причина в цьому...
Визит премьер-министра Венгрии Орбана в Украину состоится, "когда позволят условия", - посол Ийдярто - Цензор.НЕТ 436
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29.07.2020 17:19 Ответить
уже есть, раньше много говорили и много писали. Сейчас только о рашке и талдычат и не в самом плохом аспекте.
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29.07.2020 17:32 Ответить
Вся суть невдоволення в тому, що угорці не хочуть вчити українську мову. Поки неможливо знайти спільне рішення, тому треба заборонити подвійне громадянство. Але зебіли на це не погоджуються.
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29.07.2020 17:21 Ответить
Извиняюсь спросить...а с какого и зачем нам визит венгерского министра? Сыграть в два руки с Бубочкой на рояли?
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29.07.2020 17:29 Ответить
есть одна проблема ,которая пока не решится должна блокировать визит в Украину венгерских подельников рашиста- (комисия Украина -НАТО должна работать.а не быть заблокированной венгерскими подкуйловниками )
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29.07.2020 17:54 Ответить
а візит Орбана у сраку коли?
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29.07.2020 18:01 Ответить
Пусть сидит дома.
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29.07.2020 18:22 Ответить
Накой ляд нам визит этого путинского рашиста.
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29.07.2020 20:44 Ответить
Америка обломает Венгрии рога, можно не переживать.
Когда в Внегрии будет не промосковский президнт. вот тогда и обсудим.
А пока ешьте свой консервированный перец и вспоминайте экспорт Икарусов.
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29.07.2020 22:03 Ответить
нахер он тут нужен
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29.07.2020 22:55 Ответить
 
 