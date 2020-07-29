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Венгрия выступает за разработку нового закона о нацменьшинствах в Украине, - посол Ийдярто

Венгрия выступает за разработку нового закона о нацменьшинствах в Украине, - посол Ийдярто

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что страна поддерживает идею разработки нового закона о национальных меньшинствах в Украине после проведения соответствующих консультаций с представителями нацменьшинств.

Об этом Ийдярто заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Вторая вещь, которую упомянул господин Боднар (замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар. - Ред.), это разработка нового закона. Мы абсолютно поддерживаем это. Я должен напомнить вам, что очень противоречивый закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" содержит серьезное блокирование, которое было "пересажено" из закона об образовании, его знаменитая седьмая статья, в которой говорится о меньшинствах", - сказал Ийдярто в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Таким образом дипломат прокомментировал мнение Боднара о том, что "обеспечение прав национальных меньшинств в сфере образования можно осуществлять в контексте частных школ, а также совершенствования украинского законодательства в рамках реализации одной из рекомендаций Венецианской комиссии, а именно разработки нового закона о национальных меньшинствах".

По словам Ийдярто, "если с украинской стороны есть намерение иметь ряд законов, которые бы защищали права меньшинств, это нас более, чем устраивает".

"Однако для того, чтобы избежать проблем, которые были с законом об образовании, о среднем образовании и законом о языке, если будут консультации с представителями меньшинств и международной организацией перед принятием этого закона, мы абсолютно будем выступать за нормальный законодательный акт", - подчеркнул посол.

В то же время он отмел идею о создании в Украине частных школ для представителей национальных меньшинств. "Мы говорим о 72 учебных заведениях, которые посещает венгерское национального меньшинство. Каждое из них должно быть частным? Это означает, что Украинское государство хочет избавиться от ответственности и перевести их на частную систему. Почему? Разве венгры в Украине больше не являются налогоплательщиками, и для меньшинств должно быть частное образование, частное здравоохранение, частные пенсии, все частное?" - отметил Ийдярто.

Также он подчеркнул, что Венгрия уже делает вклад во многие образовательные институции на Закарпатье для венгров.

"Мы не против каких бы то ни было идей, но мы должны обсудить это. Вот почему мы выказывались в пользу дискуссий", - сказал посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит премьер-министра Венгрии Орбана в Украину состоится, "когда позволят условия", - посол Ийдярто

Автор: 

Венгрия (2002) нацменьшинства (236) Ийдярто Иштван (22)


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Топ комментарии
+32
Слишком много этого ******...
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29.07.2020 17:32 Ответить
+26
Мадяри ніяк не можуть звикнути,що імперія розвалилась. Тому і кричать разом з рашкою.
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29.07.2020 17:34 Ответить
+19
Гадаю це стосується і мадярів...
Венгрия выступает за разработку нового закона о нацменьшинствах в Украине, - посол Ийдярто - Цензор.НЕТ 5297
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29.07.2020 17:37 Ответить
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Слишком много этого ******...
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29.07.2020 17:32 Ответить
согласна,кому надо тот прочтет на его сайте, а создавать рекламу венгерского чиновника не стоит
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29.07.2020 17:35 Ответить
никак цыгане в баню не пойдут то кушака нема не тот веник не тот пар им все не то...
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29.07.2020 17:47 Ответить
Точно... Может пусть подумает о том, чтобы с Трансильванией как-то порешать... Румынии ее вернуть, что-ли...
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29.07.2020 17:55 Ответить
Так Трансильвания вроде и так в Румынии...
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29.07.2020 17:58 Ответить
Мадяри ніяк не можуть звикнути,що імперія розвалилась. Тому і кричать разом з рашкою.
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29.07.2020 17:34 Ответить
Во всей вЯликАй ********* ******* меньше, чем в Киеве жителей, и вот оно намбудет, что то разрабатывать. Бабушку свою поучи паприкаш варить.
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29.07.2020 17:34 Ответить
Лучше бы украинцы занялись собой и Украиной, а не нацменьшинствами. То нацменьшинства в голове, то Россия с Путиным. Да убейся уже головой. Уже нацменьшинство и в президентах и в правительстве, а толку нет. Это построй богатому соседу, а сам подожди, холоп.
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29.07.2020 17:37 Ответить
Гадаю це стосується і мадярів...
Венгрия выступает за разработку нового закона о нацменьшинствах в Украине, - посол Ийдярто - Цензор.НЕТ 5297
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29.07.2020 17:37 Ответить
2 декабря 2019 г в МИД Украины был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому было указано на неприемлемость его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировке венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-центра МИД Украины.
В ведомстве отметили, что Ийдярто вручили ноту протеста.
"В ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в интервью, которое стало основанием для ноты протеста, не было прямых призывов к созданию автономии.
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29.07.2020 17:45 Ответить
цыгане нагибают лохов голосовавших за зелёную плесень
спасибо зеленскому за хорошие обещания
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29.07.2020 17:38 Ответить
ты просто бредишь
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29.07.2020 17:38 Ответить
не много ли на себя берут эти..., цыгане !?
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29.07.2020 17:40 Ответить
Великие Йовбики хотят Великую Йовбикгрию.
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29.07.2020 17:41 Ответить
Если коротко - "Украина должна заплатить за обучение детей на венгерском языке, за медобслуживание, социальную помощь, а когда эти дети вырастут - они поедут работать в Венгрию и будут платить там налоги и развивать венгерскую экономику".
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29.07.2020 17:43 Ответить
Так не легче ли Украине один раз напрячься и всех этих детей вместе с их венгерскими родителями отправить на историческую родину - в Венгрию?!
И пусть себе живут счастливо!
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29.07.2020 18:13 Ответить
Поступить так как россияне и их прокси в Абхазии с грузинскими поселениями? Нет - это не вариант.
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29.07.2020 18:19 Ответить
Достатньо зробити їх не громадянами, як кацапи у країнах Балтії. Ну і закон лишається без змін, само собою, або на європейський манер - мови нацменшин вивчаються за кошти діаспори цих меншин на відповідних курсах або у вечерній школі, які вони самі і створюють
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29.07.2020 20:38 Ответить
Венгерскую экономику они не хотят развивать!
А вот более оплачиваемую чешскую, а в идеале - немецкую - это да!
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29.07.2020 23:16 Ответить
Надо им показать все серии 95-го . Они откажутся от своих замыслов .
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29.07.2020 17:43 Ответить
Почему это власти позволяют всем соседям диктовать,как у нас должно быть.Украинцев тоже много в их странах.Пусть им предоставят отдельные школы,отдельные льготы.Пусть в Венгрии России дадут украинцам права,как нацменьшинствам,а потом и мы по их примеру себе слелаем.
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29.07.2020 17:45 Ответить
от америкоси забивали собі голову неграми і гоміками, тепер мають проблеми. А захищали би права американців - був би порядок. Так і у нас - у нас в українців купа проблем, щоб перейматися ще ********, мають свій ********... як так пече - нехай валять туди... мадяри повинні же подбати про своїх громадян, чи це все хочуть повісити на Україну?
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29.07.2020 17:50 Ответить
Как токо так і сразу.
Хай ****** забезпечать мені і моїм дітям право вчитись і отримувати послуги українською мовою в угорщині.
Мені так хочетца. Очєнь.
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29.07.2020 17:55 Ответить
Украина понад усе. А всё остальное потом.
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29.07.2020 17:58 Ответить
кому ще зюзя не відчмекав?
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29.07.2020 17:59 Ответить
а какое отношение мадьярские меньшинства имеют до русских меньшинств?
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29.07.2020 18:03 Ответить
У себя разрабатываете, ****** упоротые
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29.07.2020 18:05 Ответить
М.б. начнем с "нацменьшинств" в Венгрии? Приняли ли там словацкий язык как государственный? Или польский? Во втором случае помним про занятие венграми перед Второй мировой польской области в тогдашней Чехии. Или м.б. немецкий, который при австрийцах был государственным, одобрили? Читаем Швейка и смеемся с муд*ака, который нас учит. Он читать-то вообще умеет? Сомневаюсь.
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29.07.2020 18:14 Ответить
Хоть одну школу на украинском языке преподавания у себя откройте--требуют они...При осле кто только об Украину ноги не вытирает
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29.07.2020 18:30 Ответить
тількі після того як Угорщина прийме відповідний закон про охорону українського нацменьшинства в Угорщині
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29.07.2020 18:30 Ответить
Жодна країна світу не допускає розбрату у своїх межах і посягання на державність з боку національних меншин. іІтільки чомусь в Україні ми постійно оправдовуємось та поступаємось людям які не хотять володіти державною мовою не приймають ні наших традицій ні нашої історії.
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29.07.2020 18:54 Ответить
Починаючи від молодших класів і закінчуючи і вишами Ведеться тільки на державних мовах тобто кожна країна оберігає свою націю своїх корінних жителів від будь-яких посягань будь-яких нацменшин.Це у самодостатніх країнах)) І це є запорукою державності запорукою цілісності держави міцності її кордонів.
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29.07.2020 18:56 Ответить
Короче говоря Украину рвут на части !
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29.07.2020 19:07 Ответить
Так путин его давно уже "розработал", орбаном передал, а зелик должен только его внедрить....
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29.07.2020 19:07 Ответить
Когда уже Украина начнет выступать за разработку законопроекта по которому можно посылать на йух всех рассказывающих Украине какие законопроекты она должна разрабатывать???
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29.07.2020 19:20 Ответить
Венгрия уже просто "задолбала" Второе место после Раши. Пора просто " послать".. не не, не на три буквы, а на историческую родину на южный Урал ( к марийцам, хантам и манси)
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29.07.2020 19:29 Ответить
Треба прийняти угорські забаганки, вступити в НАТО, а потім змінити на попередній і послати угорців, бо вони постійно нахабніють і багато хочуть!
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29.07.2020 19:43 Ответить
Крижопольска рада выступила за воссоздание Австро венгрии ураааааа
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29.07.2020 19:54 Ответить
Крижопольска рада выступила за воссоздание Австро венгрии ураааааа
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29.07.2020 19:56 Ответить
Пропоную взяти за основу відповідний угорський закон. Що кажете? Нема такого? Так отож!
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29.07.2020 20:37 Ответить
Гнать в шею этих *******.
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29.07.2020 20:42 Ответить
Третій раз посилаю сьогодні цього ******, а воно все лізе.
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29.07.2020 20:56 Ответить
пішли на ******.
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29.07.2020 21:29 Ответить
Цигани-****** нехай собі в Венгрії умови диктують..
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29.07.2020 21:59 Ответить
Угорщина може виступати у кварталі...
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29.07.2020 22:09 Ответить
Величний мислитель нашої епохи В. Зеленський про відносини України і Угорщини на річній прес-конференції сказав: «З Угорщиною, ви знаєте, в нас багато років немає стосунків. Тому я думаю, що в нас непрості стосунки з Угорщиною. Хоч в нас й дружні стосунки». Окрім цієї глибокої думки газета http://rusjev.net/2020/05/21/luchshie-czitaty-vladimira-zelenskogo-na-godovoj-press-konferenczii/ "Русский еврей" з задоволенням цитує і інші неперевершені за глибиною думки лідера української нації.
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29.07.2020 22:19 Ответить
выслать этого ****** из Украины
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29.07.2020 22:54 Ответить
туркменам все не имется. может пора им уже на родину? в родной туркменистан?
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29.07.2020 23:41 Ответить
Угорщина має розробляти закони у себе, а у нашому парламенті ми самі знаємо що робити. Якщо мадяри хочуть звиздюлей, то вони будуть. Вам погано до цього жилося? Прийшли на територію Русі з Уралу, дади їм землю, а вони такі самі, як московити, хоча це один нарід - плем*я угро-фінів,
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30.07.2020 09:18 Ответить
 
 