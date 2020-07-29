Венгрия выступает за разработку нового закона о нацменьшинствах в Украине, - посол Ийдярто

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что страна поддерживает идею разработки нового закона о национальных меньшинствах в Украине после проведения соответствующих консультаций с представителями нацменьшинств.

Об этом Ийдярто заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Вторая вещь, которую упомянул господин Боднар (замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар. - Ред.), это разработка нового закона. Мы абсолютно поддерживаем это. Я должен напомнить вам, что очень противоречивый закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" содержит серьезное блокирование, которое было "пересажено" из закона об образовании, его знаменитая седьмая статья, в которой говорится о меньшинствах", - сказал Ийдярто в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Таким образом дипломат прокомментировал мнение Боднара о том, что "обеспечение прав национальных меньшинств в сфере образования можно осуществлять в контексте частных школ, а также совершенствования украинского законодательства в рамках реализации одной из рекомендаций Венецианской комиссии, а именно разработки нового закона о национальных меньшинствах".

По словам Ийдярто, "если с украинской стороны есть намерение иметь ряд законов, которые бы защищали права меньшинств, это нас более, чем устраивает".

"Однако для того, чтобы избежать проблем, которые были с законом об образовании, о среднем образовании и законом о языке, если будут консультации с представителями меньшинств и международной организацией перед принятием этого закона, мы абсолютно будем выступать за нормальный законодательный акт", - подчеркнул посол.

В то же время он отмел идею о создании в Украине частных школ для представителей национальных меньшинств. "Мы говорим о 72 учебных заведениях, которые посещает венгерское национального меньшинство. Каждое из них должно быть частным? Это означает, что Украинское государство хочет избавиться от ответственности и перевести их на частную систему. Почему? Разве венгры в Украине больше не являются налогоплательщиками, и для меньшинств должно быть частное образование, частное здравоохранение, частные пенсии, все частное?" - отметил Ийдярто.

Также он подчеркнул, что Венгрия уже делает вклад во многие образовательные институции на Закарпатье для венгров.

"Мы не против каких бы то ни было идей, но мы должны обсудить это. Вот почему мы выказывались в пользу дискуссий", - сказал посол.

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