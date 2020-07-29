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Единый электронный билет пробно внедрят в метро и на железной дороге в Киеве, - Криклий

Единый электронный билет пробно внедрят в метро и на железной дороге в Киеве, - Криклий

Правительство на заседании 29 июня одобрило разработанный Министерством инфраструктуры проект постановления, предусматривающий реализацию экспериментального проекта по внедрению услуги по оформлению единого электронного билета.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Оформить билет можно будет на Транспортном портале электронных услуг.

"Наша амбициозная цель - объединить все виды транспорта одним электронным билетом. Чтобы все услуги при планировании путешествия можно было получить в одном месте, удобно и быстро. Экспериментальный проект по внедрению е-билета начинаем в столице с единого е-билета на железную дорогу и метро", - отметил Криклий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и ж/д в Киеве: "Старт уже скоро"

Внедрением экспериментального проекта будет заниматься ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" в сотрудничестве с АО "Укрзализныця" и авиакомпанией SkyUp. Согласно одобренному правительством постановлению, предлагается утвердить Порядок реализации проекта и установить срок его реализации до 30 июня 2021 года.

Автор: 

Киев (25670) электронные билеты (38) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323)


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а что там на фронте?Или еще не обработали подачу информации населению
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29.07.2020 17:37 Ответить
борги оплачують лише лохи, зелені лохи:https://biz.censor.net/news/3210823/sud_otmenil_poruchitelstvo_kolomoyiskogo_po_kreditam_refinansirovaniya_dlya_privatbanka
озяйственный суд Киева еще 19 июня полностью удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и "Приватбанку" о признании недействительным поручительства по кредитам рефинансирования, выданным банку до национализации.
Соответствующее решение засекречено в судебном реестре, поэтому о нем стало известно из постановления Северного апелляционного хозсуда, который 27 июля открыл производство по жалобе Нацбанка на решение суда первой инстанции, передает https://biz.censor.net/ со ссылкой на http://finbalance.com.ua/news/smoliy-pered-vidstavkoyu-prohrav-kolomoyskomu-v-sudi-shchodo-poruki-po-refinansuvannyu Finbalance
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29.07.2020 17:40 Ответить
Задрали своим сраным билетом, за кусок пластика 70 гривен!
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29.07.2020 17:44 Ответить
-кондуктр,и теперь я с этим билетом могу кататься на всех видах транспорта хоть целый день?
-катайтесь,если вам делать нех...
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29.07.2020 17:49 Ответить
Какая железная дорога, нахрен.
То было при отстойном Черновецком.
Прогрессивный мер ее ликвидировал к такой матери, что бы не создавала беспокойство киевлянам.
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29.07.2020 17:57 Ответить
Вы лучше туалет сделайте на каждой станции метро, позорники.
Виртуальным туалетом сыт не будешь.
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29.07.2020 21:59 Ответить
Чтоб было удобно отслеживать передвижения всех, кто попал в поле зрения КГБ/СБУ.
Зная дальнейший маршрут, можно устраивать "ситуации" ("бытовые конфликты", "случайные" драки, пропажу вещей, обыски и другие приключения).
Спасибо за такие "удобства".
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29.07.2020 22:00 Ответить
 
 