Единый электронный билет пробно внедрят в метро и на железной дороге в Киеве, - Криклий

Правительство на заседании 29 июня одобрило разработанный Министерством инфраструктуры проект постановления, предусматривающий реализацию экспериментального проекта по внедрению услуги по оформлению единого электронного билета.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Оформить билет можно будет на Транспортном портале электронных услуг.

"Наша амбициозная цель - объединить все виды транспорта одним электронным билетом. Чтобы все услуги при планировании путешествия можно было получить в одном месте, удобно и быстро. Экспериментальный проект по внедрению е-билета начинаем в столице с единого е-билета на железную дорогу и метро", - отметил Криклий.

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Внедрением экспериментального проекта будет заниматься ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" в сотрудничестве с АО "Укрзализныця" и авиакомпанией SkyUp. Согласно одобренному правительством постановлению, предлагается утвердить Порядок реализации проекта и установить срок его реализации до 30 июня 2021 года.