США выводят из Германии 12 000 военных вместо запланированных 9 500, - Пентагон

Часть военнослужащих отправятся домой, часть будут размещены в Италии, Бельгии, и, возможно, Польше и странах Балтии. Это позволит лучше сдерживать Россию, считают в Пентагоне.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне глава Пентагона Марк Эспер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно плану, 6,4 тыс. военных вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы. Процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США нескольких миллионов долларов.

"Нынешний план EUCOM предполагает вывод почти 11,9 тыс. военнослужащих из Германии - (снижение численности контингента. - Ред.) с 36 тыс. до 24 тыс. военнослужащих, таким образом, чтобы укрепить НАТО, усилить сдерживание в отношении России и соответствовать другим изложенным мною принципам", - сказал Эспер.

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Ожидается, что в основном американские военные разместятся в Италии и Бельгии.

Также в Пентагоне заявили, что если будет достигнуто соглашение, то американских военных направят в Польшу и в страны Балтии.

По словам Эспера, некоторые американские военнослужащие, которые вернутся в США, позднее могут быть направлены обратно в Европу, но уже на ротационной основе.

Он считает, что решение военного командования США вывести около 12 тыс. военных из ФРГ позволит, в частности, эффективнее противостоять России.

"Эти изменения помогут нам выполнить основные задачи - оптимизировать возможности США и НАТО по сдерживанию России, укрепить НАТО, (...) получить больше стратегической гибкости", - сказал он.

Эспер отметил, что передислокация американского контингента в Европе представляет собой "значительное стратегическое и позитивное изменение".

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Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп объявил, что решил сократить американский воинский контингент в ФРГ. Он пояснил, что намерен оставить в ФРГ 25 тыс. военных.

Американский лидер тогда отметил, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.

"Почему мы должны делать то, что делаем (предоставляя ФРГ военную защиту. - Ред.), если они не платят?" - спросил президент.

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