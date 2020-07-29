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Новости Агрессия России против Украины
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США выводят из Германии 12 000 военных вместо запланированных 9 500, - Пентагон

США выводят из Германии 12 000 военных вместо запланированных 9 500, - Пентагон

Часть военнослужащих отправятся домой, часть будут размещены в Италии, Бельгии, и, возможно, Польше и странах Балтии. Это позволит лучше сдерживать Россию, считают в Пентагоне.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне глава Пентагона Марк Эспер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно плану, 6,4 тыс. военных вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы. Процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США нескольких миллионов долларов.

"Нынешний план EUCOM предполагает вывод почти 11,9 тыс. военнослужащих из Германии - (снижение численности контингента. - Ред.) с 36 тыс. до 24 тыс. военнослужащих, таким образом, чтобы укрепить НАТО, усилить сдерживание в отношении России и соответствовать другим изложенным мною принципам", - сказал Эспер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Американские войска перебросят из Германии в Восточную Европу как однозначное предупреждение Путину, - AFP

Ожидается, что в основном американские военные разместятся в Италии и Бельгии.

Также в Пентагоне заявили, что если будет достигнуто соглашение, то американских военных направят в Польшу и в страны Балтии.

По словам Эспера, некоторые американские военнослужащие, которые вернутся в США, позднее могут быть направлены обратно в Европу, но уже на ротационной основе.

Он считает, что решение военного командования США вывести около 12 тыс. военных из ФРГ позволит, в частности, эффективнее противостоять России.

"Эти изменения помогут нам выполнить основные задачи - оптимизировать возможности США и НАТО по сдерживанию России, укрепить НАТО, (...) получить больше стратегической гибкости", - сказал он.

Эспер отметил, что передислокация американского контингента в Европе представляет собой "значительное стратегическое и позитивное изменение".

Также на Цензор.НЕТ: Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях "Си Бриз-2020", зашли в порт Одессы. ФОТОрепортаж

Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп объявил, что решил сократить американский воинский контингент в ФРГ. Он пояснил, что намерен оставить в ФРГ 25 тыс. военных.

Американский лидер тогда отметил, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.

"Почему мы должны делать то, что делаем (предоставляя ФРГ военную защиту. - Ред.), если они не платят?" - спросил президент.

Читайте также: Россия - нарушитель спокойствия во всем мире, нужно укреплять НАТО и сдерживать ее, - глава Минобороны США Эспер

Автор: 

Германия (7070) Пентагон (1469) США (27118) Эспер Марк (33)


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Топ комментарии
+16
правильно,нехай трубу російску сосуть!!!!
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29.07.2020 17:41 Ответить
+9
Якби до нас цю зведену дивізію...
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29.07.2020 17:46 Ответить
+8
Согласно плану, 6,4 тыс. военных вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы. Процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США нескольких миллионов долларов. (c)

А наша бубочка такие деньги за 1 викенд тратит...
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29.07.2020 17:41 Ответить
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Согласно плану, 6,4 тыс. военных вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы. Процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США нескольких миллионов долларов. (c)

А наша бубочка такие деньги за 1 викенд тратит...
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29.07.2020 17:41 Ответить
правильно,нехай трубу російску сосуть!!!!
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29.07.2020 17:41 Ответить
Правильно, а бюргеров присоединить к кацапстану..., пусть почувствуют разницу.
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29.07.2020 17:43 Ответить
зачем меня к кацапам, я их терпеть не могу
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29.07.2020 17:47 Ответить
Алло таксі ! Бюргери так хочуть до Козлостану аж підстрибують, не кажить дурниць
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29.07.2020 18:00 Ответить
А кто вас будет спрашивать, после того как вы , по своей глупости, выгоните американцев...***** скажет, надо, дойчланд- это исконно русские земли, и пойдёте как миленькие...
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29.07.2020 18:10 Ответить
Кстати, в Финстервальде местный акцент ну очень похож на рязанский..
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29.07.2020 18:15 Ответить
дитячі думки - це до дітсадка а не до мене
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29.07.2020 18:29 Ответить
Якби до нас цю зведену дивізію...
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29.07.2020 17:46 Ответить
Не вижу смысла. Если американцы хотели бы то по будапешскому соглашению они бы были плечом в плечо на стороне с нами. А так это всё фигня
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29.07.2020 17:51 Ответить
Просто хотілось би подивитись, як би московити стріляли по американцям, а ті б не відповідали.
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29.07.2020 17:57 Ответить
Дембельский акорд трампушки.
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29.07.2020 17:49 Ответить
Янки гоу хоум! Содержание чужих войск в Европе - бессмысленный пережиток холодной войны.
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29.07.2020 17:53 Ответить
Та не хом..
А краще гоу ту нас - прямо на дамбас.
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29.07.2020 18:00 Ответить
Это да. Но вот не хотят, что сделаешь? Даже в Сирии не хотят, чего уж про Донбасс говорить.
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29.07.2020 18:02 Ответить
Ту вас?
Где же столько виски взять...
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29.07.2020 18:15 Ответить
не твоя забота.
ціди свій стєкломой і ні за що не хвілюйсь
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29.07.2020 18:17 Ответить
" Социальная Германия" привыкла кормить кого не попадя ,уютно спрятавшись под американском зонтиком. Вот и ордынцы газ задешево ,по-дружески.....привыкли. А о том, что за их щедроты ху@ло ,для их же погибели ,вооружился до зубов в упор не видят. Когда жареный петух клюнет начнут сопли возить ,дескать ,неожиданность какая......
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29.07.2020 17:56 Ответить
Немцы чхать хотели на любой зонтик. От поляков и французов они легко отобьются, а от русни их отобьют поляки и украинцы.
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29.07.2020 18:04 Ответить
От французов им не надо. Теперь они в одних окопах. А дело идет к тому, что мацковский хан получит ярлык в Пекине и общей ордой попрут в Европу.
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29.07.2020 19:42 Ответить
готовят германию к ковровым бомбометелкам
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29.07.2020 18:43 Ответить
Хромая утка дональд на последок начала еще и подванивать
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29.07.2020 19:16 Ответить
все правильно делают, пусть меркель на свою армию потратится а не в раша трубы вкладывает
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29.07.2020 20:41 Ответить
 
 