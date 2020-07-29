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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: Еще у 81 человека подтвержден COVID-19

Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: Еще у 81 человека подтвержден COVID-19

Еще у 81 курсанта столичного Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил исполняющий обязанности директора государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" Сергей Чумак.

По его словам, на сегодняшний день в общежитии уже заболели 133 курсанта.

"Вчера специалисты лабораторного центра отобрали биологические образцы у 107 человек, которые были контактными с заболевшими. Результаты исследований мы получили сегодня. Кроме того, 10 курсантов госпитализированы в столичные медучреждения. Другие лечатся в общежитии под контролем медиков", - рассказал Чумак.

Он напомнил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта. После обнаружения первых заболевших в общежитии проведены соответствующие мероприятия по дезинфекции и сейчас также проводится текущая дезинфекция.

Читайте: Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: 52 заболевших, семеро из них в больнице, проводится дезинфекция. ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2989) Киев (25670) КПИ (47) общежитие (167) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Та всі вже, хто хотів - перехворіли. Хтось і по кілька разів. Сенсу тестуватися нема.
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29.07.2020 18:26 Ответить
Командира американского авианосца выгнали с позором за аналогичное.
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29.07.2020 21:53 Ответить
общага - зло
селіться поквартирно
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29.07.2020 22:23 Ответить
...а наразі у відпустку ніхто не поїде - https://www.youtube.com/watch?v=aWJbu4Y1G9M&feature=youtu.be
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29.07.2020 23:27 Ответить
 
 