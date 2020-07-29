Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: Еще у 81 человека подтвержден COVID-19

Еще у 81 курсанта столичного Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил исполняющий обязанности директора государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" Сергей Чумак.

По его словам, на сегодняшний день в общежитии уже заболели 133 курсанта.

"Вчера специалисты лабораторного центра отобрали биологические образцы у 107 человек, которые были контактными с заболевшими. Результаты исследований мы получили сегодня. Кроме того, 10 курсантов госпитализированы в столичные медучреждения. Другие лечатся в общежитии под контролем медиков", - рассказал Чумак.

Он напомнил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта. После обнаружения первых заболевших в общежитии проведены соответствующие мероприятия по дезинфекции и сейчас также проводится текущая дезинфекция.

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