Разумков о режиме прекращения огня на Донбассе: "Будем все надеяться, что ситуация сохранится"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что режим прекращения огня, объявленный на Донбассе, сохранится.

Об этом сказал Разумков журналистам в Рубежном Луганской области в среду, делясь своими впечатлениями о посещении КПВВ "Майорское" в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы имели возможность поговорить с военными, что происходит на линии фронта после объявления тишины. Она пока что есть ... четыре обстрела было за три дня. В первый день - три, во второй день - один, за последние сутки, к счастью, не было. Будем все надеяться, что ситуация сохранится", - сказал Разумков.

По его словам, КПВВ "Майорское" сегодня работает в режиме дежурства из-за мероприятий, связанных с карантином в связи с Covid-19, а КПВВ "Станица Луганская" работает в более-менее обычном режиме.

Разумков отметил, что КПВВ "Майорское" готово открыться в любой момент.

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