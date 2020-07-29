Разумков о режиме прекращения огня на Донбассе: "Будем все надеяться, что ситуация сохранится"
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что режим прекращения огня, объявленный на Донбассе, сохранится.
Об этом сказал Разумков журналистам в Рубежном Луганской области в среду, делясь своими впечатлениями о посещении КПВВ "Майорское" в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы имели возможность поговорить с военными, что происходит на линии фронта после объявления тишины. Она пока что есть ... четыре обстрела было за три дня. В первый день - три, во второй день - один, за последние сутки, к счастью, не было. Будем все надеяться, что ситуация сохранится", - сказал Разумков.
По его словам, КПВВ "Майорское" сегодня работает в режиме дежурства из-за мероприятий, связанных с карантином в связи с Covid-19, а КПВВ "Станица Луганская" работает в более-менее обычном режиме.
Разумков отметил, что КПВВ "Майорское" готово открыться в любой момент.
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18 июля - выступление Кадырова с требованием, чтобы Зеленский звонил Путину и заканчивал войну. 22 июля проходит заседание ТКГ, на котором неожиданно стороны договариваются о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня. 27 июля Зеленский звонит Путину и фиксирует запуск перемирия. Звонок по-разному трактуется: главный месседж от Банковой - договорились о перемирии, Кремля - проведение местных выборов в Украине ставит под угрозу урегулирование на Донбассе. Выглядит так, что Зеленского принудили к определённым гарантиям в обмен на прекращение огня.
Стенограмму разговора, конечно, никто не опубликует. Мы же не США. А РФ - тем более. Но ясно, что Путин дает мальчику конфету. Ключевой вопрос - в обмен на что? Слова вице-премьера Резникова о том, что Кремль устал вести войну за 6 лет - всерьез воспринимать нельзя. Как и аргумент чиновника, что Донбасс обходится РФ ежегодно в 5 млрд, и Путин не может объяснить народу, почему Россия кормит Донбасс. На самом деле Путин не сможет объяснить народу, если Россия оттуда уйдет. И оставит трактористов в трусиках на растерзание нацистам. Потому что тогда сразу встанет вопрос, а почему бы не уйти и из Крыма. А траты, даже если принять цифру Резникова, хотя она явно завышена, для нынешней России совсем не критичные. У РФ только бюджет на оборону 46 млрд долларов.
Речь явно о встречных обещаниях Зеленского/Ермака. Очень возможно, попытка протащить закон об особом статусе после местных выборов осенью. Тем более, что это подразумевает подписанная Зеленским декларация саммита "нормандской четверки" в декабре прошлого года. И в релизе Офиса по результатам телефонного разговора Зе и Путина говорится об обсуждении «закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО» и «закона о децентрализации, предусматривающего изменения в Конституцию Украины». Окончательный уход Кучмы из ТКГ и переход ее под полный контроль Ермака - очень показательное событие, которое говорит о смене курса, ну или, как минимум, попытке смены.
Само по себе прекращение обстрелов и гибели бойцов ВСУ - позитивное событие. Вопрос только в том, что за ним стоит на самом деле. Как соглашение будет выполняться и к чему приведет. Ведь с 2014 года было 26 перемирий, и все заканчивались одинаково - новыми эскалациями. И это перемирие боевики нарушили менее чем через час после его начала. Вице-премьер Резников объяснил, что не до всех дошло, а пресс-секретарь Путина Песков заявил, что РФ не гарантирует перемирия, потому что не является стороной конфликта. Традиционное кремлевское дзюдо: дать почувствовать опору, а потом показательно провалить. С кем же тогда Украина договорилась о перемирии в ТКГ, если РФ говорит, что она ничего не гарантирует?....
Ощущение подвоха витает в воздухе. В искренность Зе, а тем более Пу, поверить сложно. Акция «Нет капитуляции» выглядит как предупреждение Зеленскому и Ермаку, что не стоит пытаться повторять фокусы вроде Консультативного совета. Пока это предупредительный жест, который офисные спикеры поспешно начали высмеивать. И эта поспешность говорит о страхе Банковой, что жест может превратиться в оплеуху, если наличие сдачи национальных интересов таки всплывёт.
Цели Путина ясны: донецкое Приднестровье и снятие санкций. Механизм - наглядно доказать Западу, что Украина не выполняет Минские соглашения. Отсюда и пассаж про незаконное решение Рады о местных выборах и их невозможности в ОРДЛО до вывода вооруженных формирований. Игра Путина, в которую он затянул Зеленского - win-win. В любой момент он может спровоцировать ВСУ на ответные действия, а затем обвинить Украину в срыве перемирия, и Зеленский в этом смысле на крючке. Не получит Зеленский «мир» - потеряет в рейтинге, усилится путинская ОПЗЖ. Получит - будет протаскивать изменения в Конституцию осенью. Начнутся протесты в Украине против него - так это тоже хорошо. Ставка на хаос - беспроигрышная. Снесут Зеленского - появляется новая карта возможностей, как в 2014. Нет варианта, при котором Путин проигрывает от этого перемирия.
В свою очередь, Зеленский уже загнан, а точнее сам себя загнал в узкий коридор. И уже не может делать простые вещи, о которых в последнем интервью прямым текстом говорит экс-спецпредставитель США Курт Волкер. Принимать участие в «Минске», показывать, что мы занимаем мирную позицию и делаем все необходимое, а вот РФ - срывает процесс. То есть, то что делал Порошенко. Это называется - ждать смерти Путина. Да, Сталин всегда умирает. Да, независимость Крыма и Донбасса будет возвращена, как когда-то независимость Прибалтики. И санкции хоть не убивают РФ, но не делают ее сильнее.
Отравляют-отравляют, особенно в кризис. К слову, интересно, что Волкер фактически подтвердил все, что говорил Турчинов о критическом дефиците поддержки Запада в 2014 году, сказав, что реакция мира была слишком медленной, а помощи должно было быть больше.
Но после всего сделанного Зеленскому вернуться к этой единственно возможной тактике вооруженного сдерживания агрессора - уже никак. После всей этой беготни за Путиным, попытками заглядывая в глаза военному преступнику, который устал за 6 лет, после попыток устроить новые саммиты, и главное, после обвала рейтинга и невыполнения своего основного обещания - договориться посередине. Он вынужден договариваться. Цугцванг клоунократии, за которым с улыбкой наблюдает Путин.
В интересах которого получить какой-то результат до инаугурации нового президента США. Которым с высокой долей вероятности станет Байден. Согласно сегодняшнему прогнозу The Economist, вероятность эта уже составляет 91%. С приходом новой администрации в Белый Дом уровень поддержки Украины США и степень влияния на процессы в Киеве, скорее всего, очень существенно возрастет. Помощи должно было быть больше, как говорил поддержавший Байдена Волкер.
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Цели Путина ясны: донецкое Приднестровье и снятие санкций. Механизм - наглядно доказать Западу, что Украина не выполняет Минские соглашения. Отсюда и пассаж про незаконное решение Рады о местных выборах и их невозможности в ОРДЛО до вывода вооруженных формирований. Игра Путина, в которую он затянул Зеленского - win-win. В любой момент он может спровоцировать ВСУ на ответные действия, а затем обвинить Украину в срыве перемирия, и Зеленский в этом смысле на крючке. Не получит Зеленский «мир» - потеряет в рейтинге, усилится путинская ОПЗЖ. Получит - будет протаскивать изменения в Конституцию осенью. Начнутся протесты в Украине против него - так это тоже хорошо. Ставка на хаос - беспроигрышная. Снесут Зеленского - появляется новая карта возможностей, как в 2014. Нет варианта, при котором Путин проигрывает от этого перемирия.
В свою очередь, Зеленский уже загнан, а точнее сам себя загнал в узкий коридор. И уже не может делать простые вещи, о которых в последнем интервью прямым текстом говорит экс-спецпредставитель США Курт Волкер. Принимать участие в «Минске», показывать, что мы занимаем мирную позицию и делаем все необходимое, а вот РФ - срывает процесс. То есть, то что делал Порошенко. Это называется - ждать смерти Путина. Да, Сталин всегда умирает. Да, независимость Крыма и Донбасса будет возвращена, как когда-то независимость Прибалтики. И санкции хоть не убивают РФ, но не делают ее сильнее.
Отравляют-отравляют, особенно в кризис. К слову, интересно, что Волкер фактически подтвердил все, что говорил Турчинов о критическом дефиците поддержки Запада в 2014 году, сказав, что реакция мира была слишком медленной, а помощи должно было быть больше.
Но после всего сделанного Зеленскому вернуться к этой единственно возможной тактике вооруженного сдерживания агрессора - уже никак. После всей этой беготни за Путиным, попытками заглядывая в глаза военному преступнику, который устал за 6 лет, после попыток устроить новые саммиты, и главное, после обвала рейтинга и невыполнения своего основного обещания - договориться посередине. Он вынужден договариваться. Цугцванг клоунократии, за которым с улыбкой наблюдает Путин.
В интересах которого получить какой-то результат до инаугурации нового президента США. Которым с высокой долей вероятности станет Байден. Согласно сегодняшнему прогнозу The Economist, вероятность эта уже составляет 91%. С приходом новой администрации в Белый Дом уровень поддержки Украины США и степень влияния на процессы в Киеве, скорее всего, очень существенно возрастет. Помощи должно было быть больше, как говорил поддержавший Байдена Волкер.
Кацапи будуть стріляти, а наші лише сопіти в дві дірочки.
«Увечері в понеділок, 27 липня, біля офісу президента України https://bykvu.com/ua/bukvy/protest-proti-umov-peremir-ja-na-donbasi-aktivisti-visunuli-umovi-zelenskomu/ зібралися сотні людей , які протестували проти умов, на яких було укладено чергову угоду про припинення вогню на лінії розмежування між українськими військами і російськими окупантами на Донбасі.
Вже тоді було відомо про обстріл української території з боку окупованих районів Донецької та Луганської областей, але військове командування і https://bykvu.com/ua/bukvy/viceprem-ier-reznikov-vvazhaie-shho-govoriti-pro-porushennja-peremir-ja-zarano/ віце-прем'єр Олексій Резніков назвали ці обстріли "несистемними" - а значить такими, які не заслуговують відповіді з української сторони.
Крім того, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в черговий раз нагадав, що Кремль не може бути гарантом припинення вогню зі свого боку - просто тому, що їх там немає і ніколи не було.
І у протестуючих виникло просте запитання: як буде дотримуватися цей мир, якщо вже в перші години після його укладення ворог відверто глумиться над його умовами?
Але фокус у тому, що Володимиру Зеленському, його найближчому оточенню і прихильникам діючого президента (яких, звичайно, з кожним днем стає все менше, але вони ще є) взагалі не потрібен ніякий мир. Їм потрібна декорація миру… Вони не можуть змусити перестати стріляти росіян і їх найманців на Донбасі. Але вони можуть щиро вважати, що мир настане, коли перестануть стріляти з українського боку - простіше кажучи, перестануть відповідати. Вони не можуть домогтися від Путіна згоди на введення миротворців в зону конфлікту. Але вони можуть послати в цю зону з української сторони українських військовослужбовців, які мають досвід роботи в миротворчих місіях, і назвати їх миротворцями ООН», - зазначає Портников.
За словами журналіста, оточення Зеленського не може домогтися, щоб ОБСЄ контролювала порушення з боку окупованих територій.
"Але вони можуть надати ОБСЄ такі можливості на своєму боці… Вони можуть сподіватися, що декорація допоможе їхнім прихильникам просто не помічати війни - саме про цю війну не будуть розповідати. Але це все марні ілюзії», - зазначає Портников.
А ОБСЕ говорит, что 111 за 1 день.
через оцих негідників.
https://twitter.com/VikMuzhenko
Viktor Muzhenko
@VikMuzhenko
Секретом бойової ефективності https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%A1%D0%9E?src=hashtag_click #ССО є люди, які вірні https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Україна , володіють бойовим духом і мають прагнення перемагати. Для них не існує складних завдань, вони професійно і тихо виконують свою роботу, готові ризикувати життям заради українців і бойових побратимів. Зі святом ВОЇНИ!
https://twitter.com/VikMuzhenko/status/1288374780866048000/photo/1
РФ из договоренности уже вышла - ***** и Песков сразу сказали, что они не могут обеспечить прекращение огня, что они не сторона "конфликта". Украина, сразу после слов Бункерфюрера и его таракана, должна была заявить, что РФ в очередной раз отказалась выполнять взятые на себя обязательства, и перемирие не состоялось!