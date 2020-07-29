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Новости
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До конца года город будет компенсировать предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитам, - Кличко

До конца года город будет компенсировать предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитам, - Кличко

Малый и средний бизнес Киева до конца 2020 года сможет кредитоваться в банках-партнерах или уполномоченных банках под 0,1% годовых.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Мэр сообщил, что вчера Киевсовет принял еще одно важное решение для малого и среднего бизнеса столицы.

"До 31 декабря город будет компенсировать предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитам и кредитным договорам, которые заключены или будут заключены с банками-партнерами или уполномоченными банками. То есть бизнес столицы до конца 2020 года сможет кредитоваться под 0,1% годовых ", - сказал Кличко.

Также мэр Киева отметил, что он инициировал создание совместно с городскими властями группы экономических экспертов, практиков, представителей бизнеса.

"Чтобы мы вместе разработали пути преодоления кризиса и определили основные шаги, необходимые для поддержки и развития бизнеса столицы. Практические решения и проекты их оперативного воплощения. В этой группе будут люди профессиональные и успешные в своих сферах. Завтра мы планируем уже первую встречу и будем начинать работать ", - подытожил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кличко решили уплаченные паевые взносы с МАФ зачесть в будущие периоды

Ранее сообщалось, что Киевсовет отменил уплату паевого участия для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов. А также - для бизнеса, осуществляющего деятельность в средствах передвижной мелкорозничной торговой сети и объектах сезонной мелкорозничной торговой сети. Они будут платить символическую 1 гривну.

Для летних площадок возле ресторанов и бизнеса, осуществляющего деятельность в средствах передвижной торговой сети и объектах сезонной передвижной торговой сети, эта норма будет действовать до конца октября этого года. А для сезонных площадок кафе и ресторанов - до конца года.

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Автор: 

Киев (25670) Киевсовет (1377) Кличко Виталий (4652) кредит (2378)


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Топ комментарии
+8
До конца года город будет компенсировать предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитам, - Кличко

Шо, Педаля? Выборы?
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29.07.2020 17:59 Ответить
+7
неплохая схемка дерибана вірисовівается
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29.07.2020 18:04 Ответить
+5
даааа, хорошо в креселке,не охота уходить, ну хоче педалик работать
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29.07.2020 18:02 Ответить
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До конца года город будет компенсировать предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитам, - Кличко

Шо, Педаля? Выборы?
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29.07.2020 17:59 Ответить
Мосты не выдержат желающих .
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29.07.2020 18:02 Ответить
даааа, хорошо в креселке,не охота уходить, ну хоче педалик работать
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29.07.2020 18:02 Ответить
неплохая схемка дерибана вірисовівается
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29.07.2020 18:04 Ответить
Ребята, кто с Киева, к кому можно прописаться за деньги?)) 😂
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29.07.2020 18:06 Ответить
Ви кредитів в банках побільше набирайте, а там вже подивимось.
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29.07.2020 18:12 Ответить
А банки об этом знают ?
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29.07.2020 18:10 Ответить
Зря радуетесь. Кличко ясно сказал, что проценты они будут перекредитовывать. Например, чел должен ежемесячно уплачивать по процентам (те телу кредита!!!) тысячу гривен. Так вот ему дадут кредит НА ПРОЦЕНТЫ. Т.е. на тысячу в месяц. За которые он будет должен уже дополнительно 100 грн. Но проценты он все равно должен будет выплатить. Как и тело кредита.
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29.07.2020 18:33 Ответить
*не телу
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29.07.2020 18:33 Ответить
Своему другу велюровцу?
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29.07.2020 21:15 Ответить
пошееел пи-ар........нет того чего нельзя было бы пообещать, один пообещал ато за години и стал президентом помните?.............пять лет псу под хвост.....у страны
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29.07.2020 23:41 Ответить
 
 