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Новости Силовики
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В Запорожье мужчина спорил с полицейским, достал пистолет и выстрелил оппоненту в ногу, - НПУ

В Запорожье мужчина спорил с полицейским, достал пистолет и выстрелил оппоненту в ногу, - НПУ

На территории Коммунарского района в Запорожье мужчина выстрелил в ногу сотруднику полиции. Инцидент произошел 28 июля около 18:00.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Запорожской области, поступило сообщение о том, что на улице Космической происходит ссора, слышны выстрелы.

На месте сотрудники полиции установили, что между двумя мужчинами возникла словесная перепалка. Во время конфликта гражданин, 1989 года рождения, внезапно достал револьвер травматического действия и произвел один выстрел в ногу своего оппонента. Потерпевшим оказался сотрудник патрульной полиции, 1994 года рождения, который в это время находился вне службы.

После оказания медицинской помощи полицейского отпустили домой. По данному факту следователем Коммунарского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование.

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Автор: 

Запорожье (2679) Нацполиция (16559) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) стрельба (3267)


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Топ комментарии
+9
Та нормально всё. Мог же и голову.
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29.07.2020 18:01 Ответить
+5
похоже товарисч слегка недолюбливает рюкзакяна..
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29.07.2020 18:04 Ответить
+4
Мусорило мало відгребло, цих шакалів Потрібно давно знищувати...деградовані аваківськи мразі. Вони не заслуговують повагу, шакали.а патрульна полюція це є сама ганебна установа в авакі ському ОЗУ під назвою поліція.
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29.07.2020 18:24 Ответить
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Та нормально всё. Мог же и голову.
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29.07.2020 18:01 Ответить
Просто не надо спорить...
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29.07.2020 18:22 Ответить
В голову низзя - это все равно шо в песок...
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29.07.2020 19:02 Ответить
похоже товарисч слегка недолюбливает рюкзакяна..
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29.07.2020 18:04 Ответить
похоже кто-то идиот
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29.07.2020 18:08 Ответить
кеша,ты неправ...на самом деле ты душа компании.
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29.07.2020 18:11 Ответить
старайся больше
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29.07.2020 18:15 Ответить
.. без сомнений...)))
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29.07.2020 18:25 Ответить
типа мусор всегда прав ...
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29.07.2020 18:04 Ответить
Некто, Шарий, тоже выстрелил, насколько я помню, из травмата в ногу одному мужику, странно, что против него дело остановили
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29.07.2020 18:18 Ответить
А вот было бы у полицейского право на ношение огнестрельного оружия, преступник бы побоялся в него стрелять, не?..
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29.07.2020 18:20 Ответить
это шо, в шлепанцах га носки, задрипанные шорты адидас из второй руки, кепка найк и при короткостволе??? Он жеж, читай напечатанное на свежей бумаге, был не при исполнении.
Мне кажется, тут ты загнул..?
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29.07.2020 18:25 Ответить
В Израїлі не тільки поліцейськи носять зброю а і солдати ЦАХАЛУ!!
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29.07.2020 18:25 Ответить
Судя по новостям и статистике нашим даже травматы можно давать один на троих!
Полиции как таковой почти нет - они собираются только когда их заденет за живое и запахнет увольнением. В стране нет закона на улицах, а в переулках такое творится, что гарлемские ветераны засцут.
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29.07.2020 19:28 Ответить
Мусорило мало відгребло, цих шакалів Потрібно давно знищувати...деградовані аваківськи мразі. Вони не заслуговують повагу, шакали.а патрульна полюція це є сама ганебна установа в авакі ському ОЗУ під назвою поліція.
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29.07.2020 18:24 Ответить
в ногу выстрелил...зачем? вот реально нафига?
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29.07.2020 18:28 Ответить
Достаточно гуманный выстрел в ногу, а солдат НАТО стрелял бы в голову!
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29.07.2020 18:29 Ответить
18:16https://censor.net/news/3210852/politseyiskiyi_pri_ispolnenii_sdelal_zamechanie_mujchine_oskorblyavshemu_passajirov_s_maskah_v_avtobuse

Що там твориться в тому Запоріжжі?
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29.07.2020 18:31 Ответить
дубасят копов, как орехи...
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29.07.2020 18:48 Ответить
бубочкина шлюшка Рюкзаков своей подленькой позицией втоптал имидж полицейского до положения мусора. А мусора, как известно, не люди. И даже одиночные героические проявления никак не затмят еще более героические поиски решетиловского мстителя или позорное поведение Рюкзакяна в деле Шеремета... собаков-рюкзаков на побегушках у клоуна...
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29.07.2020 18:32 Ответить
С облегчением!
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29.07.2020 18:34 Ответить
а шо так коротко? Захлебнулся, зефилитик?
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29.07.2020 19:24 Ответить
Инцидент произошел около ресторана "Венеция". Это буквально 100 м от Коммунарского райотдела.Однако же,не находите?
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29.07.2020 18:34 Ответить
просто ,полицай проспорил
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29.07.2020 18:38 Ответить
хорошо, шо в ногу, а если бы у яцо?
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29.07.2020 18:47 Ответить
Шо за мужик? Жалітися побіг! Ти скажи спасибі, що травмат і що не в голову, а в ногу. Бо могло бути гірше.
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29.07.2020 19:16 Ответить
Схоже, що на Запоріжжі зібралася критична маса ватанів. До них дістає пропаганда ТВ Новоросії, росії1 + місцеві ватні канали. Еліта регіону та київська енергетична спільнота (суркіс, медвечук) бізнесово орієнтована на Московію і народ труять наркотою. Учора хтось писав, що навіть мажори були схоплені за закладками наркоти. Чому би нацгвардії, враховуючи випадок з загибеллю Азовця честь свою не відстояти у ватному регіоні
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29.07.2020 19:22 Ответить
Похоже - нечего отстаивать! Какая честь у прислуги?
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29.07.2020 19:30 Ответить
Он себе в голову выстрелил,а на сколько, ему в суде объяснят.
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29.07.2020 19:37 Ответить
Полицейский был "не в форме" - пьяный или под чем-то. Иначе сделали из него при исполнении и стрелявшего закрыли бы по суровой статье
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29.07.2020 21:35 Ответить
Красава,паршивинский и его адвокаты разрешили это делать всем желающим.
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29.07.2020 22:50 Ответить
 
 