Полицейский при исполнении сделал замечание мужчине, оскорблявшему пассажиров в масках в автобусе в Запорожье, тот ударил его в лицо

Накануне вечером в автобус, который двигался по Коммунарскому району Запорожья зашел мужчина без маски. Он начал оскорблять пассажиров в масках.

Свидетелем этого стал работник полиции, который находился на службе в гражданской одежде и без табельного оружия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"Он представился, предъявил служебное удостоверение и сделал замечание мужчине за его поведение. Однако гражданин от этого начал вести себя еще более агрессивно, особенно в отношении полицейского. Полицейский пригласил его выйти из автобуса, чтобы пройти в Коммунарское отделение полиции. Однако на остановке мужчина начал угрожать физической расправой и сопротивляться полицейскому. Он выбил из рук правоохранителя телефон, ударил кулаком по голове и начал убегать. Догоняя нарушителя, полицейский вызвал патруль, остановил мужчину и доставил в Коммунарский отделение полиции, где установили, что он житель Запорожья 1961 года.

В больнице, в которую обратился полицейский, диагностировали ушиб височной области головы и оказали ему медицинскую помощь.

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Сведения об этом событии внесены в ЕРДР по признакам ч.2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей). Санкция по статье предусматривает штраф от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на срок до двух лет. Проводится досудебное расследование.