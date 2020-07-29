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Полицейский при исполнении сделал замечание мужчине, оскорблявшему пассажиров в масках в автобусе в Запорожье, тот ударил его в лицо

Полицейский при исполнении сделал замечание мужчине, оскорблявшему пассажиров в масках в автобусе в Запорожье, тот ударил его в лицо

Накануне вечером в автобус, который двигался по Коммунарскому району Запорожья зашел мужчина без маски. Он начал оскорблять пассажиров в масках.

Свидетелем этого стал работник полиции, который находился на службе в гражданской одежде и без табельного оружия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"Он представился, предъявил служебное удостоверение и сделал замечание мужчине за его поведение. Однако гражданин от этого начал вести себя еще более агрессивно, особенно в отношении полицейского. Полицейский пригласил его выйти из автобуса, чтобы пройти в Коммунарское отделение полиции. Однако на остановке мужчина начал угрожать физической расправой и сопротивляться полицейскому. Он выбил из рук правоохранителя телефон, ударил кулаком по голове и начал убегать. Догоняя нарушителя, полицейский вызвал патруль, остановил мужчину и доставил в Коммунарский отделение полиции, где установили, что он житель Запорожья 1961 года.

В больнице, в которую обратился полицейский, диагностировали ушиб височной области головы и оказали ему медицинскую помощь.

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Сведения об этом событии внесены в ЕРДР по признакам ч.2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей). Санкция по статье предусматривает штраф от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на срок до двух лет. Проводится досудебное расследование.

Автор: 

драка (2027) Запорожье (2679) Нацполиция (16559)


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Топ комментарии
+45
Полицейский при исполнении сделал замечание мужчине, оскорблявшему пассажиров с масках в автобусе в Запорожье, тот ударил его в лицо - Цензор.НЕТ 2509
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29.07.2020 18:19 Ответить
+34
Полицейский при исполнении сделал замечание мужчине, оскорблявшему пассажиров в масках в автобусе в Запорожье, тот ударил его в лицо - Цензор.НЕТ 6224
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29.07.2020 18:35 Ответить
+22
Полицейскому респект за то что не зассал и не отсиделся, а впрягся за пассажиров и защитил их от неадекватного гребня. Неадекватной петушни в нашей стране полно, одни на улицах говновозят, другие кукареки их в интернете защищают.
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29.07.2020 18:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Поточна влада своєю поведінкою щодо карантинних обмежень дає поганий приклад для наслідування своїм шанувальникам...
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29.07.2020 18:19 Ответить
предоставили милиционеру медицинскую помощИсточник: https://censor.net/n3210852

ну если мужик милиционеру зарядил то все правильно сделал....
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29.07.2020 18:19 Ответить
А як би тобі - то теж, нічого страшного б не сталося...
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29.07.2020 18:22 Ответить
Таких как вы уже пол-страны...
В трениках пластиковых ходите, Коля?
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29.07.2020 18:39 Ответить
Полицейскому респект за то что не зассал и не отсиделся, а впрягся за пассажиров и защитил их от неадекватного гребня. Неадекватной петушни в нашей стране полно, одни на улицах говновозят, другие кукареки их в интернете защищают.
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29.07.2020 18:44 Ответить
Ты давно на корточках семки плевал?
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29.07.2020 21:32 Ответить
Полицейский при исполнении сделал замечание мужчине, оскорблявшему пассажиров с масках в автобусе в Запорожье, тот ударил его в лицо - Цензор.НЕТ 2509
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29.07.2020 18:19 Ответить
оригинально.
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29.07.2020 18:21 Ответить
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29.07.2020 18:21 Ответить
Полицейский при исполнении сделал замечание мужчине, оскорблявшему пассажиров в масках в автобусе в Запорожье, тот ударил его в лицо - Цензор.НЕТ 6224
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29.07.2020 18:35 Ответить
к стати антоха уже по секрету предполагает-вангует, что пацанчик скорее всего самоубился... из-за наркотической ломки и нервного срыва...
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29.07.2020 18:42 Ответить
Между кукурузой и подсолнухом садят коноплю, ему хватит надолго. А фермерам лепота, охраняют поля на халяву и никто нибудь - спецназ.
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29.07.2020 19:13 Ответить
та чи охраняют а за*рут и обожрут и вытопчут - точно )))
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29.07.2020 19:38 Ответить
Цьому ідіоту скоро на пенсію, яку він може зустріти в СІЗО.
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29.07.2020 18:20 Ответить
Дякуючи тупому кримінально-процесуальному кодексу зебла Портнова - то може і не в СІЗО... Там ж убивць ветеранів тепер судді під заставу випускають, а терориста Цемаха - під домашній арешт!
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29.07.2020 18:28 Ответить
А чому нова зелена влада не тільки за рік не відмінила, а ще й назначила генпрокурором подружку Портнова???
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29.07.2020 18:31 Ответить
Якби зараз був референдум про довіру чи недовіру зевладі, то який був би результат?
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29.07.2020 18:41 Ответить
ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.
- Это извозчик отделался легким испугом, а не я, - ворчливо заметил О. Бендер. - Идиоты! Пишут, пишут - и сами не знают, что пишут.
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29.07.2020 18:20 Ответить
"оскорблявшему пассажиров с масках"
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29.07.2020 18:21 Ответить
То кого жаліти, діда чи поліцейського?
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29.07.2020 18:22 Ответить
деда, он просто по стариковски ворчал и не представлял угрозы. Ведь все остальные были в масках.
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29.07.2020 18:25 Ответить
На жаль в Запоріжжі в автобусах десь відсотків 30 їздить у масках, решта - з голими мордами.
Мабуть, до першої вспышки.
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29.07.2020 18:32 Ответить
"Коммунарское отделение полиции"...
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29.07.2020 18:22 Ответить
и предоставили милиционеру медицинскую помощь"" - ещё красивее))
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29.07.2020 19:33 Ответить
ударил и начал убегать...а добил бы мусорилу и спокойным шагом ушел.Лошара )
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29.07.2020 18:23 Ответить
прелестей рускава мира никто не отменял ..
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29.07.2020 18:23 Ответить
Что там в Запорожье происходит? чуть ниже новость - после замечания выстрелил в полицейского. тут в репу дал. Запорожцы! вас тайно посетил зеленский?
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29.07.2020 18:24 Ответить
Тайно посетил отделение полиции.
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29.07.2020 18:27 Ответить
Виборец осла оманского! До грат у вьязницю років на 5 нехай подумає над своєю поведінкою щоб була поміркованій!
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29.07.2020 18:24 Ответить
колличество идиотов в обществе неуклонно растет.
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29.07.2020 18:24 Ответить
ну так на каждом сайте полицейских набирают,почему бы не расти.
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29.07.2020 18:32 Ответить
Щось у Запоріжжі стали "щемити" поліцію, то б*ють, то в ногу стріляють.
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29.07.2020 18:25 Ответить
Почти 60 лет мужику, в хорошей он форме.
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29.07.2020 18:25 Ответить
Тож відсидіти покарання для нього не проблема...
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29.07.2020 18:27 Ответить
То просто пісець... як тіх копів в Украіні на кую крутять кому захочеться...
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29.07.2020 18:26 Ответить
Это ж был ковид-дисидент, зачем с ним так? )
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29.07.2020 18:26 Ответить
Бидло гуляє...бідна Україно
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29.07.2020 18:28 Ответить
У них там що в Комунарському районі Запріжжя випромінвач який стоїть? Один поліціянта бьє інший в ногу стріляє
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29.07.2020 18:32 Ответить
Запорожцы всегда боролись с несправедливостью системы.Респект,молодцы!" Только ударил и убежал...хрень какая-то.В итоге мусорилка живая,а у мужика проблем не меньше.
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29.07.2020 18:37 Ответить
В Харькове никто не носит маски.Только законопослушные граждане.Это не более 0,5 %.
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29.07.2020 18:43 Ответить
Кто носит масочку тот кушает пасочку
Кто масочку не носит того шестеро выносят
Полицейский при исполнении сделал замечание мужчине, оскорблявшему пассажиров в масках в автобусе в Запорожье, тот ударил его в лицо - Цензор.НЕТ 4578
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29.07.2020 18:48 Ответить
Портновский суд оправдает...
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29.07.2020 18:46 Ответить
Запорожье.... Традиционный электорат рыгов и комуняк. Неудивительно...
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29.07.2020 18:49 Ответить
"В больнице, в которую обратился полицейский, диагностировали ушиб височной области головы и предоставили милиционеру медицинскую помощь. "

Что ?
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29.07.2020 18:49 Ответить
Одни быстро находят ошибку, другие пропускают её как незначительную.
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29.07.2020 19:20 Ответить
То полицейский , то милиционер ... Каша в голове того , кто писал статью...
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29.07.2020 18:51 Ответить
Явно психически неполноценный,--"выпускник" закрывающихся психушек...ещё одна прибавившаяся беда на головы граждан; Зеленскому то-- что, оцепил себя охраной в несколько колец и " на.. не на..."
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29.07.2020 19:10 Ответить
Краткая инструкция как бесплатно посетить СИЗО.
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29.07.2020 19:19 Ответить
Які в нас поліцейські круті, аж пишаюсь.
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29.07.2020 19:20 Ответить
Странно: по морде получил полицейский, а помощь предоставили милиционеру...
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29.07.2020 19:35 Ответить
или .... или .... или ....
Сопротивление и насилие к работнику правоохранительных органов 5 лет без или-или-или.
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29.07.2020 19:47 Ответить
Так у нас УК и написан с учётом "категорий" населения, кто с баблом - тому штраф, кто без - в турму. Подтекст в УК такой, что за всё платить нужно.
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29.07.2020 22:05 Ответить
 
 