Лукашенко созвал экстренное совещание Совбеза РБ из-за обнаружения под Минском группы российских наемников

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал экстренное совещание с членами Совета безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

"Лукашенко прямо сейчас собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза", - заявили в Telegram-канале.





Читайте на "Цензор.НЕТ": 32 боевика иностранной ЧВК задержаны под Минском, - "БелТА"

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

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