Разумков посетил 59-й военный мобильный госпиталь в Северодонецке и вручил награды военным. ФОТО
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков посетил в Северодонецк 59-й военный мобильный госпиталь.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Начальник 59-го военного мобильного госпиталя полковник медицинской службы Андрей Телефанко ознакомил председателя парламента с работой госпиталя, основными отделениями заведения и их персоналом.
Разумков вручил грамоты Верховной Рады Украины за самоотверженный и безупречную службу начальнику хирургического отделения старшему лейтенанту медицинской службы Олегу Котику и ординатору отделения старшему лейтенанту медицинской службы Ирине Стефановой. А военнослужащие одной из бригад, которые лечатся в госпитале, сержант Геннадий Безуглый и солдат Виктор Ковалев поощрены главой парламента ценными подарками - наручными часами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ой чует мое сердце - его вместо бубочки нам готовят