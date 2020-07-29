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Новости Агрессия России против Украины
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Разумков посетил 59-й военный мобильный госпиталь в Северодонецке и вручил награды военным. ФОТО

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков посетил в Северодонецк 59-й военный мобильный госпиталь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Разумков посетил 59-й военный мобильный госпиталь в Северодонецке и вручил награды военным 01

Начальник 59-го военного мобильного госпиталя полковник медицинской службы Андрей Телефанко ознакомил председателя парламента с работой госпиталя, основными отделениями заведения и их персоналом.

Разумков вручил грамоты Верховной Рады Украины за самоотверженный и безупречную службу начальнику хирургического отделения старшему лейтенанту медицинской службы Олегу Котику и ординатору отделения старшему лейтенанту медицинской службы Ирине Стефановой. А военнослужащие одной из бригад, которые лечатся в госпитале, сержант Геннадий Безуглый и солдат Виктор Ковалев поощрены главой парламента ценными подарками - наручными часами.

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Разумков посетил 59-й военный мобильный госпиталь в Северодонецке и вручил награды военным 02
Разумков посетил 59-й военный мобильный госпиталь в Северодонецке и вручил награды военным 03

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Автор: 

награда (1817) ранение (3395) врачи (1518) операция Объединенных сил (6766) Разумков Дмитрий (1522) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+6
а он каким боком к наградам?
ой чует мое сердце - его вместо бубочки нам готовят
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29.07.2020 19:18 Ответить
+6
А он уже наметился следующим президентом.
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29.07.2020 19:56 Ответить
+5
А Зеленский за год своей каденции, ни разу не посетил ни один госпиталь с ранеными бойцами.Ключевой слово, НЕ РАЗУ
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29.07.2020 19:34 Ответить
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а он каким боком к наградам?
ой чует мое сердце - его вместо бубочки нам готовят
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29.07.2020 19:18 Ответить
А он уже наметился следующим президентом.
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29.07.2020 19:56 Ответить
Что то унюхал...
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29.07.2020 20:21 Ответить
Коломойский с ОПЗЖ готовят нового президента для договоренностей с Россией. Тем более, Разумков из "молодых регионов".
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29.07.2020 19:58 Ответить
Поехал запрещать вести разведку и прменять дроны для предупреждения нападения боевиков.
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29.07.2020 19:23 Ответить
А Зеленский за год своей каденции, ни разу не посетил ни один госпиталь с ранеными бойцами.Ключевой слово, НЕ РАЗУ
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29.07.2020 19:34 Ответить
Ти брешеш.
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29.07.2020 20:33 Ответить
Президент принципово цього не робить?
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29.07.2020 19:48 Ответить
не накостиляли йому? Видать, що ні, поранені - безкостильні...
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29.07.2020 19:54 Ответить
предвыборная началась. Ещё какое-то зелёное чмо сегодня делало нечто подобное в Мариуполе
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29.07.2020 20:06 Ответить
Чоколядки біснуються. Не відвідують - соєвий сморід у мережі, відвідали - соєвий сморід у мережі
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29.07.2020 20:34 Ответить
Так ваш президент так і не відвідав ні разу. Чого ти смердиш тоді?
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29.07.2020 22:39 Ответить
Тебе через низький рівень розвитку інтелекту в гуглі забанили?
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30.07.2020 07:09 Ответить
 
 