Разумков посетил 59-й военный мобильный госпиталь в Северодонецке и вручил награды военным. ФОТО

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков посетил в Северодонецк 59-й военный мобильный госпиталь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Начальник 59-го военного мобильного госпиталя полковник медицинской службы Андрей Телефанко ознакомил председателя парламента с работой госпиталя, основными отделениями заведения и их персоналом.

Разумков вручил грамоты Верховной Рады Украины за самоотверженный и безупречную службу начальнику хирургического отделения старшему лейтенанту медицинской службы Олегу Котику и ординатору отделения старшему лейтенанту медицинской службы Ирине Стефановой. А военнослужащие одной из бригад, которые лечатся в госпитале, сержант Геннадий Безуглый и солдат Виктор Ковалев поощрены главой парламента ценными подарками - наручными часами.

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