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Станция метро "Вокзальная" в Киеве закрывалась на вход и выход после звонка о минировании

Станция метро

В Киеве неизвестный сообщил о минировании станции метрополитена "Вокзальная", из-за чего она закрыта на вход и выход.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - говорится в сообщении, обнародованном в 19.02 среды в аккаунте метрополитена в Твиттер.

В КП заверили, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

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Позже в пресс-службе появилось такое  сообщение: "Полиция завершила проверку станции "Вокзальная". Метрополитен работает в обычном режиме!"

Автор: 

Метрополитен (1016) минирование (1446)


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стоп. так сегодня же МВД отчиталось о том что всех минеров в киеве задержали.
что за дела?
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29.07.2020 19:29 Ответить
У них полно родственников.
Деньги на адвоката вымагают.
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29.07.2020 19:36 Ответить
напевно дзвінок був з кукурудзяного поля🙄
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29.07.2020 19:39 Ответить
Или с ТурцииСтанция метро "Вокзальная" в Киеве закрыта на вход и выход после звонка о минировании - Цензор.НЕТ 3436
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29.07.2020 19:42 Ответить
Ну на "вхід" ще зрозуміло...А на "вихід" чому заблокована?..Щоб бомбу з собою випадком не винесли?..
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29.07.2020 19:53 Ответить
задолбали эти минёры...я пару раз так попадал с вокзалом в Киеве
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29.07.2020 20:18 Ответить
Уже не смешно, не страшно, не интересно читать про очередное фейковое "минирование".
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29.07.2020 21:49 Ответить
 
 