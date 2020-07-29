Россияне уже чуть ли не говорят, что мы сами их боевиков к себе завезли, - Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит".
Об этом он сказал на заседании Совета безопасности Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Лукашенко заявил, что считает чрезвычайным происшествием ситуацию с задержанием 33 граждан России, и поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением - "что происходит".
"Если это российские граждане, а я так понимаю, их допросили, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - сказал Лукашенко в среду на срочном совещании с членами Совета безопасности, обращаясь к Вакульчику.
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В связи с инцидентом Лукашенко заявил о "грязных намерениях" россиян.
"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно", - сказал он.
Кроме того, Лукашенко поручил своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
"Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты - хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", - заявил президент.
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Лукашенко подчеркнул, что считает инцидент чрезвычайным происшествием. "Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", - сказал он, обращаясь к участникам совещания Совбеза.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
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Вагнеровцы, судя по всему, реальные. Значит реалистичных варианта два - ехали сюда устраивать провокации либо ехали куда-то через Беларусь, не ожидая тут подвоха.
В первом случае - неясно, кто послал. Могли и из Кремля, могли и другие доброжелатели. Но дико непрофессионально при планировании заварушки всем палиться и селиться в камуфляже в один санаторий, о чем написал (https://t.me/harbatsevich/640) тезка Гарбацевич.
Во втором случае - Минск решил использовать находящихся в стране боевиков, которые ехали куда-то по своим делам и остановились тут отдохнуть перед командировкой.
В таком варианте это делается, чтобы создать атмосферу угрозы, которая бы оправдала любые жесткие меры к оппонентам на выборах. Вплоть до ЧП, например. Типа как Белый легион в 2017-м, но с реальными наемниками. Ведь из объявленных 200 боевиков только 33 задержали, то есть родина в опасности.
Третий вариант (прочитал его в сети) - договорняк Москвы и Минска, чтобы дать нашим удобных людей для временного задержания. Но
это глубокая конспирология, поэтому я в это слабо верю. Нет между двумя странами такого доверия, чтобы воротить такие операции.
***Ні..досить реальний варіант.
Если верен какой-то из первых двух вариантов, это может стать самым серьезным ударом по отношениям Минска и Москвы за последние годы.
В первом случае (реальный план провокаций) - возмущен будет Минск, потому что это близко к объявлению войны. Во втором (задержание попавшихся под руку россиян в нарушение договоренностей о транзите) - явно напряжется Москва.
Идиот. Просрал страну, сдал без боя, а теперь кудахтает.
ось він і определився. Ось якби він розстріляв усіх цих заблукавших - було би дуже інтересно подивитись як мордор вводить зелених чоловічків у біларусь яка граничить із трьома країнами НАТО.
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