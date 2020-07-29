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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне уже чуть ли не говорят, что мы сами их боевиков к себе завезли, - Лукашенко

Россияне уже чуть ли не говорят, что мы сами их боевиков к себе завезли, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит".

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Лукашенко заявил, что считает чрезвычайным происшествием ситуацию с задержанием 33 граждан России, и поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением - "что происходит".

"Если это российские граждане, а я так понимаю, их допросили, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - сказал Лукашенко в среду на срочном совещании с членами Совета безопасности, обращаясь к Вакульчику.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Задержанные в Беларуси боевики состоят в ЧВК "Вагнер", - СМИ. ВИДЕО

В связи с инцидентом Лукашенко заявил о "грязных намерениях" россиян.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко поручил своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

"Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты - хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", - заявил президент.

Также на Цензор.НЕТ: Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе "Миротворца": они воевали на Донбассе и в Сирии. ФОТО

Лукашенко подчеркнул, что считает инцидент чрезвычайным происшествием. "Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", - сказал он, обращаясь к участникам совещания Совбеза.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Читайте также: Террорист Прилепин подтвердил, что часть задержанных в Беларуси наемников - из его "батальона"

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности.

Далее на Цензор.НЕТ: Климкин предложил выдать Украине задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер"

Автор: 

Беларусь (7921) Лукашенко Александр (3618) россия (96157) ЧВК Вагнер (1333)


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Топ комментарии
+74
чем батцке не понравились зелёные человечки от братского народа ?
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29.07.2020 19:32 Ответить
+61
в Криму нравились, а в Минске шото разонравились
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29.07.2020 19:34 Ответить
+27
Так отправь их в тюрягу пожизненно!
Для кацапских диких гусей это будет хорошим уроком!
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29.07.2020 19:33 Ответить
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Украина запросила сразу их к себе для СУДА )))))) Мы уже знаем , что вы делаете ....... вы их потом МЕНЯЕТЕ !!!! тем самым СПЕЦИАЛЬНО ИЗБЕГУЮТ наказания в Беларусии !!! А надо посмотреть как их БАЦЬКА накажет !!!
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29.07.2020 20:52 Ответить
Народ , запомните : подлейшего народца и страны чем росия на БЕЛОМ СВЕТЕ --- НЕТ !!! ЗАПОМНИТЕ : НЕТ !!!! (((((
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29.07.2020 20:56 Ответить
"Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации... Нашли, мля к кому обраШШаЦЦА. Все СМИ на мордоре подконтрольны *****
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29.07.2020 21:26 Ответить
А в чем собственно проблема ? У тебя граница с Кацапстаном открыта,безвизовый режим,вот и едут все желающие.
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29.07.2020 21:29 Ответить
Беларусь головного мозга, [29.07.20 17:04]
[Переслано від *********]
Вагнеровцы, судя по всему, реальные. Значит реалистичных варианта два - ехали сюда устраивать провокации либо ехали куда-то через Беларусь, не ожидая тут подвоха.
В первом случае - неясно, кто послал. Могли и из Кремля, могли и другие доброжелатели. Но дико непрофессионально при планировании заварушки всем палиться и селиться в камуфляже в один санаторий, о чем написал (https://t.me/harbatsevich/640) тезка Гарбацевич.
Во втором случае - Минск решил использовать находящихся в стране боевиков, которые ехали куда-то по своим делам и остановились тут отдохнуть перед командировкой.
В таком варианте это делается, чтобы создать атмосферу угрозы, которая бы оправдала любые жесткие меры к оппонентам на выборах. Вплоть до ЧП, например. Типа как Белый легион в 2017-м, но с реальными наемниками. Ведь из объявленных 200 боевиков только 33 задержали, то есть родина в опасности.
Третий вариант (прочитал его в сети) - договорняк Москвы и Минска, чтобы дать нашим удобных людей для временного задержания. Но это глубокая конспирология, поэтому я в это слабо верю. Нет между двумя странами такого доверия, чтобы воротить такие операции.
***Ні..досить реальний варіант.

Если верен какой-то из первых двух вариантов, это может стать самым серьезным ударом по отношениям Минска и Москвы за последние годы.
В первом случае (реальный план провокаций) - возмущен будет Минск, потому что это близко к объявлению войны. Во втором (задержание попавшихся под руку россиян в нарушение договоренностей о транзите) - явно напряжется Москва.
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29.07.2020 21:59 Ответить
Чуваки Луке зелья подвезли,щоб не брыкался,а он не понял.Лука прибывает в состоянии короля Теодена из"Властелина колец".И не только он один,а и другие представители народов населяющих Мордор.Сколько там республик в Рашке?По моему 22е.Вот из всех этих республик,москали вынули идентичность,душу,право быть самими собой,прям как из короля Теодена и назвали народы республик россиянами.И вот эти республики,забывшие кто они, живут словно зомби по Вуду.И до тех пор,пока они будут употреблять мордовское зелье в виде информации,языка,культуры москалей,они не обретут себя и будут проживать жизнь зомби.Як вариант
Росіяни вже ледве не кажуть, що ми самі їхніх бойовиків до себе завезли, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 905
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29.07.2020 21:29 Ответить
А бесишься ты потому,что ты не угоден Пуйлу. И он тебя будет свергать. Ты теперь доволен союзом с Рюсским миром? Жри бульбаш,то что приготовил сам.
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29.07.2020 21:32 Ответить
Готовят "Беларусьнаш"?
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29.07.2020 21:32 Ответить
Лука, похоже, или дурак с рождения, или свихнулся в своем желании выгородить Путина. Наверное, когда русские танки будут расстреливать дворец президента Беларуси и тогда придурковатый батька будет призывать журналистов "не нагнетать".
Идиот. Просрал страну, сдал без боя, а теперь кудахтает.
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29.07.2020 21:33 Ответить
Ну что прокладка усатая,наелся рюсского мира? Теперь раком стоишь? Скоро будешь просится в НАТО.
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29.07.2020 21:37 Ответить
Росіяни вже ледве не кажуть, що ми самі їхніх бойовиків до себе завезли, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1485
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29.07.2020 22:11 Ответить
Валите их и пепел над говном розвейте
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29.07.2020 22:11 Ответить
этого ***** и ждет...пусть лучше посидят в ИВС КГБ...а потом открытый суд
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30.07.2020 11:40 Ответить
С одной стороны воспаленной башке кремлевского психа нужно "единое союзное государство", а не "братская Беларусь". Разыграть на выборах сценарий управляемого хаоса во время выборов еще проще чем с НашКрымом. Но с другой стороны Лукашенко всем показывает, кто может вмешаться, если оппозиция выйдет на улицы, когда он сфальсифицирует выборы. В любом случае время Лукашенко, как самостоятельного политика, заканчивается.
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29.07.2020 22:49 Ответить
Чет не получается у зачеса одно жопой на двух стульях усидется 😷
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29.07.2020 22:59 Ответить
Ну с чего ты взял, что это порохоботы? Нет, дружок, это росийский след. В интернете , чтобы не признавать своего фиаско, РФ уже запустила следующий вариант событий: Это оказывается , Лука договорилсЯ с Путиным, и тот заслал ему вагнеровцев, потому что платить им не хотел.А так Лукашенко их поймает и обменяет, а платить им не будут, потому что они и так должны быть благодарны, что их не бросили. Вот как- то такую отмазку придумали.
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30.07.2020 00:00 Ответить
Мутный лука-как бандиты в Украине,то хорошо,полная солидарность с нароссией,. А как к нему приехали так сразу плохо почему то. Определись колхозник
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30.07.2020 00:00 Ответить
россия - фашитское и подлое государство!!!
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30.07.2020 07:30 Ответить
Ху#ло допомає Лукашенку мовляв погляньте що на вас чекає, такий собі пепереджувальний постріл холостими, а те що вагнерівців відпустять я не сумніваюсь.
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30.07.2020 11:45 Ответить
Конечно сами, очевидно, что белорусы фашисты, едят детей и сами позвали помочь в создании Витебской и Гомельской народной республики. И русский язык ущемляют, нужно срочно вернуть Минск в родную говень.
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30.07.2020 12:37 Ответить
"дуже просив би, щоб у цій ситуації і з цим фактом було все гранично відверто і чесно" - і це він за рф-іян пише? серйозно? відверто? чесно? давно я так не сміявся)
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30.07.2020 15:06 Ответить
То треба, поки ***** соплі жує, екстрадувати цю наволочі сюди і полоскотати їх за вим'я
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30.07.2020 15:17 Ответить
Пане господаре, нема вже в тебе команди,нема силових органів-кругом кремлівські лампаси...не володієш ти ситуацією....наближення бреше і вводить в оману.
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30.07.2020 16:29 Ответить
куда ж ты бежать-то теперь будешь...вариант с Ростовом уже явно не прокатит...
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30.07.2020 16:35 Ответить
у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну",Источник: https://censor.net/n3210871

ось він і определився. Ось якби він розстріляв усіх цих заблукавших - було би дуже інтересно подивитись як мордор вводить зелених чоловічків у біларусь яка граничить із трьома країнами НАТО.
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30.07.2020 17:29 Ответить
А может путинские уроды должны были произвести обстрелы украинских пограничников с белорусской территории, чтобы рагадить нас с Лукашенкой?
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30.07.2020 18:32 Ответить
Думається,що пургу гоне якраз лука. А то він,****,не знав,що в тіпа його країні кацапи себе почувають,як у себе вдома. Гнида він,лука цей. Гауляйтер хєровий...
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30.07.2020 18:39 Ответить
вот официальный российский ответ "сотрудники охранной компании, опоздали на самолет, заселились в санаторий в ожидании следующего рейса"
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30.07.2020 18:57 Ответить
что бы заселиться в санаторий надо пройти мекомиссию и сдать анализы . Это тебе не гостиница .

..
..
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31.07.2020 23:39 Ответить
на помощь пришли товарищи, а он брыкается
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30.07.2020 20:02 Ответить
Слов нет. А жаль.
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31.07.2020 20:26 Ответить
33 богатыря искали батько Черномора..
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31.07.2020 20:30 Ответить
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