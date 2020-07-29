Россияне уже чуть ли не говорят, что мы сами их боевиков к себе завезли, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит".

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Лукашенко заявил, что считает чрезвычайным происшествием ситуацию с задержанием 33 граждан России, и поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением - "что происходит".

"Если это российские граждане, а я так понимаю, их допросили, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - сказал Лукашенко в среду на срочном совещании с членами Совета безопасности, обращаясь к Вакульчику.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Задержанные в Беларуси боевики состоят в ЧВК "Вагнер", - СМИ. ВИДЕО

В связи с инцидентом Лукашенко заявил о "грязных намерениях" россиян.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко поручил своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

"Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты - хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", - заявил президент.

Также на Цензор.НЕТ: Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе "Миротворца": они воевали на Донбассе и в Сирии. ФОТО

Лукашенко подчеркнул, что считает инцидент чрезвычайным происшествием. "Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", - сказал он, обращаясь к участникам совещания Совбеза.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Читайте также: Террорист Прилепин подтвердил, что часть задержанных в Беларуси наемников - из его "батальона"

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности.

Далее на Цензор.НЕТ: Климкин предложил выдать Украине задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер"