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Новости Силовики
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На Донетчине контрразведка СБУ блокировала схему получения социальных выплат террористами "ДНР". ФОТО

На Донетчине контрразведка СБУ блокировала схему получения социальных выплат террористами

Контрразведчики Службы безопасности Украины установила группу лиц, организовавших схему противоправной выдачи в том числе боевикам "ДНР" социальных выплат из госбюджета Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли жителям временно оккупированной территории Донетчины паспорта граждан Украины и документы на назначение социальных выплат. Они лично получали документы и переправляли их через линию разграничения. Среди заказчиков "услуг" оперативники спецслужбы установили представителей незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

29 июля в Бахмуте Донецкой области оперативники спецслужбы задержали трех фигурантов производства при попытке снятия наличности для дальнейшего перемещения на временно оккупированную территорию.

На Донетчине контрразведка СБУ блокировала схему получения социальных выплат террористами ДНР 01

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На Донетчине контрразведка СБУ блокировала схему получения социальных выплат террористами ДНР 02

Во время санкционированных обысков по месту жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители изъяли наличные, банковские карточки и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банковских учреждениях, в том числе для лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований. Также выявлены другие документальные материалы, подтверждающие информацию следствия по налаживанию фигурантами механизма выплаты средств из государственного бюджета Украины наемникам РФ.

На Донетчине контрразведка СБУ блокировала схему получения социальных выплат террористами ДНР 03
На Донетчине контрразведка СБУ блокировала схему получения социальных выплат террористами ДНР 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Одна из коммерческих структур Днепра подозревается в финансировании сепаратизма, - СБУ. ФОТОрепортаж

Трем фигурантам, среди которых работник государственного банка, сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

Автор: 

правоохранительные органы (2970) СБУ (20033) силовики (2799) соцвыплаты (505) Донецкая область (9978)


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Топ комментарии
+14
Днем в среду, 29 июля, в парке «Победа» города Николаева избили резиновым членом активиста партии Шария Игоря Карманова.
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29.07.2020 19:49 Ответить
+9
Зеленский, ****, украинцам сокращаешь все льготы, пенсионеров давишь, одиноким матерям показал дулю, поменял закон, чтобы сократить помощь одиноким родителям и усыновителям, а кормит, падла террористов. Ох и чмошник хренов.
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29.07.2020 19:41 Ответить
+6
Кушайте зебилоиды не обляпайтесь
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29.07.2020 19:49 Ответить
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крута іномарка LADA, турецькі зношені мешти - знатний народ приїхав за соцвиплатами.
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29.07.2020 19:39 Ответить
Мешт - турецьке слово (сап'янові черевики).
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29.07.2020 20:10 Ответить
Зеленский, ****, украинцам сокращаешь все льготы, пенсионеров давишь, одиноким матерям показал дулю, поменял закон, чтобы сократить помощь одиноким родителям и усыновителям, а кормит, падла террористов. Ох и чмошник хренов.
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29.07.2020 19:41 Ответить
Может, п@дла, вспомнишь, за кого голосовала?!!!"
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29.07.2020 21:48 Ответить
Державна зрада Портнова. Агент Казбек та його злочини проти України (ч.5)

https://www.youtube.com/watch?v=TSl-E0ZS1eY
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29.07.2020 19:42 Ответить
Днем в среду, 29 июля, в парке «Победа» города Николаева избили резиновым членом активиста партии Шария Игоря Карманова.
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29.07.2020 19:49 Ответить
Кушайте зебилоиды не обляпайтесь
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29.07.2020 19:49 Ответить
не экскрементируют часом? русский уборщица преподавала?
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29.07.2020 20:10 Ответить
Если кому интересно, им инкриминируют
Стаття 258-3. Створення терористичної групи чи терористичної організації
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації
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29.07.2020 20:18 Ответить
Сивохо невдоволений, а відомі зебіли читають методики, щоб звинуватити Порошенка.
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29.07.2020 20:07 Ответить
Фактически Зеленский и его банда, пенсионный фонд Украины выплачивал и я уверен продолжают выплачивать деньги из госбюджета Украины непосредственно террористам, убивающим воинов ВСУ. Надо остановить все выплаты пенсий, тем,кто проживает на оккупированных территориях, и тщательно проверить все выплаты.
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29.07.2020 20:17 Ответить
Всех, кто сознательно работал и сотрудничал с уголовниками москалями, без колебаний, к стенке.
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29.07.2020 21:05 Ответить
Шел шестой год... АТО, ООС)))
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29.07.2020 21:35 Ответить
СМЕРШ -молодці !
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29.07.2020 22:23 Ответить
Это ж сколько бабла они могли надоить с украинского бюджета за 6 лет? И сколько их еще таких ОТРИМУВАЧІВ соцвыплат, которых не поймали? Не догоняю, как можно платить пенсии и прочие выплаты, не проведя верификацию?!! Да там могут быть сплошные "мертвые души"!
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30.07.2020 00:30 Ответить
Какая верификация? Оккупант содержит оккупированную территорию, это только у нас оккупанты " наши люди" и "торгоовые партнёры".
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30.07.2020 08:14 Ответить
 
 