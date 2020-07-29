Незаконно удерживаемый террористами в Донецке Матюшенко имеет проблемы со здоровьем и находится в критическом состоянии, - Денисова

Украинец Валерий Матюшенко, которого боевики "ДНР" незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32, находится в критическом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке 29 июля сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.



По ее словам, за последние два месяца украинец стремительно потерял вес – сейчас он весит менее 60 кг. Кроме того, у него подозрение на онкозаболевание.



"Администрация учреждения исполнения наказаний предложила Валерию госпитализацию в тюремную больницу, этапирование в которую продолжается более трех недель. Из-за критического состояния здоровья он может физически не перенести такую дорогу", – отметила омбудсмен.



Также, по словам Денисовой, вчера родным украинца так и не удалось передать ему хотя бы какие-то лекарства. Им отказали из-за отсутствия чеков на них.





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