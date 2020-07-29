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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Незаконно удерживаемый террористами в Донецке Матюшенко имеет проблемы со здоровьем и находится в критическом состоянии, - Денисова

Незаконно удерживаемый террористами в Донецке Матюшенко имеет проблемы со здоровьем и находится в критическом состоянии, - Денисова

Украинец Валерий Матюшенко, которого боевики "ДНР" незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32, находится в критическом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке  29 июля сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, за последние два месяца украинец стремительно потерял вес – сейчас он весит менее 60 кг. Кроме того, у него подозрение на онкозаболевание.

"Администрация учреждения исполнения наказаний предложила Валерию госпитализацию в тюремную больницу, этапирование в которую продолжается более трех недель. Из-за критического состояния здоровья он может физически не перенести такую дорогу", – отметила омбудсмен.

Также, по словам Денисовой, вчера родным украинца так и не удалось передать ему хотя бы какие-то лекарства. Им отказали из-за отсутствия чеков на них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над украинскими заложниками Кремля Омеровым, Гафаровым и Дудкой издеваются и не оказывают надлежащую медпомощь, - Денисова

Автор: 

Денисова Людмила (996) заложник (1494)


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Так пусть отпустят - смысл больного держать.
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29.07.2020 20:07 Ответить
Так Зе він непотрібний, бо неможливо піаритися.
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29.07.2020 20:14 Ответить
Так Вы, пани Денисова, поспрашивайте у куратора обменов генерала СБУ Кузнецова почему Матюшенко не включали в списки на обмен. Как пишет в своем блоге И.Луценко : "Поки по усій країні йдуть теракти (на щастя, здебільшого без жертв), чим, ви думаєте, займається Антитерористичний центр СБУ і куратор усіх обмінів генерал Кузнєцов.Він робить далі бізнес на полонених і продовжує блокувати визволення з полону росіян тих, хто в першу чергу цього потребує...Працює його бізнес за наступною схемою. Наприклад, у ДНР та ЛНР утримується два десятки українських військовослужбовців і бойовики готові їх обміняти на своїх комбатантів. Але список тих, кого хоче забрати українська сторона, складається в штабі Антитерористичного центру при СБУ і в цей список начальник штабу генерал-майор СБУ Геннадій Кузнецов включає лише 2 або 3 українських солдати.А решта 15 - 20 осіб - це бізнесмени, які проживають на окупованій території і яких бойовики затримують спеціально для того, щоби вони заплатили за включення їх в український список на обмін.
Або навіть колишні бойовики чи їх посібники, яки чимсь провинились перед окупаційною владою й потрапили до в'язниці. Місце в списку коштує від 30 до 80 тисяч доларів і в ході "обміну" 29 грудня 2019 року гроші заплатив кожний другий з тих, кого Україна забрала з в'язниць ДНР або ЛНР."
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29.07.2020 21:28 Ответить
 
 