Незаконно удерживаемый террористами в Донецке Матюшенко имеет проблемы со здоровьем и находится в критическом состоянии, - Денисова
Украинец Валерий Матюшенко, которого боевики "ДНР" незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32, находится в критическом состоянии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке 29 июля сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, за последние два месяца украинец стремительно потерял вес – сейчас он весит менее 60 кг. Кроме того, у него подозрение на онкозаболевание.
"Администрация учреждения исполнения наказаний предложила Валерию госпитализацию в тюремную больницу, этапирование в которую продолжается более трех недель. Из-за критического состояния здоровья он может физически не перенести такую дорогу", – отметила омбудсмен.
Также, по словам Денисовой, вчера родным украинца так и не удалось передать ему хотя бы какие-то лекарства. Им отказали из-за отсутствия чеков на них.
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Або навіть колишні бойовики чи їх посібники, яки чимсь провинились перед окупаційною владою й потрапили до в'язниці. Місце в списку коштує від 30 до 80 тисяч доларів і в ході "обміну" 29 грудня 2019 року гроші заплатив кожний другий з тих, кого Україна забрала з в'язниць ДНР або ЛНР."