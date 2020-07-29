НАБУ вызывает Вовка и еще 6 судей на допросы по делу ОАСК

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало повестки о вызове подозреваемых по делу о нарушениях в Окружном административном суде Киева. Всего вызывают 7 сотрудников суда и 2 граждан.

Соответствующие повестки опубликованы на официальном сайте НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Председателя ОАСК Павла Вовка вызывают на 3 и 6 августа, его заместителя Евгения Аблова - на 3, 20 и 25 августа; судью-спикера ОАСК Богдана Санина - на 3 и 19 августа; судью ОАСК Алексея Огурцова - на 3 августа; гражданина Сергея Остапца - на 3 августа; заместителя председателя ОАСК Владимира Келеберду - на 3 и 6 августа.

Судья ОАСК Игорь Погрибниченко вызывается на 3 и 6 августа, гражданин Николай Сирош - на 3 августа; судья ОАСК Игорь Качур - на 3,4 и 7 августа.

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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

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Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

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Высший совет правосудия призывал НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия". Из-за того, что трех членов ВСП вызвали на допрос по делу ОАСК, Высший совет правосудия обратился в Офис генпрокурора.