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НАБУ вызывает Вовка и еще 6 судей на допросы по делу ОАСК

НАБУ вызывает Вовка и еще 6 судей на допросы по делу ОАСК

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало повестки о вызове подозреваемых по делу о нарушениях в Окружном административном суде Киева. Всего вызывают 7 сотрудников суда и 2 граждан.

Соответствующие повестки опубликованы на официальном сайте НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Председателя ОАСК Павла Вовка вызывают на 3 и 6 августа, его заместителя Евгения Аблова - на 3, 20 и 25 августа; судью-спикера ОАСК Богдана Санина - на 3 и 19 августа; судью ОАСК Алексея Огурцова - на 3 августа; гражданина Сергея Остапца - на 3 августа; заместителя председателя ОАСК Владимира Келеберду - на 3 и 6 августа.

Судья ОАСК Игорь Погрибниченко вызывается на 3 и 6 августа, гражданин Николай Сирош - на 3 августа; судья ОАСК Игорь Качур - на 3,4 и 7 августа.

Также на Цензор.НЕТ: Глава ОАСК Вовк: Если увижу какого-то пидо#аса, я его лично е#ну. ВИДЕО

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Далее на Цензор.НЕТ: Глава ОАСК Вовк обсуждает с коллегами закрытие границ после выборов 2019-го: Если бы они знали, за какими процессами мы стоим, они бы о#уели. ВИДЕО

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

Читайте также: Вызванным НАБУ на допрос судьям ОАСК не могут передать повестки, так как те в отпуске

Высший совет правосудия призывал НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия". Из-за того, что трех членов ВСП вызвали на допрос по делу ОАСК, Высший совет правосудия обратился в Офис генпрокурора.

Автор: 

НАБУ (4231) допрос (1373) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Вовка потрібно не викликати, а вполювати!
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29.07.2020 20:08 Ответить
я так думаю, все эти персонажи резко съедут в Рашку и начнут у Скобеевой рассказывать, как Порошенко мучал "мальчика в трусиках", заставляя произнести слово "паляныця"..
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29.07.2020 20:08 Ответить
Расшевелили гадючник.
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29.07.2020 20:08 Ответить
Не прийдуть. Як не прийшли на переатестацію ще при Порошенко.
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29.07.2020 20:14 Ответить
не Вовка,а Фофку-знищити,з одного пострiла-в бубочка-лоба...
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29.07.2020 21:01 Ответить
Кончена приватна гімноконтора для швидкого заробітку, тупий і примітивний особовий склад суддів. Ганбишше рівня ДАІ(((
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29.07.2020 21:04 Ответить
Судейскую мафию Украины нужно ликвидировать, ничего общего с судопроизводством эти конторы не имеют. Самих судей поразить в правах и конфисковать награбленное имущество.
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29.07.2020 22:57 Ответить
 
 