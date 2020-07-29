Россия не уведомляла Беларусь о переброске сил ЧВК через территорию республики, - Совбез Беларуси
Москва не уведомляла Минск о переброске сил частной военной компании через территорию республики, ситуация очень неприятная.
Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", - заявил Равков.
Он охарактеризовал ситуацию, как "очень неприятный факт", который не подтвержден Российской Федерацией.
Читайте на Цензор.НЕТ: Россияне уже чуть ли не говорят, что мы сами их боевиков к себе завезли, - Лукашенко
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Также на Цензор.НЕТ: Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе "Миротворца": они воевали на Донбассе и в Сирии. ФОТО
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.
Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
Читайте также: Климкин предложил выдать Украине задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер"
В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Також хотіли розібрацця, як так вийшло і чому із-за якогось некомпетентного кгбіста нам не повідомили про "дружні" плани
Ривне Решутск вписьівается за свинособак.
С какого перепугу?
А СБУ-95 и в ус не дует...
Тільки у множині... Це лише початок
Він видатний спец по суміщених операціях "рибку сйєсть і...".
Оружия нет. Границы между Россией и Белоруссией нет.
Ну, приехали, поселились в отеле.
Что, собственно, они нарушили? За что их задержали? За одинаковую одежду?
це те, що в 2013-14 не вдалося їм з нами, а доти вдалося з білорусами - і зараз гебняві намагаються це повторити (тіпа передвиборчі протести в РБ), в тому числі й на Далекому Сході ре фе (Хабаровськ, Комсомольськ) та локально у США (Портленд)
"Ласкаво просимо у світ перформативного авторитаризму, форми політики, яка за останні десятиліття досягла нових висот витонченості в Росії і тепер прибула до Сполучених Штатів.
На відміну від авторитаризму XX століття, ця постмодерна кампанія впливу 21 століття не потребує створення тотальної поліцейської держави. Він також не вимагає повного контролю інформації або масових арештів. Натомість це може здійснюватися за допомогою кількох засобів масової інформації та кількох ретельно націлених арештів". - https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/trump-putting-show-portland/614521/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share#_blank https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/trump-putting-show-portland/614521/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share
Цікава мовчазна пауза нашого МІДу. Це ж особи, які воювали на дамбасі, терористи. Чому згідно всіх міжнародних протоколів, наше сторона не вимагає видати їх Україні ?
18+ ну и вообще слабонервным лучше не смотреть
https://twitter.com/i/status/1252672458068570115 ВОЕВАВШИЕ(?) в Сирии ... пабидиле фошызм говорите? https://twitter.com/i/status/1252680304998993929 ну-ну
хотя врут наверное, русафобы чертовы ...
[Переслано від *********]
Вагнеровцы, судя по всему, реальные. Значит реалистичных варианта два - ехали сюда устраивать провокации либо ехали куда-то через Беларусь, не ожидая тут подвоха.
В первом случае - неясно, кто послал. Могли и из Кремля, могли и другие доброжелатели. Но дико непрофессионально при планировании заварушки всем палиться и селиться в камуфляже в один санаторий, о чем написал (https://t.me/harbatsevich/640) тезка Гарбацевич.
Во втором случае - Минск решил использовать находящихся в стране боевиков, которые ехали куда-то по своим делам и остановились тут отдохнуть перед командировкой.
В таком варианте это делается, чтобы создать атмосферу угрозы, которая бы оправдала любые жесткие меры к оппонентам на выборах. Вплоть до ЧП, например. Типа как Белый легион в 2017-м, но с реальными наемниками. Ведь из объявленных 200 боевиков только 33 задержали, то есть родина в опасности.
Третий вариант (прочитал его в сети) - договорняк Москвы и Минска, чтобы дать нашим удобных людей для временного задержания. Но это глубокая конспирология, поэтому я в это слабо верю. Нет между двумя странами такого доверия, чтобы воротить такие операции.
Если верен какой-то из первых двух вариантов, это может стать самым серьезным ударом по отношениям Минска и Москвы за последние годы.
В первом случае (реальный план провокаций) - возмущен будет Минск, потому что это близко к объявлению войны. Во втором (задержание попавшихся под руку россиян в нарушение договоренностей о транзите) - явно напряжется Москва.
ГОЛОВНА КОНТОРА ХІБА ПОВИННА ЩОСЬ ПОСНЮВАТИ ФІЛІАЛУ?
Этот дебил колхозник пожинает плоды - предательства Украины. Он расположил войска ***** под нашей границей. Он и белорусы поддерживали гнильё, которое ехало к нам и убивало Украинцев. Он торгует с лугандоном и снабжает их продовольствием и формой.
На жопу с лабиринтом есть ..... в винтом.
https://twitter.com/kreatyvna100 Креативна Сотня https://twitter.com/kreatyvna100 @kreatyvna100 https://twitter.com/kreatyvna100/status/1288537727143731204 1 ч
Шеврон, который белорусское КГБ забрало у задержанных русских наемников.
Это правда. У них весь такой бизнес - и Газпром, и Яндекс, и Телеграмм. - и шоу-бизнес тоже.
Все эти монеточки, егоры криды и прочий хлам. Это все болезнь, нищета, а в конце - СМЕРТЬ.
"Ніхто навіть про найменшу правдоподібність не подбав. Геббельсівські рецепти в дії: чим більша брехня, тим швидше їй повірять люди", - заявив опозиційний політик.
Він зазначив, що подібні "спектаклі" білоруси спостерігають кожен виборчий рік, "коли у Лукашенка погані справи".
"У 2006 році голова КДБ виліз на телеекран і почав лякати громадян, що в Білорусь завезли отруєних щурів, щоб запустити їх у систему водопостачання. Потім щури благополучно зникли. У 2010 році ловили бойовиків, які заготовили вибухові речовини і металеві прути, щоб підривати Будинок уряду. У 2017 році писали, що готується збройний переворот. Того ж року був джип з "українськими бойовиками", який прорвався через кордон Білорусі з території України. Але і він потім розчинився в повітрі", - навів приклади Санніков.
Він додав, що кілька затриманих бойовиків "Вагнера" воювали на Донбасі й числяться в базі "Миротворець". "Було б непогано Україні зажадати їх видачі", - сказав політик.
Як вважає він, президент Олександр Лукашенко не наважився б затримувати росіян без дозволу Кремля.
"Швидше за все, ця постановка організована разом із Москвою... Думаю, цього разу вистава розрахована на Захід. У Лукашенко погані справи. Путін не дуже хоче йому допомагати грошима. Тому Лукашенко розраховує отримати гроші із Заходу.(c)
Украинские коллаборанты не прошибаемые
кто сел за разведывательные игрища реконструктора Гиркина под Киевом