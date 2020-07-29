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Россия не уведомляла Беларусь о переброске сил ЧВК через территорию республики, - Совбез Беларуси

Россия не уведомляла Беларусь о переброске сил ЧВК через территорию республики, - Совбез Беларуси

Москва не уведомляла Минск о переброске сил частной военной компании через территорию республики, ситуация очень неприятная.

Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", - заявил Равков.

Он охарактеризовал ситуацию, как "очень неприятный факт", который не подтвержден Российской Федерацией.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россияне уже чуть ли не говорят, что мы сами их боевиков к себе завезли, - Лукашенко

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Также на Цензор.НЕТ: Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе "Миротворца": они воевали на Донбассе и в Сирии. ФОТО

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

Читайте также: Климкин предложил выдать Украине задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер"

В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

Автор: 

Беларусь (7921) россия (96157) ЧВК Вагнер (1333)


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Топ комментарии
+22
Раша теперь не знает как выкрутиться с таким дебильным проколом. Как ужи на сковородке.
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29.07.2020 20:56 Ответить
+22
Кстати, какая-такая ЧВК? Насколько я помню наемничетво в Раше -- уголовно наказуемо. Бацька теперь может поиздеваться вовсю.
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29.07.2020 20:58 Ответить
+19
Украину тоже не уведомляла когда начинала проводить анексию Крыма !
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29.07.2020 20:56 Ответить
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Раша теперь не знает как выкрутиться с таким дебильным проколом. Как ужи на сковородке.
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29.07.2020 20:56 Ответить
Выкручиваться придется Лукашенко. На каком основании их вообще задержали? Что они нарушили?
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29.07.2020 21:07 Ответить
Поддерживаю,все приблизтельно так,как ВЫ говорите!!!
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29.07.2020 21:09 Ответить
ага Сусанины все пролетая мимо.... кретинов включили в Кремлядске..
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29.07.2020 21:09 Ответить
"Бизнесмены средней руки."
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29.07.2020 23:08 Ответить
Скаже, що затримав по запиту України.
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29.07.2020 21:43 Ответить
Достаточно подозрения в наемничестве, в участии в НВФ на востоке Украины. Уголовное преследование военных преступлений границ не имеет.
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29.07.2020 22:00 Ответить
"Найм ЧВК государством для выполнения задач на территории иностранного государства должен осуществляться при согласии принимающего государства в соответствии с общепризнанными принципами международного права. Направление ЧВК с целью вооруженного вмешательства или другой формы против интересов иностранного государства является нарушением норм международного права" (с)
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30.07.2020 11:21 Ответить
сами белорусы и подсказали
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29.07.2020 21:37 Ответить
вентили беларашке перекроют с газом и нефтью))
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30.07.2020 07:16 Ответить
кто бы мог подумать ...
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29.07.2020 20:56 Ответить
Росія не повідомляла Білорусь про перекидання сил ПВК через територію республіки, - Радбез Білорусі - Цензор.НЕТ 3372
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29.07.2020 23:30 Ответить
Так шо можжа утилизировать на корм чирвакам.
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29.07.2020 23:41 Ответить
Украину тоже не уведомляла когда начинала проводить анексию Крыма !
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29.07.2020 20:56 Ответить
Зелені чоловічки = Зялёныя чалавечкі!
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29.07.2020 21:12 Ответить
не, эти не пили, чем и спалились
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29.07.2020 21:58 Ответить
І в Україні більшість також до останнього не вірила, що брацький народ на таку підлість здатний.
Також хотіли розібрацця, як так вийшло і чому із-за якогось некомпетентного кгбіста нам не повідомили про "дружні" плани
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29.07.2020 22:01 Ответить
Кстати, какая-такая ЧВК? Насколько я помню наемничетво в Раше -- уголовно наказуемо. Бацька теперь может поиздеваться вовсю.
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29.07.2020 20:58 Ответить
Они что без документов были или с оружием/наркотиками? Какие обвинения им предъявлены?
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29.07.2020 20:59 Ответить
Террористов "Аль Каидьі" арестовьівают и без оружия , а єти вьіродки чем лучше ?
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29.07.2020 21:07 Ответить
Тех шо в Интерполе - да. Соммневаюсь, что вагнеровцы числятся в розыске Интерпола. Да ЧВК Вагенр пока не числится террор. организацией. Менты тупо нарушили права. отдыхаюших в отеле
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29.07.2020 21:13 Ответить
Чудньі дела твои, Господи.
Ривне Решутск вписьівается за свинособак.
С какого перепугу?
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29.07.2020 21:20 Ответить
Маскировка отклеилась Ни разу не спалились ***********
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29.07.2020 21:53 Ответить
Может там тоже лежка вагнеровская?
А СБУ-95 и в ус не дует...
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29.07.2020 21:54 Ответить
Вряд-ли. Судя по речи -- типичные кремлеботы под прокси. Очередная ботоферма.
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29.07.2020 22:08 Ответить
Ни чем не лучше, просто интересно. Чтобы кого-то задержать, нужно предъявить обвинение. Что они собирались дестабилизировать кристально честные выборы уважаемого Лукашенки это конечно вопиющее безобразие, но как это доказать? Скажут приехали посмотреть знаменитые минские шпили.
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29.07.2020 21:15 Ответить
Повторю. Достаточно подозрения в наемничестве, в участии в НВФ на востоке Украины. Уголовное преследование военных преступников границ не имеет.
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29.07.2020 22:01 Ответить
Ну посмотрим конечно, что им в итоге предъявят.
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29.07.2020 22:14 Ответить
Он их может без обвинения держать 72 часа согласно Ст. 111 УПК РБ 295-З. Там, кстати, у некоторых по два паспорта.
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29.07.2020 22:23 Ответить
Либо врёт, либо действительно не в курсе. В первом случае это соучастие русским, а во втором бардак,граница то открыта. В любом случае один выродок использовал выродков другого выродка в своих предвыборных интересах. Боевиков выдать бы Украине, а Лукашенко в Ростов бы.
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29.07.2020 21:02 Ответить
мыльная булька...или мыльная опера?
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29.07.2020 21:03 Ответить
Перше
Тільки у множині... Це лише початок
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29.07.2020 21:27 Ответить
Хорошая фотография задержания ихтамнета - работникам морга меньше работы.
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29.07.2020 21:04 Ответить
Priliteli razsatat obstanovku,kakoj ecio tranzit on govorit.Potom skazali sto amerikansi i NAto eto zdelali.Vot takoj smysl u ruskix fasistov
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29.07.2020 21:04 Ответить
mozet potom i sled Ukraini nasli.Pravy sektor ili vizitka Jarosa .Tut netu smysla u nix postavit odnogo ili drugogo prezidenta.Raske bez raznicy kto on budet
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29.07.2020 21:13 Ответить
Лукашенко просто виторгує якусь дрібничку і грушковагнерівців тіпа "видворить" в Рашку.
Він видатний спец по суміщених операціях "рибку сйєсть і...".
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29.07.2020 21:23 Ответить
Ето всего лишь предвыборный трёп,не более того.Договора были,причем на очень высоком уровне...Другое дело,что Лука решил проявить себя "патриотом"-ну так это для внутреннего пользования...
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29.07.2020 21:04 Ответить
Честно говоря. я вообще не понимаю на каком основании их задержали.
Оружия нет. Границы между Россией и Белоруссией нет.
Ну, приехали, поселились в отеле.
Что, собственно, они нарушили? За что их задержали? За одинаковую одежду?
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29.07.2020 21:06 Ответить
задержали за то что не пили
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29.07.2020 22:43 Ответить
Патаму шо мардовские людоеды, чилавечину кушамц.
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29.07.2020 23:44 Ответить
Через день отпустят
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29.07.2020 21:07 Ответить
Однозначно!!!
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29.07.2020 21:10 Ответить
Отпустят раньше да еще и извинятся. Просто так задерживать людей никто не имеет права
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29.07.2020 21:11 Ответить
В камерах СБУ места на всех хватит. Даунбасцев однозначно нужно требовать к єкстрадиции в Украину. Да и россиян , отметившихся на Донбассе , тоже.
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29.07.2020 21:09 Ответить
Да нет же-Луке нужен шухер,а москалям-отмыть после изуверских и жутких казней в Сирии,чтобы перевести стрелки ,что такого не было и что это делали не вагнеровцы,а отдельные "ихтамнеты",бежавшие от преследования в Белорусь по чьему-то запросу,к тому же в Украине засветились,где гр война .Вобщемь-отмазать,запутать,использовать и свести все к тому, что - да это всё нехорошо,но мы чисты и не являемся стороной конфликта-пусть они там решают где-то,что с ними делать,но сугубо по гуманным соображениям и под нашим миротворческим контролем великого лидера,у которого таких пехотинцев много-за всеми и не уследить.Мол,если отдадите нам по-дружески в целости и сохранности,значит у Запада к ним больше претензий и нет никаких-всё русофобия.
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29.07.2020 21:16 Ответить
Россия уже считает Беларусь своей территорией. упс.
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29.07.2020 21:20 Ответить
Удивляюсь, у них уже есть наработки в Украине, заблудились, и от винта, дебилы.
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29.07.2020 21:28 Ответить
Украине их не выдадут в любом случае. Сайт Миротворец не официальная структура. Чтобы их выдали, Украина должна обратиться с запросом на экстрадицию с указанием причины: должно быть открытое уголовное дело на каждого. Иначе, если среди пойманных есть граждане Украины, по договору о реадмиссии их отправят, откуда прибыли, то есть в РФ. А если у всех российские паспорта, тем более Украине не выдадут. Будут судить в Беларуси, если они какие-то местные законы нарушили, или отправят в РФ, ну или отпустят и извинятся, мол, ошибочка вышла, нарушений законом республики не выявлено.
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29.07.2020 21:28 Ответить
перформативний авторитаризм по-гебістськи, як це визначає Енн Епплбаум

це те, що в 2013-14 не вдалося їм з нами, а доти вдалося з білорусами - і зараз гебняві намагаються це повторити (тіпа передвиборчі протести в РБ), в тому числі й на Далекому Сході ре фе (Хабаровськ, Комсомольськ) та локально у США (Портленд)

"Ласкаво просимо у світ перформативного авторитаризму, форми політики, яка за останні десятиліття досягла нових висот витонченості в Росії і тепер прибула до Сполучених Штатів.
На відміну від авторитаризму XX століття, ця постмодерна кампанія впливу 21 століття не потребує створення тотальної поліцейської держави. Він також не вимагає повного контролю інформації або масових арештів. Натомість це може здійснюватися за допомогою кількох засобів масової інформації та кількох ретельно націлених арештів". - https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/trump-putting-show-portland/614521/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share#_blank https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/trump-putting-show-portland/614521/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share
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29.07.2020 21:28 Ответить
Тобто, Лукашекно перекидає терористів в інші країни, а собі їх мати не хоче ?
Цікава мовчазна пауза нашого МІДу. Це ж особи, які воювали на дамбасі, терористи. Чому згідно всіх міжнародних протоколів, наше сторона не вимагає видати їх Україні ?
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29.07.2020 21:28 Ответить
А от це ДУЖЕ слушне,та правильне запитання!
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29.07.2020 21:35 Ответить
Почему ЧВК называют частной армией а не террористами и относятся к ним соответственно как к террористам? Почему Игилом, Сомалийскими пиратами или Алькаидой пугают весь мир называя их террористами а Вагнеровцев всего лишь частной армией? Частная армия ето что то новое в етом мире? Так ведь все террористы ето чья то частная армия.
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29.07.2020 21:30 Ответить
вы ошибаетесь, ЧВК и террористы разная весчь. чвк работают за деньги и в своей массе легально, платя с этого налоги, террористы работают за идею, в госказну денег не платят и т.д.
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29.07.2020 22:03 Ответить
Наемники усю жись за денхи рапотают, и мачить их можжа малатком на кумпалу, где застал, патаму шо вне закона.
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29.07.2020 23:49 Ответить
террористы по вашим словам на уровень лучше "чвк", хотя бы понимают за что убивают, а тем - пофигу, дали бабло, расстреляли условный детский сад ... наверное, и судить их нужно немного в другом формате ...
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30.07.2020 01:42 Ответить
а что ты скажешь про своих хозяев "Blackwater"
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29.07.2020 23:06 Ответить
Blackwater зараз сидить в Китаї, а Прінс постійний гість в Москві, тільки не кажіть що ви не знали про це. США збираються висунути обвинувачення Принсу за зв'язок з росією.
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29.07.2020 23:15 Ответить
Да это дерьмо предназначалось исключительно для вас беларусы
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29.07.2020 21:30 Ответить
Так от у що перетворилась Беларусь! Далі буде гірше.
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29.07.2020 21:31 Ответить
Вот так в 14-м году Украина должна была накрывать на самом начальном этапе "зеленых человечков" в Крыму. Тогда бы московия сделала дурное лицо, типа "знать их не знаем", и Крым остался бы в Украине.
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29.07.2020 21:33 Ответить
в том то и дело, что те, кто должен был их арестовать - встречали на коленях...
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29.07.2020 21:39 Ответить
имеется в виду предательство крымских эсбеушников? это ещё один козырь против федерализации.
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29.07.2020 21:48 Ответить
Пытать упырей с особым пристрастием пока не выдадут цель заброски!
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29.07.2020 21:35 Ответить
Чого там дурня валяти? Це троянський такий коник. Фігура з одного пальця.
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29.07.2020 21:38 Ответить
Рашка будет пытаться поглотить Беларусь. Возможно, Лука сам 'ключи' отдаст, будет как янык письмо писать путлеру. Мы наблюдаем агонию уходящих диктаторов.
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29.07.2020 21:40 Ответить
Часть задержанныхhttps://censor.net/news/3210817/ryad_zaderjannyh_v_belarusi_boevikov_chislyatsya_v_baze_mirotvortsa_oni_voevali_na_donbasse_i_v_sirii как воевавшие на Донбассе и в Сирии.Источник: https://censor.net/n3210888

18+ ну и вообще слабонервным лучше не смотреть
https://twitter.com/i/status/1252672458068570115 ВОЕВАВШИЕ(?) в Сирии ... пабидиле фошызм говорите? https://twitter.com/i/status/1252680304998993929 ну-ну
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29.07.2020 21:41 Ответить
Источник - https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/21/85017-golovorezy-2-0?fbclid=IwAR0zncV6na4HjoZ2HpMGoEA-aycb-6jj1CgKW-8KDND77ySY9rPVEtjj-HY
хотя врут наверное, русафобы чертовы ...
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29.07.2020 21:46 Ответить
Здравия всем! Вот учитесь долбокони КАК НУЖНО САЖАТЬ НА ШПАГАТ Кассапов!!!! Учитесь! Что теперь скажут " их там нет"????? Каким образом они опять заблудились? Молодца! А учитывая что между Беларусью и Украиной договор о выдаче преступников, то Лукашенко посадил Кассапов на конкретную вилку! Красава! Молодца!
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29.07.2020 21:41 Ответить
Никого и никуда он не посадил
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29.07.2020 21:45 Ответить
я был уверен шо рашка скажет ихтамнет но переброска через Беларусь это шото новое.встречный вопрос а куда они их перебрасывали?если к нам то зачем тайно.извинянт и капитулянт и так примет.
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29.07.2020 21:56 Ответить
Беларусь головного мозга, [29.07.20 17:04]
[Переслано від *********]
Вагнеровцы, судя по всему, реальные. Значит реалистичных варианта два - ехали сюда устраивать провокации либо ехали куда-то через Беларусь, не ожидая тут подвоха.
В первом случае - неясно, кто послал. Могли и из Кремля, могли и другие доброжелатели. Но дико непрофессионально при планировании заварушки всем палиться и селиться в камуфляже в один санаторий, о чем написал (https://t.me/harbatsevich/640) тезка Гарбацевич.
Во втором случае - Минск решил использовать находящихся в стране боевиков, которые ехали куда-то по своим делам и остановились тут отдохнуть перед командировкой.
В таком варианте это делается, чтобы создать атмосферу угрозы, которая бы оправдала любые жесткие меры к оппонентам на выборах. Вплоть до ЧП, например. Типа как Белый легион в 2017-м, но с реальными наемниками. Ведь из объявленных 200 боевиков только 33 задержали, то есть родина в опасности.
Третий вариант (прочитал его в сети) - договорняк Москвы и Минска, чтобы дать нашим удобных людей для временного задержания. Но это глубокая конспирология, поэтому я в это слабо верю. Нет между двумя странами такого доверия, чтобы воротить такие операции.
Если верен какой-то из первых двух вариантов, это может стать самым серьезным ударом по отношениям Минска и Москвы за последние годы.
В первом случае (реальный план провокаций) - возмущен будет Минск, потому что это близко к объявлению войны. Во втором (задержание попавшихся под руку россиян в нарушение договоренностей о транзите) - явно напряжется Москва.
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29.07.2020 22:18 Ответить
Якби ліквідували при затриманні був би толк а так обміняють на газ і відморозки ще послужать сатані.
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29.07.2020 21:59 Ответить
Бацька попал - если не выдаст террористов Украине - сам станет спонсором терроризма автоматически!
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29.07.2020 22:01 Ответить
"Якби здійснювалося перекидання кудись приватної військової компанії, тим більше через територію Білорусі, напевно, лінією якихось спеціальних служб були б певні пояснення. Тому що це дуже серйозне питання. Але вийшло так, що ні по лінії ФСБ, ні по лінії ГРУ, ні з якоїсь іншої структурі такої інформації не отримували", - заявив Равков.

ГОЛОВНА КОНТОРА ХІБА ПОВИННА ЩОСЬ ПОСНЮВАТИ ФІЛІАЛУ?
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29.07.2020 22:16 Ответить
Ага заблудились.
Этот дебил колхозник пожинает плоды - предательства Украины. Он расположил войска ***** под нашей границей. Он и белорусы поддерживали гнильё, которое ехало к нам и убивало Украинцев. Он торгует с лугандоном и снабжает их продовольствием и формой.
На жопу с лабиринтом есть ..... в винтом.
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29.07.2020 22:26 Ответить
"Прилепин до задержания ЧВК "Вагнер" угрожал Беларуси насильственным присоединением к РФ: "Россия имеет право"."
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29.07.2020 22:40 Ответить
https://twitter.com/kreatyvna100

https://twitter.com/kreatyvna100 Креативна Сотня https://twitter.com/kreatyvna100 @kreatyvna100 https://twitter.com/kreatyvna100/status/1288537727143731204 1 ч

Шеврон, который белорусское КГБ забрало у задержанных русских наемников.
Это правда. У них весь такой бизнес - и Газпром, и Яндекс, и Телеграмм. - и шоу-бизнес тоже.
Все эти монеточки, егоры криды и прочий хлам. Это все болезнь, нищета, а в конце - СМЕРТЬ.

Росія не повідомляла Білорусь про перекидання сил ПВК через територію республіки, - Радбез Білорусі - Цензор.НЕТ 9035
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29.07.2020 22:53 Ответить
Угу.Заблудились без компаса по звёздам шли
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29.07.2020 22:40 Ответить
9.07.20 20:54 Россия не уведомляла Беларусь о переброске сил ЧВК через территорию республики, - Совбез Беларуси

"Ніхто навіть про найменшу правдоподібність не подбав. Геббельсівські рецепти в дії: чим більша брехня, тим швидше їй повірять люди", - заявив опозиційний політик.
Він зазначив, що подібні "спектаклі" білоруси спостерігають кожен виборчий рік, "коли у Лукашенка погані справи".
"У 2006 році голова КДБ виліз на телеекран і почав лякати громадян, що в Білорусь завезли отруєних щурів, щоб запустити їх у систему водопостачання. Потім щури благополучно зникли. У 2010 році ловили бойовиків, які заготовили вибухові речовини і металеві прути, щоб підривати Будинок уряду. У 2017 році писали, що готується збройний переворот. Того ж року був джип з "українськими бойовиками", який прорвався через кордон Білорусі з території України. Але і він потім розчинився в повітрі", - навів приклади Санніков.
Він додав, що кілька затриманих бойовиків "Вагнера" воювали на Донбасі й числяться в базі "Миротворець". "Було б непогано Україні зажадати їх видачі", - сказав політик.
Як вважає він, президент Олександр Лукашенко не наважився б затримувати росіян без дозволу Кремля.
"Швидше за все, ця постановка організована разом із Москвою... Думаю, цього разу вистава розрахована на Захід. У Лукашенко погані справи. Путін не дуже хоче йому допомагати грошима. Тому Лукашенко розраховує отримати гроші із Заходу.(c)
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29.07.2020 23:12 Ответить
если малорос ваЗЕлин не затребует тех из задержанных гондонов,которые упомянуты на Миротворце и которые воевали на бамбассе, то Зе-чмо само станет гондоном.
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30.07.2020 06:13 Ответить
а теперь представьте себе, сколько во время Майдана было переброшено боевиков в Киев и на всю Украину из РФ... но виноват всё равно Порошенко, смотрите не перепутайте ))
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30.07.2020 08:37 Ответить
Белоруcы проспали момет выбора своей истории и сами загнали себя в глухой угол. Сейчас выдвижение прозападного кандидата невозможно в принципе. Можно только сначала выбрать пророссийского. А пророссийский будет не лучше Лукашенко и притормозит любого следующего прозападного. Запад уже не в состоянии Холодной войны и только наблюдает, в отличии от России. Очень показательный эксперимент над целым народом.
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30.07.2020 12:24 Ответить
Если глобально - последствия совковой психологии.
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30.07.2020 12:25 Ответить
Лука под занавес отдуплился
Украинские коллаборанты не прошибаемые
кто сел за разведывательные игрища реконструктора Гиркина под Киевом
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30.07.2020 12:47 Ответить
 
 