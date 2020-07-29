Кравчука пригласили в Офис президента обсудить возможное назначение в ТКГ вместо Кучмы

Первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает, что может возглавить украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы вместо Леонида Кучмы. Кравчук собирается посетить Офис президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кравчука, 30 июля он планирует посетить ОП, чтобы обсудить возможность присоединения к переговорам Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе.

"Если мне предложат (возглавить делегацию ТКГ), я задам вопросы и просьбы, которые у меня возникли. И когда мы достигнем консенсуса... Понимаете отказаться можно от чего угодно, но когда речь идет о жизни и смерти людей, и человек что-то может сделать - ну, отказываться очень сложно", - пояснил он.

Однако, пока что Кравчук не получал официального предложения возглавить делегацию в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук о своем возможном участии в переговорах по Донбассу: "Пока мне никто ничего не предлагал"