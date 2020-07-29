В МИД Украины назвали "страусиным поведением" возвращение Россией ноты протеста из-за парада оккупантов в Севастополе
Возврат российским МИДом Украине ноты протеста на проведение 26 июля в оккупированном Севастополе так называемого "военно-морского парада" свидетельствует о страусином поведении российской дипломатии.
Об этом Укринформу заявили в МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Не удивлены фактом возвращения российским МИД ноты протеста Украины в связи с проведением 26 июля 2020 г. во временно оккупированном Севастополе так называемого "военно-морского парада" с предложением Украине "избавиться от иллюзий и свыкнуться с тем фактом, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России", - говорится в комментарии МИД.
В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "свыклись мы только с фактом страусиного поведения российской дипломатии - вернуть документ, будто и не было".
В МИД также отметили, что Российская Федерация должна привыкнуть к тому, что подобное ее поведение не вредит официальной фиксации очередного правонарушения с целью его включения в текущие и будущие дела относительно России в связи с ее продолжающейся вооруженной агрессией против Украины.
Напоминаем, ранее Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за проведения в оккупированном Севастополе военного парада по случаю Дня Военно-Морского флота РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
***** кстати, поощрило академика новым званием:
Бубочка, всмотрись в глубину.
Может там мир?
по наших хлопцях шмаляють, а зеля ніби страус, голову в дупло сховав.
Вора с поличным в хате зажали... входы,выходы перекрыли и в дверь стучат:
-Открывай полиция.
-Никого нет дома,я примус починяю.
-Открывай поговорить надо.
-Вас там сколько?
-Трое.
-Ну вот и поговорите