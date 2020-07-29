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Новости Агрессия России против Украины
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В МИД Украины назвали "страусиным поведением" возвращение Россией ноты протеста из-за парада оккупантов в Севастополе

В МИД Украины назвали

Возврат российским МИДом Украине ноты протеста на проведение 26 июля в оккупированном Севастополе так называемого "военно-морского парада" свидетельствует о страусином поведении российской дипломатии.

Об этом Укринформу заявили в МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Не удивлены фактом возвращения российским МИД ноты протеста Украины в связи с проведением 26 июля 2020 г. во временно оккупированном Севастополе так называемого  "военно-морского парада" с предложением Украине "избавиться от иллюзий и свыкнуться с тем фактом, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России", - говорится в комментарии МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "свыклись мы только с фактом страусиного поведения российской дипломатии - вернуть документ, будто и не было".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД РФ без рассмотрения вернул Украине ноту протеста по поводу визита Путина в оккупированный Крым

В МИД также отметили, что Российская Федерация должна привыкнуть к тому, что подобное ее поведение не вредит официальной фиксации очередного правонарушения с целью его включения в текущие и будущие дела относительно России в связи с ее продолжающейся вооруженной агрессией против Украины.

Напоминаем, ранее Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за проведения в оккупированном Севастополе военного парада по случаю Дня Военно-Морского флота РФ.

Автор: 

МИД (6997) россия (96157) нота протеста (141)


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Топ комментарии
+5
Причем страус повернулся к бубочке жопой.
Бубочка, всмотрись в глубину.
Может там мир?
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29.07.2020 21:26 Ответить
+4
а ви хто ?
по наших хлопцях шмаляють, а зеля ніби страус, голову в дупло сховав.
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29.07.2020 21:34 Ответить
+1
В МЗС України назвали "страусячою поведінкою" повернення Росією ноти протесту через парад окупантів у Севастополі - Цензор.НЕТ 8998
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29.07.2020 22:04 Ответить
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Это был ответ на нестраусиное поведение Бубочки, который после угроз академика Кадырова, убил нашего раненого солдата (под личным контролем), а потом побежал докладывать Плешьфюреру (выполняя задание Кадырова).
***** кстати, поощрило академика новым званием:

В МИД Украины назвали "страусиным поведением" возвращение Россией ноты протеста из-за парада оккупантов в Севастополе - Цензор.НЕТ 7307
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29.07.2020 21:23 Ответить
Причем страус повернулся к бубочке жопой.
Бубочка, всмотрись в глубину.
Может там мир?
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29.07.2020 21:26 Ответить
а ви хто ?
по наших хлопцях шмаляють, а зеля ніби страус, голову в дупло сховав.
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29.07.2020 21:34 Ответить
Очікувано-параша давно вже в світі ніхто-якась гімняна "інша сторона".
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29.07.2020 21:38 Ответить
да хоть казлиное !!!!
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29.07.2020 21:47 Ответить
цікаво хто там в МЗС ще такий сміливий ? потім нелоху знов вибачайся !
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29.07.2020 21:49 Ответить
В МЗС України назвали "страусячою поведінкою" повернення Росією ноти протесту через парад окупантів у Севастополі - Цензор.НЕТ 8998
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29.07.2020 22:04 Ответить
Ну Раха як вор с того анекдота.
Вора с поличным в хате зажали... входы,выходы перекрыли и в дверь стучат:
-Открывай полиция.
-Никого нет дома,я примус починяю.
-Открывай поговорить надо.
-Вас там сколько?
-Трое.
-Ну вот и поговорите
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29.07.2020 22:48 Ответить
Не страусиное, а хамское.
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29.07.2020 23:49 Ответить
Хамское- это верно. А в отношении страусиного, то некто должен посмотреть в зеркало.
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30.07.2020 07:00 Ответить
Всё. Сдрейфили рашки. А если ещё СНБО соберётся - сразу белый флаг вывесят и в Гаагу наперегонки. Ну очень эфективные методы борьбы с агрессором.
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30.07.2020 00:34 Ответить
 
 