В МИД Украины назвали "страусиным поведением" возвращение Россией ноты протеста из-за парада оккупантов в Севастополе

Возврат российским МИДом Украине ноты протеста на проведение 26 июля в оккупированном Севастополе так называемого "военно-морского парада" свидетельствует о страусином поведении российской дипломатии.

Об этом Укринформу заявили в МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Не удивлены фактом возвращения российским МИД ноты протеста Украины в связи с проведением 26 июля 2020 г. во временно оккупированном Севастополе так называемого "военно-морского парада" с предложением Украине "избавиться от иллюзий и свыкнуться с тем фактом, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России", - говорится в комментарии МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "свыклись мы только с фактом страусиного поведения российской дипломатии - вернуть документ, будто и не было".

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В МИД также отметили, что Российская Федерация должна привыкнуть к тому, что подобное ее поведение не вредит официальной фиксации очередного правонарушения с целью его включения в текущие и будущие дела относительно России в связи с ее продолжающейся вооруженной агрессией против Украины.

Напоминаем, ранее Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за проведения в оккупированном Севастополе военного парада по случаю Дня Военно-Морского флота РФ.