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США консультировались с союзниками по НАТО о выводе войск из Германии, - Столтенберг

США консультировались с союзниками по НАТО о выводе войск из Германии, - Столтенберг

Перед тем, как объявить о выводе 12 тысяч военнослужащих из Германии, Соединенные Штаты провели консультации с партнерами по НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сегодняшнее объявление секретаря Эспера по поводу сил США в Европе подчеркивает постоянную приверженность США НАТО и европейской безопасности. Мир и безопасность в Европе важны для безопасности и процветания Северной Америки. Во времена, когда мир становится более непредсказуемым, мы сильнее и в большей безопасности, когда держимся вместе", - сказано в официальном заявлении Столтенберга.

Он отметил, что США проводили "тесные консультации со всеми союзниками НАТО" перед сегодняшним объявлением.

Читайте на Цензор.НЕТ: США выводят из Германии 12 000 военных вместо запланированных 9 500, - Пентагон

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 июля США сообщили о выводе из Германии 12 тысяч военнослужащих. Часть солдат и офицеров вернутся домой, часть будут передислоцированы в Италию, Бельгию и, возможно, Польшу и страны Балтии.

Автор: 

Германия (7070) НАТО (10076) США (27118) Столтенберг Йенс (1620)


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пусть к нам заводят....
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29.07.2020 21:28 Ответить
Україні за місяць вже треба було б самій почати реалізовувати набутий в НАТО статус.Там перш за все цінується амбіційність і максимально дієві пропозиції,бо значущість не заробляється бездіяльністю.Якщо немає власне державних пропозицій для розширення можливостей-ви мусите лобіювати близькі вам по духу розширення можливостей для інших,бо НАТО це перш за все партнерство.
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29.07.2020 22:19 Ответить
 
 