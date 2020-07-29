США консультировались с союзниками по НАТО о выводе войск из Германии, - Столтенберг

Перед тем, как объявить о выводе 12 тысяч военнослужащих из Германии, Соединенные Штаты провели консультации с партнерами по НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сегодняшнее объявление секретаря Эспера по поводу сил США в Европе подчеркивает постоянную приверженность США НАТО и европейской безопасности. Мир и безопасность в Европе важны для безопасности и процветания Северной Америки. Во времена, когда мир становится более непредсказуемым, мы сильнее и в большей безопасности, когда держимся вместе", - сказано в официальном заявлении Столтенберга.

Он отметил, что США проводили "тесные консультации со всеми союзниками НАТО" перед сегодняшним объявлением.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 июля США сообщили о выводе из Германии 12 тысяч военнослужащих. Часть солдат и офицеров вернутся домой, часть будут передислоцированы в Италию, Бельгию и, возможно, Польшу и страны Балтии.