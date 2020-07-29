Решение о предоставлении безвиза Китаю не повлияет на отношения Украины с другими странами, - МИД
Решение о предоставлении безвизового режима въезда в Украину жителям Китая не повлияет на отношения с другими государствами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ответ на запрос Радио Свобода заявили в Министерстве иностранных дел Украины.
"Формирование и реализация визовой политики, в том числе, введение визового / безвизового режима для граждан иностранных государств является суверенным правом каждого государства. В контексте Вашего запроса, не усматривается никакой взаимосвязи между указанным решением Украины и политикой других стран относительно КНР. Соответственно, данное решение не может иметь влияния на отношения Украины с другими странами ", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+25 Богдан Т
показать весь комментарий29.07.2020 21:36 Ответить Ссылка
+14 Сергей Трофимов #428890
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+14 Игорь 4397
показать весь комментарий29.07.2020 21:40 Ответить Ссылка
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Бо ему некогда. Патерпевший готовится к суду по поводу того, шо оно обисралалось.
А ось дякувати Богу, що у нас Рашка поруч, я не стану - я з Луганська.
Вони не облишили думки зробити Україну, малороськой губернией.
І раз заговорили про "не повлияет", то значить, 100 відсотків, це погано позначиться на відношеннях з іншими державами.