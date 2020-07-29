Решение о предоставлении безвиза Китаю не повлияет на отношения Украины с другими странами, - МИД

Решение о предоставлении безвизового режима въезда в Украину жителям Китая не повлияет на отношения с другими государствами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ответ на запрос Радио Свобода заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Формирование и реализация визовой политики, в том числе, введение визового / безвизового режима для граждан иностранных государств является суверенным правом каждого государства. В контексте Вашего запроса, не усматривается никакой взаимосвязи между указанным решением Украины и политикой других стран относительно КНР. Соответственно, данное решение не может иметь влияния на отношения Украины с другими странами ", - говорится в сообщении.

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