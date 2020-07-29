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Решение о предоставлении безвиза Китаю не повлияет на отношения Украины с другими странами, - МИД

Решение о предоставлении безвиза Китаю не повлияет на отношения Украины с другими странами, - МИД

Решение о предоставлении безвизового режима въезда в Украину жителям Китая не повлияет на отношения с другими государствами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ответ на запрос Радио Свобода заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Формирование и реализация визовой политики, в том числе, введение визового / безвизового режима для граждан иностранных государств является суверенным правом каждого государства. В контексте Вашего запроса, не усматривается никакой взаимосвязи между указанным решением Украины и политикой других стран относительно  КНР. Соответственно, данное решение не может иметь влияния на отношения Украины с другими странами ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью

Автор: 

Китай (3040) МИД (6997) безвизовый режим (1557)


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Топ комментарии
+25
ЄЕС і США вводять санкції проти Китаю, а зелені - безвіз.
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29.07.2020 21:36 Ответить
+14
Безвиз тем китайцам, которые потом забудут выехать из Украины?
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29.07.2020 21:38 Ответить
+14
Та то бубочку не проинформировали, а оно само не в курсе.
Бо ему некогда. Патерпевший готовится к суду по поводу того, шо оно обисралалось.
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29.07.2020 21:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Через Нові Санжари прийматимете китайців?
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29.07.2020 21:36 Ответить
ЄЕС і США вводять санкції проти Китаю, а зелені - безвіз.
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29.07.2020 21:36 Ответить
Та то бубочку не проинформировали, а оно само не в курсе.
Бо ему некогда. Патерпевший готовится к суду по поводу того, шо оно обисралалось.
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29.07.2020 21:40 Ответить
Безвиз тем китайцам, которые потом забудут выехать из Украины?
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29.07.2020 21:38 Ответить
тем, кто живет без документов, на безвиз как-то начхать.
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29.07.2020 21:41 Ответить
А в Украине никто не отслеживает тех, кто "забывает выехать", кто нарушает законодательство Украины на ограничение времени пребывания. Украина все больше становится окраинной территорией российского государства. Территория без законов, без совести у чиеовников и власти, а скоро - к тому идет - без государственности и граждан.
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29.07.2020 22:22 Ответить
Все это от того, что власть наша не хочет выполнять свои обязанности, согласно законов. Она слабая, поэтому беззаконие и процветает. Поверьте, никто, кроме нас, не заставит ее следовать законам. Нам пора забыть о том, что власть думает о нас, она думает, только о своих бездонных карманах, а нам надо побыстрее объединятся в гражданские объединения, которые смогут заставить власть работать на пользу Украины. За границей в таких объединениях участвуют около 87% людей.
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29.07.2020 22:29 Ответить
Власть выбирают люди. Как видим, деградация общества приводит к деградации власти.
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29.07.2020 22:52 Ответить
Надеюсь, на будущей украинско-китайской границе будет царить дружба и взаимоуважение.
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29.07.2020 21:40 Ответить
дякуй Богу що у нас поряд раша а не китай ...бо китайці не такі роз3,14здяї як кацапи ...вони б Україну давно ковтнули і не згадали
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29.07.2020 21:44 Ответить
А нащо ми їм? Їм Сибир потрібна, ліс, нафта, газ, залізо.
А ось дякувати Богу, що у нас Рашка поруч, я не стану - я з Луганська.
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29.07.2020 22:00 Ответить
так я теж не розумію навіщо МВФівсько-соросевськім глистам українська земля ... ви не знаєте справжньої ЦІНИ ЗЕМЛІ ...вас ваші батьки того не навчили ... а коли зрозумієте то буде пізно
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29.07.2020 22:07 Ответить
тобто тієї землі (5-6 000 км), що сьогодні нас відокремлює від Китаю, їм буде замало? Доки до нас дійдуть - замало? А ось наш клаптик просто покою їм не дає....
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29.07.2020 22:39 Ответить
И контрабанда сигарет.
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29.07.2020 21:46 Ответить
Оставьте такие надежды и не обольщайтесь. Китай мыслит категориями столетий, у них цель - завоевание территорий и порабощение （цивилизованное？） других стран и народов. Но результат один - в итоге правят китайцы. Разве вы не заметили, что все производится у желтолицых, которые воруют технологии, открытия по всему миру, а миру способеы дать новые коронавирусы и пандемии.
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29.07.2020 22:26 Ответить
зе-слуги как всегда врут - безвиз с Китаем еще как повлияет на отношения с другими странами. похоже что в нашем МИДе одни придурки остались...
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29.07.2020 21:48 Ответить
подлецы ...
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29.07.2020 21:54 Ответить
Странный какой-то безвиз - "Безвиз короновирусу." В Китае уже коронавирус побежден?
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29.07.2020 21:50 Ответить
замість мізків дерьмо в черепушке ...хтось зупинить цей цирк ?
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29.07.2020 21:53 Ответить
Что то блазень совсем поехал мозгами, зная о санкциях штатов китайским комунякам, а может он уже созрел, чтобы под белы ручки его взяли, что то много проколов.
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29.07.2020 21:56 Ответить
Китайцам же надо возить органы для пересадки....Ничего личного , просто бизнес....
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29.07.2020 22:01 Ответить
Схоже, що все що робить антиукраїнська влада, це підганяє українське законодавство під кацапське.
Вони не облишили думки зробити Україну, малороськой губернией.
І раз заговорили про "не повлияет", то значить, 100 відсотків, це погано позначиться на відношеннях з іншими державами.
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29.07.2020 22:06 Ответить
...Совет Европейского Союза принял пакет санкций в ответ на принятый Китаем закон о национальной безопасности Гонконга.Теперь будут учитывать последствия этого закона при рассмотрении вопросов убежища, миграции, виз и политики жительства.Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.Также вводятся ограничения к Китаю на экспорт оборудования и технологий, которые могут использоваться в Гонконге для репрессий, перехвата внутренних коммуникаций или кибернаблюдения.Рассматриваются возможности расширения финансирования стипендий и академических обменов с участием студентов и университетов Гонконга...
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29.07.2020 22:08 Ответить
зачем?!!
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29.07.2020 22:08 Ответить
чтобы ещё поднасрать Украине, чтобы все отказались от поддержки Украины, чтобы легче было подпихнуть Украину под кремль...
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29.07.2020 22:14 Ответить
чтобы приличные страны запретили въезд из Украины и заробитчаны шли на заводы работать з акопейки, чтобы под видом коронобесия творить беспредел и дерибанить бюджет, чтобы было оправдание тоталитаризму...
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29.07.2020 22:16 Ответить
Ну фсе. пздц Украине. Ждем пол миллиарда китайцев на нашу грешную многострадальную землю.
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29.07.2020 22:15 Ответить
что можно ожидать от зебарана. оно айкосиков насосотся а потом всякую фигню подписывает. идиот, что с него взять. )))))
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29.07.2020 23:57 Ответить
Включаємо логіку. Захочуть китайці інвестувати в Україну? Ні, тому що в них собівартість виробництва дешевше ніж в Україні. Принесуть вони в Україну новітні технології (а в них вже такі є) ? Ні, тому що вони ніде цього не роблять. Їхня задача викупити промислові таємниці і виробництво сировини. Увійти на товарний ринок ЄС під українським прапором. Безвіз - це подарунок вдячного зєльонкіна за капіталовкладення, тема і мета яких - див. вище.
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29.07.2020 23:57 Ответить
уже повлияло....на кой хрен нужен безвиз с той страной (Китай)к которой ЕС и США применяют санкции, если не для того.что бы нагадить Украине и ее народу?При том.что рашисты и китайцы вместе в штатовском "черном" списке...
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30.07.2020 00:35 Ответить
Значит,повлияет.
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30.07.2020 07:12 Ответить
Очередной идиотизм власти
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30.07.2020 08:37 Ответить
А чо такая срачка? Или у нас китайцев мало? Они что, марсиане-спасители от вируса? Может они украинцам уже визы в Китай отменили? Ну что же у нас за чмошная власть!
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30.07.2020 12:44 Ответить
У Зекоманды срачка подмахнуть китайцам. А что там по поводу безвиз в Китай для украинцев? Или, как обычно, язык в жопе?
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31.07.2020 13:28 Ответить
 
 