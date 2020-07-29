Двое жителей Хмельницкого могут сесть на 6 лет за создание онлайн-обменника валют

Жители Хмельницкого 35 и 45 лет создали в интернете сайт для обмена национальной валюты на криптовалюту и ряд запрещенных в Украине электронных валют.

Об этом сообщает департамент киберполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Фигуранты создали веб-ресурс, который предоставлял возможность обменять гривню на криптовалюты и электронные валюты, в том числе те, оборот которых в Украине запрещен.

Киберполиция установила ряд банковских и счетов электронных платежных систем, через которые проводились незаконные операции.

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Правоохранители провели три санкционированных обыска по адресам проживания фигурантов. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.