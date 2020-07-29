РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10740 посетителей онлайн
Новости
20 397 60

Двое жителей Хмельницкого могут сесть на 6 лет за создание онлайн-обменника валют

Двое жителей Хмельницкого могут сесть на 6 лет за создание онлайн-обменника валют

Жители Хмельницкого 35 и 45 лет создали в интернете сайт для обмена национальной валюты на криптовалюту и ряд запрещенных в Украине электронных валют.

Об этом сообщает департамент киберполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Фигуранты создали веб-ресурс, который предоставлял возможность обменять гривню на криптовалюты и электронные валюты, в том числе те, оборот которых в Украине запрещен.

Киберполиция установила ряд банковских и счетов электронных платежных систем, через которые проводились незаконные операции.

Также на Цензор.НЕТ: Переселенцы организовали работу интернет-сети по легализации доходов через криптовалюту, - СБУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители провели три санкционированных обыска по адресам проживания фигурантов. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Автор: 

Нацполиция (16559) Хмельницький (479) киберполиция (327) криптовалюта (93) электронные деньги (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
А яка шкода від криптовалюти?
показать весь комментарий
29.07.2020 22:07 Ответить
+5
Не захотели содержать крышу?!
В чем состав преступления, цензор?
Это как с майнингом?)))
показать весь комментарий
29.07.2020 22:08 Ответить
+4
Если легализировать в Украине проституцию, порнографию, коноплю и прочие разрешенные радости в цивилизованном мире, то сотни тысяч мусоров просто окажутся без работы.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не сведений что кидали. В другой стране были бы уважаемыми бизнесменами...
показать весь комментарий
29.07.2020 22:02 Ответить
Были бы..К примеру торговать наркотой или оружием. Там где разрешено. были бы уважаемыми бизнесменами...
показать весь комментарий
29.07.2020 22:04 Ответить
А яка шкода від криптовалюти?
показать весь комментарий
29.07.2020 22:07 Ответить
Вы голосовали за Осла?
показать весь комментарий
29.07.2020 22:11 Ответить
Так, Бубочка Найвеличніший мій кумир. У всіх трьох турах лише за нього.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:12 Ответить
Як може бути заборонена криптовалюта? В чому кримінал за обмін товару (криптовалюти) на гроші? Поліціянтів які завели кримінальне провадження потрібно вигнати з поліції і посадити за фальсифікацію кримінальних проваджень! Це диверсія проти України!
показать весь комментарий
29.07.2020 22:18 Ответить
їм через офшори можна, людям через обмінники - зась....
показать весь комментарий
29.07.2020 22:55 Ответить
Обмін товару на гроші є комерційна діяльність. Тому повинні були платити податки).
показать весь комментарий
30.07.2020 00:46 Ответить
неуплата подоходного налога, военного сбора и пенсионного сбора.
показать весь комментарий
29.07.2020 23:34 Ответить
нет налогов на обмен денег на деньги
показать весь комментарий
29.07.2020 23:59 Ответить
Для предприятий есть, читайте закон Украины о налогообложении.
показать весь комментарий
30.07.2020 08:33 Ответить
І за це 6 років?
показать весь комментарий
30.07.2020 05:44 Ответить
а им дали 6 рокив?
показать весь комментарий
30.07.2020 08:34 Ответить
Аль Капоне получил 11
показать весь комментарий
30.07.2020 09:41 Ответить
Там це федеральний злочин... Вкрасти у держави- це вкрасти у громадян всієї країни.
показать весь комментарий
30.07.2020 10:56 Ответить
оборот денежных средств без участия государства и его финсистемы - страшный сон для любого государства . это позволительно только доллару и то в лёгкой форме.
показать весь комментарий
30.07.2020 00:10 Ответить
Не захотели содержать крышу?!
В чем состав преступления, цензор?
Это как с майнингом?)))
показать весь комментарий
29.07.2020 22:08 Ответить
сайт для обмена национальной валюты на криптовалюту и ряд запрещенных в Украине электронных валют.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:12 Ответить
Криптовалюта законодательно не прописана.
А национальную валюту я имею право менять хоть у Гондона на пирамидки, хоть у цыган на изделия из жёлтого металла.
Главное, чтобы ромы сказали:"это не золото, но стоит ххх".
Без обмана.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:19 Ответить
https://censor.net/user/323211 вебмани это же как продать душу дьяволу
показать весь комментарий
29.07.2020 22:14 Ответить
а ти в олігархів наших спитай кому душу продали
показать весь комментарий
29.07.2020 22:56 Ответить
склад злочину, це питання не до цензора, не вони затримували, але до дурнілістів, які повинні повністю висвітлити інформацію, за підозрою у якому злочині. я думаю шахрайство.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:11 Ответить
Цензор публикует. Перепост с пресс-службы или ещё чего...
Но както странно.
Например:
- Маша родила.
Масса вопросов: от кого, нормально ли, в браке - вне брака и вообще: в чем тут новость?!
Так вот:
Грозит срок, делали то-то, вот так-то и далее?!
показать весь комментарий
30.07.2020 19:10 Ответить
С каждым годом бюрократы все туже затягивают петлю на наших шеях. Все выше налоги, все больше запретов. Государство лезет буквально во все дырки а терпильный народ все это терпит. И, *****, ни одного либертарианского движения на всю страну. Если не считать фрика Балашова.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:10 Ответить
за обмен нашей макулатуры-гривен на вебмани 6 лет, придурочные законы. Мусорам премия. Небойсь провокаторы сами же и меняли на сайте деньги.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:13 Ответить
це дурналісти щось не дописали, мабуть шахрайство.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:13 Ответить
Если легализировать в Украине проституцию, порнографию, коноплю и прочие разрешенные радости в цивилизованном мире, то сотни тысяч мусоров просто окажутся без работы.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:15 Ответить
Предлагаю легализовать так же грабежь изнасилование воровство и угон авто. А я возьму пулемет и буду отстреливать всю эту падаль. Тоже легально.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:19 Ответить
Пулемет не легализовали, а воровство у народа авто - да.
показать весь комментарий
30.07.2020 06:33 Ответить
Представляю такую картину - все накупили видеокарт и майнят криптовалюту...хотят разбагатеть Атомные станции перегреваются от нагрузки...А-ха-ха!! Прям мечта зеслуг зетипиллов и самих зетипиллов.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:17 Ответить
Это было в период правления вождя потрохобецылов, асики шли контрабандой в Украину.
показать весь комментарий
30.07.2020 06:56 Ответить
Вот интересно какую статью будут им вменять.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:21 Ответить
Именно. И как докажут, что они пользовались запрещенными электронными деньгами именно в Украине, если никаких реальных покупок за электронные деньги в Украине они не совершали, кроме виртуальных обменов виртуальных валют в глобальной сети.
показать весь комментарий
29.07.2020 23:50 Ответить
у нас взагалі ніякі електроні гроші не дозволені
показать весь комментарий
30.07.2020 11:15 Ответить
Любая удаленная операция с обычной банковской картой это те же самые "электронные деньги". В чем разница между Вебмани и Приват-24 при совершении транзакции?
показать весь комментарий
30.07.2020 11:39 Ответить
не зовсім, записи на рахунку забезпечені грошовою одиницею, що випускається державою, а вебмані і інші, це нічим не забезпечені записи крім "чесного слова"якоїсь незрозумілої контори, обіг яких держава не контролює, і та мутна контора не несе ніякої відповідальності за вебмані.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:51 Ответить
Помиляєтесь. Будь-яке акціонерне підприємство має право випускати такі самі цінні папери про які можна сказати то саме, що ви сказали про вебмані. А чи будуть вони дійсно паперовими, чи електронними по технології блокчейну то це вже не принципово.
показать весь комментарий
30.07.2020 23:55 Ответить
правильно, але вони чимось забезпечені, і їх випуск, обіг контролюється, а чим забезпечені вебмані чи біткоїни, за ними немає нічого.
показать весь комментарий
31.07.2020 06:25 Ответить
Кинець эпохи зубажиння.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:26 Ответить
В Украине запрещены электронные деньги:
Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet, Wallet one/Единый кошелек
показать весь комментарий
29.07.2020 22:29 Ответить
Ссылку дай
показать весь комментарий
29.07.2020 22:44 Ответить
20 баксов, за урок "как пользоваться Гууглом".
показать весь комментарий
29.07.2020 23:07 Ответить
Счас к тебе менты приедут)))
Дай ссылку, любезный избиратель зелёных тварей, на нормативный документ)
показать весь комментарий
30.07.2020 00:15 Ответить
В Україні скоро і повітря буде заборонене, купляти прийдеться його виключно в олігархів....
показать весь комментарий
29.07.2020 22:58 Ответить
а пороху за офшори що дадуть....а, забув, це ж політичний заказ буде, за офшори чіпати не можна....а то овець пригонять під суд....
показать весь комментарий
29.07.2020 22:32 Ответить
Зе-тыпил, ты про какие-такие офшоры говоришь?
Про те, через которые Зеленский выводил миллиарды из Приват-Банка?
показать весь комментарий
29.07.2020 22:35 Ответить
буратінам не відповідаю....але зроблю виключення, про ті, що сині та оранжові демагоги виводили та виводять в офшори
показать весь комментарий
29.07.2020 22:40 Ответить
Ты тупое олигафриническое чмо. Если ты открываешь свой поганый рот - будь добр доказывай свои слова. А то ненароком случайно в жизни можешь огрести по своему утонченному *****. Если бы в этой стране было меньше ЗЕ дебилов и больше умных людей, то за твои слова ты уже сидел бы в суде объясняя всем "каковы твои доказательства".

Если твои доказательства 1+1 и иже с ними, то ты можешь пойти ***** быстрыми шажками.
Вас ******** никто уже не уважает. Вы обосрались со своим ЗЕдауном.
показать весь комментарий
30.07.2020 07:29 Ответить
Потрібно дуже мені з тупим буратіно сперечатись...йому хоч кіл на пеньку теши, а воно своє буде твердити...
показать весь комментарий
02.08.2020 15:21 Ответить
Та фо вы говорите? Папа Карло ептень. Меня харят откровенно пеньки которые обвиняют кого-то в чем-то не имя доказательств. Пеньок ты украинский *****. Зелебобка ты наша.

Порох в отличии от твоего ****** ЗЕлебобика платил и платит налоги в Украине. Чтоб ты розумило *****. А вот у ЗЕльчика офшорки, вилка в италии. Шо там есчо?
А ты в курсе бобочка что ЗЕлох не платил налоги в нашей стране? Ну так между прочим.

Что вы за каста убогих, откуда вы вообще такие необразованные выползаете.
показать весь комментарий
02.08.2020 21:08 Ответить
що з тим буратіно полеміку вести, воно і розмовляти толком не вміє, а корчить себе розумного....
показать весь комментарий
03.08.2020 02:41 Ответить
Таких сайтов довольно много.
Или этот был особенный?

Вообще то наша киберполиция, это абсолютно некомпетентная и бесполезная структура.
В городе Киев, на Бессарабской площади в бизнес-центре "Арена-Сити", находится грандиозное кидалово: там базируется огромный офис якобы брокерской компании "Titan500pro", которая находит лошар, а после разводит их на открытие и пополнение брокерского счета.
И никому из киберполиции не удалось обнаружить эту законспирированную (всего то 300 человек в офисе в центре Киева) группировку!


А может дело в том, что наши киберполисмены, как всегда в доле?
показать весь комментарий
29.07.2020 22:36 Ответить
Я так понимаю, что авакятам за вебмани стало обидно?
показать весь комментарий
29.07.2020 22:41 Ответить
Обмін національної валюти на кібервалюту заборонений і в США. Кібервалюта визнана інвестиційним продуктом а не грошима. При цьому купівля чогось за кібервалюту не заборонена. Тут більше питань ніж відповідей. Той випадок де нема good guys.
показать весь комментарий
30.07.2020 00:08 Ответить
расскажи это coinbase.
У них вроде как юрисдикция США.
показать весь комментарий
30.07.2020 07:31 Ответить
А ничего что в ШША стоят криптобанкоматы???
показать весь комментарий
30.07.2020 23:26 Ответить
Щось не зрозумів - в органів влади є якась послідовність стосовно статусу криптовалют? ось нещодавно пропонувала міністр енергетики, щоб АЕС майнили криптовалюту - http://coinews.io/ua/category/1-kripto/article/4653-ukra%D1%97na-hoche-vikoristovuvati-energ%D1%96ju-aes-dlya-stvorennya-data-centr%D1%96v-ta-majn%D1%96ngu-kriptovaljut
а тут вже кримінальна стаття? А хтось читав із слідчих останнє розяснення НБУ стосовно криптовалют? А ось воно - https://bank.gov.ua/ua/news/all/spilna-zayava-finansovih-regulyatoriv-schodo-statusu-kriptovalyut-v-******** . Серед іншого, там таке написано: "Також наголошуємо, що законодавче врегулювання в жодному разі не повинно стати на заваді використанню та розвитку ******** ІТ-технологій у фінансовому секторі та не має спричинити відтік спеціалістів і капіталів або переведення бізнесу за межі України". А виглядає що це тупо примітивний наїзд колишніх ОБХССніків (які зараз так пафосно звучать - управління СТРАТЕГІЧНИХ розслідувань! Стретеги бл..ть!!!), мол не відстігнули - нате вам обшуки! А так все ок! спеціалісти та капітали залишаться в Україні разом з цими СТРАТЕГАМИ, як же без них?!
показать весь комментарий
30.07.2020 00:19 Ответить
Вас що реально дивує покарання за продаж кріпти? А згадайте як посадили чувака у якого в багажнику знайшли "пристрій для майнінгу кріптовалют".
Їм тупо пох.й на законність. Відкривають провадження і чекають доки принесеш бабки.
показать весь комментарий
30.07.2020 07:12 Ответить
Криптовалюта в Украине не считается деньгами!
Значит это продажа товара.
показать весь комментарий
30.07.2020 10:23 Ответить
Это что за бред? В Украине нет запрещенных криптовалют!!!
показать весь комментарий
30.07.2020 23:25 Ответить
 
 