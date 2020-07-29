Двое жителей Хмельницкого могут сесть на 6 лет за создание онлайн-обменника валют
Жители Хмельницкого 35 и 45 лет создали в интернете сайт для обмена национальной валюты на криптовалюту и ряд запрещенных в Украине электронных валют.
Об этом сообщает департамент киберполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Фигуранты создали веб-ресурс, который предоставлял возможность обменять гривню на криптовалюты и электронные валюты, в том числе те, оборот которых в Украине запрещен.
Киберполиция установила ряд банковских и счетов электронных платежных систем, через которые проводились незаконные операции.
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Правоохранители провели три санкционированных обыска по адресам проживания фигурантов. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.
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В чем состав преступления, цензор?
Это как с майнингом?)))
А национальную валюту я имею право менять хоть у Гондона на пирамидки, хоть у цыган на изделия из жёлтого металла.
Главное, чтобы ромы сказали:"это не золото, но стоит ххх".
Без обмана.
Но както странно.
Например:
- Маша родила.
Масса вопросов: от кого, нормально ли, в браке - вне брака и вообще: в чем тут новость?!
Так вот:
Грозит срок, делали то-то, вот так-то и далее?!
Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet, Wallet one/Единый кошелек
Дай ссылку, любезный избиратель зелёных тварей, на нормативный документ)
Про те, через которые Зеленский выводил миллиарды из Приват-Банка?
Если твои доказательства 1+1 и иже с ними, то ты можешь пойти ***** быстрыми шажками.
Вас ******** никто уже не уважает. Вы обосрались со своим ЗЕдауном.
Порох в отличии от твоего ****** ЗЕлебобика платил и платит налоги в Украине. Чтоб ты розумило *****. А вот у ЗЕльчика офшорки, вилка в италии. Шо там есчо?
А ты в курсе бобочка что ЗЕлох не платил налоги в нашей стране? Ну так между прочим.
Что вы за каста убогих, откуда вы вообще такие необразованные выползаете.
Или этот был особенный?
Вообще то наша киберполиция, это абсолютно некомпетентная и бесполезная структура.
В городе Киев, на Бессарабской площади в бизнес-центре "Арена-Сити", находится грандиозное кидалово: там базируется огромный офис якобы брокерской компании "Titan500pro", которая находит лошар, а после разводит их на открытие и пополнение брокерского счета.
И никому из киберполиции не удалось обнаружить эту законспирированную (всего то 300 человек в офисе в центре Киева) группировку!
А может дело в том, что наши киберполисмены, как всегда в доле?
У них вроде как юрисдикция США.
а тут вже кримінальна стаття? А хтось читав із слідчих останнє розяснення НБУ стосовно криптовалют? А ось воно - https://bank.gov.ua/ua/news/all/spilna-zayava-finansovih-regulyatoriv-schodo-statusu-kriptovalyut-v-******** . Серед іншого, там таке написано: "Також наголошуємо, що законодавче врегулювання в жодному разі не повинно стати на заваді використанню та розвитку ******** ІТ-технологій у фінансовому секторі та не має спричинити відтік спеціалістів і капіталів або переведення бізнесу за межі України". А виглядає що це тупо примітивний наїзд колишніх ОБХССніків (які зараз так пафосно звучать - управління СТРАТЕГІЧНИХ розслідувань! Стретеги бл..ть!!!), мол не відстігнули - нате вам обшуки! А так все ок! спеціалісти та капітали залишаться в Україні разом з цими СТРАТЕГАМИ, як же без них?!
Їм тупо пох.й на законність. Відкривають провадження і чекають доки принесеш бабки.
Значит это продажа товара.