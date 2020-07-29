В этом году поступающие в вуз смогут подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения, - Минобразования

Вступительная кампания в заведения высшего образования (ЗВО) начнется 1 августа, поступающие смогут подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вступительная кампания в заведения высшего образования начнется 1 августа. В 10:00 утра будет открыта возможность регистрации электронных кабинетов. Поступающие смогут подать до 5 заявлений на бюджет в период с 13 по 22 августа. Количество заявлений на контрактную форму обучения является неограниченным", - сказал Витренко.

Среди новаций он назвал возможность подачи электронных заявлений абитуриентами льготных категорий, которые имеют хотя бы 1 сертификат ВНО 2017-2020 гг.

Для этого им нужно обратиться в одно из заведений высшего или высшего профессионального образования и предоставить: документ, подтверждающий льготы; документ, удостоверяющий личность и документ об образовании для внесения в отдельный реестр лиц со специальными условиями поступления.

Вторая новация: абитуриенты, имеющие право сдавать вступительные экзамены вместо ВНО, а также те, кто сдают творческие конкурсы на определенные специальности, для участия в конкурсе на бюджетные места, начиная с 24 июля должны зарегистрироваться в заведении высшего образования для сдачи таких экзаменов и творческих конкурсов. Сдать такие экзамены и творческие конкурсы необходимо с 1 по 12 августа.

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Чиновник добавил, что в 2020 году образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" будут созданы во всех заведениях высшего образования, находящихся не только в подчинении МОН, но и в подчинении Минздраву, Минкульту и трех высших учебных заведений МВД.

Также в рамках отдельной квоты в конкурсном отборе будут принимать участие не только поступающие из Автономной республики Крым и города Севастополь, но и поступающие с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и линии соприкосновения.

Представление документов на зачисление на образовательную степень бакалавра за средства государственного бюджета происходит в два этапа: основной до 20 августа, второй этап - зачисление на контракт - до 23 октября.

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Замминистра напомнил, что с 30 июня в МОН работает консультационный центр по вопросам поступления. Также на сайте МОН работает чат-бот, в котором можно задать вопрос о вступлении. В Фейсбук МОН создало консультативную группу "Вступление-2020", где можно задать вопрос.