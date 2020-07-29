РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9946 посетителей онлайн
Новости
6 067 7

В этом году поступающие в вуз смогут подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения, - Минобразования

В этом году поступающие в вуз смогут подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения, - Минобразования

Вступительная кампания в заведения высшего образования (ЗВО) начнется 1 августа, поступающие смогут подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вступительная кампания в заведения высшего образования начнется 1 августа. В 10:00 утра будет открыта возможность регистрации электронных кабинетов. Поступающие смогут подать до 5 заявлений на бюджет в период с 13 по 22 августа. Количество заявлений на контрактную форму обучения является неограниченным", - сказал Витренко.

Среди новаций он назвал возможность подачи электронных заявлений абитуриентами льготных категорий, которые имеют хотя бы 1 сертификат ВНО 2017-2020 гг.

Для этого им нужно обратиться в одно из заведений высшего или высшего профессионального образования и предоставить: документ, подтверждающий льготы; документ, удостоверяющий личность и документ об образовании для внесения в отдельный реестр лиц со специальными условиями поступления.

Вторая новация: абитуриенты, имеющие право сдавать вступительные экзамены вместо ВНО, а также те, кто сдают творческие конкурсы на определенные специальности, для участия в конкурсе на бюджетные места, начиная с 24 июля должны зарегистрироваться в заведении высшего образования для сдачи таких экзаменов и творческих конкурсов. Сдать такие экзамены и творческие конкурсы необходимо с 1 по 12 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы из ОРДЛО всячески препятствуют выезду абитуриентов для поступления в украинские вузы, испугались, что потеряют молодежь, - Казанский

Чиновник добавил, что в 2020 году образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" будут созданы во всех заведениях высшего образования, находящихся не только в подчинении МОН, но и в подчинении Минздраву, Минкульту и трех высших учебных заведений МВД.

Также в рамках отдельной квоты в конкурсном отборе будут принимать участие не только поступающие из Автономной республики Крым и города Севастополь, но и поступающие с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и линии соприкосновения.

Представление документов на зачисление на образовательную степень бакалавра за средства государственного бюджета происходит в два этапа: основной до 20 августа, второй этап - зачисление на контракт - до 23 октября.

Также смотрите: Рада разрешила абитуриентам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО. ВИДЕО

Замминистра напомнил, что с 30 июня в МОН работает консультационный центр по вопросам поступления. Также на сайте МОН работает чат-бот, в котором можно задать вопрос о вступлении. В Фейсбук МОН создало консультативную группу "Вступление-2020", где можно задать вопрос.

Автор: 

вуз (907) Минобразования (1739) абитуриент (147)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цензор ссылается на Укринформ, который в домене ру. Ну не знаю, что это за информ.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:27 Ответить
Ось ще й такий є https://www.ukrinform.jp/ - це мова сторінки, де розміщено інформацію...
показать весь комментарий
29.07.2020 22:39 Ответить
Подразделения по странам - да, но не мова. И тут вопрос - где головной офис.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:51 Ответить
владелец - минстець
показать весь комментарий
29.07.2020 22:58 Ответить
Про студентські роки… https://youtu.be/W7Zay7B_ZtU
показать весь комментарий
29.07.2020 23:42 Ответить
5 заявлений?
Сами не знают кем хотят стать?
показать весь комментарий
30.07.2020 10:21 Ответить
 
 