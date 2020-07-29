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Футбольный клуб "Колос" из Коваливки Киевской области обыграл "Мариуполь" и выступит в Лиге Европы

Футбольный клуб

Определился последний, пятый, представитель от Украины в еврокубках следующего сезона. Им стал "Колос", который в финальной игре плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы обыграл "Мариуполь".

Команды не смогли определить сильнейшего за 90 минут, а в экстра-тайме удалось повести в счете команде из киевской области. На 95 минуте Денис Антюх головой замкнул подачу Владимира Лысенко. "Мариуполю" до конца поединка так и не удалось отыграться.

Благодаря этой победе подопечные Руслана Костышина впервые в своей истории сыграют в еврокубках. Команда начнет выступления со второго квалификационного раунда Лиги Европы, жеребьевка которого состоится 31 августа, а матч - 17 сентября.

Стоит отметить, что для "Колоса" это дебютный сезон в УПЛ. Еще в прошлом голу команда играла в Первой лиге.

Также читайте: УЕФА отложил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Автор: 

Лига Европы (180) футбол (3587)


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Топ комментарии
+17
Ось вам і система розподілу на шістки...
Колос постійно грав у другій частині чемпіонату з сильнішими командами...
Тепер бачимо результат...

Колосу мої вітання! А ковалівців зі святом!
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29.07.2020 22:25 Ответить
+12
домашний стадион шикарный если пройдет в основной турнир увидим может быть серьезных середнячков Футбольный клуб "Колос" из Коваливки Киевской области обыграл "Мариуполь" и выступит в Лиге Европы - Цензор.НЕТ 2529
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29.07.2020 22:25 Ответить
+10
Смотрите на экранах-Колос из Коваливки-Манчестер Юнайтед. Семки на трибунах не щелкать)
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29.07.2020 23:45 Ответить
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Кому достижение, а кому и провал...
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29.07.2020 22:23 Ответить
Ось вам і система розподілу на шістки...
Колос постійно грав у другій частині чемпіонату з сильнішими командами...
Тепер бачимо результат...

Колосу мої вітання! А ковалівців зі святом!
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29.07.2020 22:25 Ответить
Ждём когда подтянется Жмеринская "Стерня"
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29.07.2020 22:25 Ответить
Жмеринка ще ні, а от Волочиськ може.
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29.07.2020 22:30 Ответить
домашний стадион шикарный если пройдет в основной турнир увидим может быть серьезных середнячков Футбольный клуб "Колос" из Коваливки Киевской области обыграл "Мариуполь" и выступит в Лиге Европы - Цензор.НЕТ 2529
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29.07.2020 22:25 Ответить
Смотрел как-то бразильский чемпионат примеру так там козы возле стадиона паслись так что норм стадион не думаю что даже в Европе у Фаер или Сан-Марино лучше!
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29.07.2020 22:29 Ответить
Фарерам чи Сан Марино поки що не світить груповий турнір ЛЄ.
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29.07.2020 22:31 Ответить
Але і Колосу туди ще потрібно добратися
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29.07.2020 22:35 Ответить
Їм ще потрібно туди пробитися...
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29.07.2020 22:40 Ответить
Колосу тоже не светит!
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29.07.2020 23:09 Ответить
Коз там немає, а є великий паркінг і обіцяють фудкорт зробити.
Побачимо на що здатна місцева фантазія
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30.07.2020 00:44 Ответить
Там фантазії вистачає і бабла теж, але село гарне, знаю не з розповідей, батьки звідти
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30.07.2020 10:37 Ответить
Там дійсно ще не відмінили кріпацтво чи то трохи згущають фарби?
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30.07.2020 21:13 Ответить
В Європі скотина може пастися навіть в центрі міста.Там фермерство має дуже велику підтримку в суспільстві й керівництві країн. NO FARMERS - NO FOOD. Це там нормальне явище, а для нас, великих аристократів, які й досі по вуха в лайні, це безкультурність.
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30.07.2020 09:46 Ответить
Читав, що матчі ЛЄ "Колос" проводитиме в "Києві. Чернігівська "Десна" в Одесі, а Луганська "Зоря" в Запоріжжі.
Щодо стадіону "Колосу" в Ковалівці є одне принципове питання - одним з критеріїв допуску стадіону до єврокубків є наявність не меньше 4000 посадкових місць на трибунах. Судя з фото - в мене є певні сумніви про таку кількість
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30.07.2020 07:53 Ответить
тоді інша справа так як на цьому стадіоні немає світла а всі матчи ліги европи переважно після 20 години коли к осені в же темно
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30.07.2020 07:57 Ответить
Ще один критерій, наявність штучного освітлення.
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30.07.2020 08:06 Ответить
фото старе.
Зараз там зробили праву трибуну повище, а протилежну гостьову (на фото зліва) накрили навісом.
Нажаль не здогадалися накрити нову трибуну.
Мабуть вирішили що селянам і так нормас
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30.07.2020 21:16 Ответить
ну це не шикарний стадіон, це стадіон рівня "Баррі Таун" Уельс.
для якогось українського села звісно шикарний, але не для єврокубків )
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30.07.2020 09:06 Ответить
для "якогось села", ну-ну,.. там газон качества - шо многие в европе отдыхают...
З.Ы. в таких селах сотка земли стоит больше чем киевская хрущёвка...
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30.07.2020 09:53 Ответить
якраз газон рівня Баррі Таун Уельс.
пам'ятаю, як Динамо Київ в 1997 приїхали грати в Баррі Таун і були в приємному шоці від якості газону. після стадіону Динамо (а там дуже хороший газон) - поле в Баррі було просто ідеальне!
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30.07.2020 10:15 Ответить
"З.Ы. в таких селах сотка земли стоит больше чем киевская хрущёвка..."
це не правда!

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-zemelnu-dlyanku-IDv4op2.html#39a643fa87 продам ділянку - ось будь-ласка, 32 сотки в центрі Ковалівки за 4500 $

та скільки завгодно там продається ділянок і зовсім не по ціні квартири )) https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/zemlya/kovalevka_31385/ olx Ковалівка
є он там одна елітна ділянка за 1 млн. грн, але там 64 сотки з виходом до озера і згодні поміняти на квартиру на Оболоні )))
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30.07.2020 10:25 Ответить
но там вроде новый строят, получше?
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD/@49.98593,30.0085156,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMWzHvSQF5-sUSbKR-5-coUHB1lFM69WdOGdGyr!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMWzHvSQF5-sUSbKR-5-coUHB1lFM69WdOGdGyr%3Dw203-h152-k-no!7i4000!8i3000!4m5!3m4!1s0x40d350c4dc83a2a3:0x1d81a8507096112!8m2!3d49.98593!4d30.0085156?hl=uk гугл фото
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30.07.2020 09:17 Ответить
там крім центральної трибуни вже все було готове 2 тижні тому.
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30.07.2020 21:20 Ответить
феноменально
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29.07.2020 22:27 Ответить
стадіон для УПЛ в Ковалівці хоч буде? А він зможе прийняти другий раунд відбору ЛЄ?
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29.07.2020 22:34 Ответить
Так...
Але не груповий етап...
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29.07.2020 22:36 Ответить
Засуха побудує як захоче . Вона грошей у свій час " напташила" , на ще один - Олімпійський достатньо . .
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29.07.2020 22:39 Ответить
Так саме для цього його і будували
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29.07.2020 22:45 Ответить
Він відповідає ЛЄ до групових етапів.
А те що Ковалівка вийде у груповий етап - це поки що навряд чи.
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30.07.2020 21:22 Ответить
Молодцы...Мужики... И Тренер и Команда... Успехов.. ( в следующем чемпионате придется трудно, играть придется на трех фронтах.. но ничего "путь осилит идущий") По факту получается пятое место премьер лиги, в первый же сезон.. С неба такое "не падает". Хоть и болею за другую команду, но в этом и предыдущим матче ( с "Днепром- два") болел за "Колос", не подвели.
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29.07.2020 22:38 Ответить
Ох ***** бомбить.
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29.07.2020 22:38 Ответить
молодчаги! не знаю как ребята сыграют, но Арендуполю точно не место в еврокубках, только вниз Украину тянут
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29.07.2020 22:46 Ответить
Не знаю, чи є привід радіти...
Одіозна тетяна засуха, рідкісна с..ка і подруга януковича та разумкова, на якій клейма ніде ставити, святкує перемогу.
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29.07.2020 23:06 Ответить
Та бабла дала вратарю из Мариуполя!
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29.07.2020 23:14 Ответить
Любой владелец профессионального футбольного клуба - редкостная с..ка. Как и вся чиновничья футбольная тусовка вплоть до УЕФА. Желая участвовать в "болении" за это уродство - профессиональный футбол, будь готов к тому, что по факту лижешь жопу отборнейшей рафинированной мрази рода человеческого.
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30.07.2020 00:25 Ответить
Смотрите на экранах-Колос из Коваливки-Манчестер Юнайтед. Семки на трибунах не щелкать)
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29.07.2020 23:45 Ответить
от одного такого объявления манчестер может сразу убиться головой об стену
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30.07.2020 00:26 Ответить
Думаю, до групи ЛЄ не дойдуть. Навіть в четвертому кваліфаї суперник майже всі можливі суперники з країн ТОП-16, не кажучи про раунд плей-офф. Третій кваліфай, думаю, пройти по силах (там суперники з не дуже футбольних країн), а от в третьому раунді буде складно
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30.07.2020 07:58 Ответить
*в четвертому кваліфаї буде складго
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30.07.2020 07:59 Ответить
..ну шо получили асфальтные дети за "село"... жрите ..
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29.07.2020 23:45 Ответить
Це чергова ознака не лише дна українського футболу, а і економіки України загалом
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30.07.2020 00:11 Ответить
и что тебе максик не нравится в победе Колоса?
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30.07.2020 07:32 Ответить
Проти Колоса я нічого не маю. Старались- молодці.
Не подобається мені загальна ситуація
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30.07.2020 08:12 Ответить
Рівень українського футболу...
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30.07.2020 07:12 Ответить
андрюшка, не показывай свою тупость! примеров команд выскочек полно.
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30.07.2020 07:34 Ответить
Курноса, не ТОБІ коментувати розумові здібності незнайомих людей. Проходь повз!
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30.07.2020 08:58 Ответить
ти не родич іменинника?
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30.07.2020 09:29 Ответить
Ні. Може це і на щастя
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30.07.2020 11:35 Ответить
Че это Засух на футбол потянуло?
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30.07.2020 08:26 Ответить
Ось і є український клуб за який можна вболівати замість Динамо, яке все більше і більше котиться до сепарні. Його власники і самі футболісти в душі проповідують "русский мир". А "Колос" наші. Вітаю Ковалівців зі святом. Ми разом з вами.
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30.07.2020 08:49 Ответить
 
 