Холодов: табачный картель привык использовать слабость украинской власти и зарабатывать на этом, но больше такого не будет

Табачный картель больше 10 лет использовал слабость украинской власти и коррумпированных чиновников и депутатов, чтобы платить минимум налогов в Украине или не платить их вообще, но теперь эта практика будет прекращена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале пишет народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

"Табачный картель – это хорошая иллюстрация того, как можно было использовать слабость украинской власти и зарабатывать на этом. Но теперь эта лавочка закрылась, - написал Холодов. – Однако вместо того, чтобы платить налоги, выполнять закон, следовать Меморандуму, подписанному между КМУ и отраслью, табачный картель пытается навредить моей репутации", - написал Холодов.

Напомним, Холодов многократно выступал с негативной оценкой ситуации на табачном рынке Украины. Он обвиняет производителей сигарет в уклонении от уплаты налогов на прибыль. В частности, по данным Холодова, одна из крупнейших табачных компаний в Украине Imperial Tobacco (фабрика расположена в Киеве) последние 4 года не заплатила никаких налогов на прибыль, имея оборот в 11 миллиардов гривен в год. Компания British American Tobacco (фабрика в Прилуках) за 2019 год заплатила 634 тысячи гривен налога на прибыль при годовом обороте в 26 миллиардов гривен. По данным, озвученным на заседании рабочей группы депутатов налогового комитета Рады 28 апреля 2020 года, табачные компании выводят из Украины миллиарды гривен под видом роялти, процентов и даже оказывают благотворительную помощь иностранным компаниям, что позволяет им снизить базу налогооблагаемого дохода в Украине.

Холодов заявил, что все попытки табачного картеля обвинить его во вмешательстве в рынок связаны с тем, что он единственный народный депутат, который публично выступает за наведения порядка на табачном рынке.

"Годами одни табачные компании платили налоги на прибыль, другие - нет, говорили, что убыточные. Теперь так не получится. Imperial Tobacco – одна из 4 фигурантов расследования АМКУ - уже заплатила штраф, чем признала факт нарушения антимонопольного законодательства. И у "убыточной" компании нашлись деньги и на это – 460 миллионов гривен. Не думаю, что это вопрос совести. Скорее – это понимание того, что страна, и власть в стране стала другой. Прибыль табачников – это миллиарды гривен налогов. Это десятки школ, больниц и детсадов. Табачный картель платит налоги на прибыль – есть деньги на ремонт и строительство. Не платит – значит денег нет", - написал Холодов.

Нардеп также добавил, что он объяснил реальное положение дел на табачном рынке большинству народных депутатов от Слуги народа.

"Официально заявляю, что планирую и дальше выступать за повышение налогов на сигареты, подавать законопроекты для ужесточения регулирования рынка табака, требовать приведения украинского законодательства в соответствие с европейским, поддерживать запрет рекламы всех видов сигарет. Также буду поддерживать Антимонопольный комитет в борьбе со сговором на табачном рынке", - добавил нардеп.