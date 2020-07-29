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Холодов: табачный картель привык использовать слабость украинской власти и зарабатывать на этом, но больше такого не будет

Холодов: табачный картель привык использовать слабость украинской власти и зарабатывать на этом, но больше такого не будет

Табачный картель больше 10 лет использовал слабость украинской власти и коррумпированных чиновников и депутатов, чтобы платить минимум налогов в Украине или не платить их вообще, но теперь эта практика будет прекращена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале пишет народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

"Табачный картель – это хорошая иллюстрация того, как можно было использовать слабость украинской власти и зарабатывать на этом. Но теперь эта лавочка закрылась, - написал Холодов. – Однако вместо того, чтобы платить налоги, выполнять закон, следовать Меморандуму, подписанному между КМУ и отраслью, табачный картель пытается навредить моей репутации", - написал Холодов.

Напомним, Холодов многократно выступал с негативной оценкой ситуации на табачном рынке Украины. Он обвиняет производителей сигарет в уклонении от уплаты налогов на прибыль. В частности, по данным Холодова, одна из крупнейших табачных компаний в Украине Imperial Tobacco (фабрика расположена в Киеве) последние 4 года не заплатила никаких налогов на прибыль, имея оборот в 11 миллиардов гривен в год. Компания British American Tobacco (фабрика в Прилуках) за 2019 год заплатила 634 тысячи гривен налога на прибыль при годовом обороте в 26 миллиардов гривен. По данным, озвученным на заседании рабочей группы депутатов налогового комитета Рады 28 апреля 2020 года, табачные компании выводят из Украины миллиарды гривен под видом роялти, процентов и даже оказывают благотворительную помощь иностранным компаниям, что позволяет им снизить базу налогооблагаемого дохода в Украине.

Холодов заявил, что все попытки табачного картеля обвинить его во вмешательстве в рынок связаны с тем, что он единственный народный депутат, который публично выступает за наведения порядка на табачном рынке.

"Годами одни табачные компании платили налоги на прибыль, другие - нет, говорили, что убыточные. Теперь так не получится. Imperial Tobacco – одна из 4 фигурантов расследования АМКУ - уже заплатила штраф, чем признала факт нарушения антимонопольного законодательства. И у "убыточной" компании нашлись деньги и на это – 460 миллионов гривен. Не думаю, что это вопрос совести. Скорее – это понимание того, что страна, и власть в стране стала другой. Прибыль табачников – это миллиарды гривен налогов. Это десятки школ, больниц и детсадов. Табачный картель платит налоги на прибыль – есть деньги на ремонт и строительство. Не платит – значит денег нет", - написал Холодов.

Нардеп также добавил, что он объяснил реальное положение дел на табачном рынке большинству народных депутатов от Слуги народа.

"Официально заявляю, что планирую и дальше выступать за повышение налогов на сигареты, подавать законопроекты для ужесточения регулирования рынка табака, требовать приведения украинского законодательства в соответствие с европейским, поддерживать запрет рекламы всех видов сигарет. Также буду поддерживать Антимонопольный комитет в борьбе со сговором на табачном рынке", - добавил нардеп.

Автор: 

табак (302) Холодов Андрей (77)


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Топ комментарии
+21
Ахаха)).. Монополист розничной табачной торговли в Киеве, выступает против табачной мафии.. Держите меня семеро))
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29.07.2020 23:17 Ответить
+14
И поэтому Зеля привел во власть кума Мертветчука и киевского короля "табачной мафии" Холодова? Чтобы отжать у корпораций средства? Который, кстати, тупо врет

Холодов: табачный картель привык использовать слабость украинской власти и зарабатывать на этом, но больше такого не будет - Цензор.НЕТ 954
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29.07.2020 23:17 Ответить
+14
Король табачной контрабандной мафии и по совместительству кум Мертветчука.
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29.07.2020 23:20 Ответить
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Ну вот же он - настоящий борцун с табачной мафией !!!
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29.07.2020 23:04 Ответить
Моська.
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29.07.2020 23:05 Ответить
не хочуть ділитись? почекайте, ще кейс занесуть...
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29.07.2020 23:06 Ответить
"....4 года не заплатила никаких налогов на прибыль, имея оборот в 11 миллиардов гривен в год..."
А у нас что налог с оборота?! Основной доход в бюджет от табачных компаний идет с акциза! Именно из за акциза компании имеют минимальную прибыль (следовательно и налог с него).
Та же American Tobacco, в 2018 году, заплатила свыше 16 млрд грн налогов в бюджет!!! 2019 я не привожу, поскольку зеленомордые начудили, и было существенное снижение налогов.
Упоротые идиоты 2019 они мало минус в бюджет сделали, таки хотят, чтобы табачники вообще свернули производство и бюджет получит все тот же 0 с прибыли, но еще и 0 от акциза (вместо 16 ярдов)
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30.07.2020 09:32 Ответить
невже впродовж 5-и років соєві "житуни-по-новому" цього не помічали ?!
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29.07.2020 23:08 Ответить
для справки (особенно зе-тыпилам):
Тэдис монополизировал табачный рынок в 2012-2013 годах.
АМКУ открыл дело против картельного сговора и уклонения от налогов в 2017 году.
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29.07.2020 23:14 Ответить
И поэтому Зеля привел во власть кума Мертветчука и киевского короля "табачной мафии" Холодова? Чтобы отжать у корпораций средства? Который, кстати, тупо врет

Холодов: табачный картель привык использовать слабость украинской власти и зарабатывать на этом, но больше такого не будет - Цензор.НЕТ 954
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29.07.2020 23:17 Ответить
несунам по новому не до цього було, вони в офшори ходили....святим місцям поклонитись, дорога далека.....
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29.07.2020 23:56 Ответить
Ну власть в Украине вроде поменялось и что с того?
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29.07.2020 23:11 Ответить
а хто сказав , що вона змінилась ..?
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29.07.2020 23:14 Ответить
Зебіли. А барига втік до Ростову.
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29.07.2020 23:16 Ответить
А баба Юля куди подалась? Її також немає?
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30.07.2020 00:06 Ответить
Бюджет сказал, и экономика так громко сказала. Или тебе не слышно?

Холодов: табачный картель привык использовать слабость украинской власти и зарабатывать на этом, но больше такого не будет - Цензор.НЕТ 8933
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29.07.2020 23:19 Ответить
Новый президент, новый парламент с большинством голосов от сн - все возможности.
Можно поменять практически все, было бы желание.
Или нет?
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29.07.2020 23:19 Ответить
ти що..... хто ж проти олігархів сунеться - ті моментально голову звернуть
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29.07.2020 23:36 Ответить
"Но теперь эта лавочка закрылась"
10 років тому пачка сигарет з фільтром коштувала 3 гривні. Зараз 50. Канєшна вірю, а чо.
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29.07.2020 23:12 Ответить
для справки (особенно зе-тыпилам):
Тэдис монополизировал табачный рынок в 2012-2013 годах.
АМКУ открыл дело против картельного сговора и уклонения от налогов в 2017 году.
показать весь комментарий
29.07.2020 23:14 Ответить
Ахаха)).. Монополист розничной табачной торговли в Киеве, выступает против табачной мафии.. Держите меня семеро))
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29.07.2020 23:17 Ответить
Король табачной контрабандной мафии и по совместительству кум Мертветчука.
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29.07.2020 23:20 Ответить
не будет/ фамилии у слуг народа Коломойского разные а кукарекают одинаково : Будет происходить, Гончарук ./ Гончарук призывает./ Гончарук : станет еще сильнее /не будет, - Гончарук/ Гончарук пообещал / намерен бороться, - Гончарук/ Гончарук поедет /Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук/ Гончарук : " у нас есть план"/ предлагает, - Гончарук/ получит - Гончарук/ Гончарук поручил обеспечить работу /поможет искоренить коррупцию, - Гончарук/ получат, - Гончарук. / мы преодолеваем, - Гончарук.
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29.07.2020 23:27 Ответить
Пипец. Опять подорлжают.
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29.07.2020 23:29 Ответить
А тим часом держборг України зріс до $85 мільярдів, тому що мінфін вчора знову продав держоблігацій (ОВДЗ), майже на 10,7 мільярдів грн.

https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-rezultati-aukcioniv

Холодов: тютюновий картель звик використовувати слабкість української влади і заробляти на цьому, але більше такого не буде - Цензор.НЕТ 4822
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30.07.2020 00:07 Ответить
Команда "професіоналів" Зеленського спромоглася збільшити лише за місяць державний борг на 60 млрд гривень.
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30.07.2020 00:11 Ответить
Я подивився там статистику. Да це просто ЖАХ!!! Щотижня, повторюю, щотижня йде продаж ОВДП. Дивіться скрін, там обведено червоним кольором. Та вони, у такій спосіб, пустять Україну по світу

Холодов: тютюновий картель звик використовувати слабкість української влади і заробляти на цьому, але більше такого не буде - Цензор.НЕТ 4998
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30.07.2020 00:22 Ответить
За июнь госдолг Украины вырос на 60 млрд грн (+2,7%, $3 млрд). До конца года нужно погасить госдолгов 346 млрд грн плюс 145 млрд процентов. Суммарно - 0,5 трлн грн., в т.ч. $5+ млрд в валюте.
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30.07.2020 01:19 Ответить
Красивая сказка! Но реальность такова: нардепы по предварительному сговору с тем самым табачным картелем законодательно с 1 января 2021-го года задушили вейпинг, чтобы курильщики не искали замену их раковым палочкам на стороне. И рекламу пустили: вейпинг - зло, а их айкосы и сигареты - это гуд!
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30.07.2020 00:09 Ответить
Говно все перечисленное.
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30.07.2020 00:11 Ответить
Про смаки не сперечаються .
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30.07.2020 00:15 Ответить
да одинаковая цена должна быть на них езде и все..... логичная логика
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30.07.2020 00:14 Ответить
Луценко отжал у Курченко Тедис?
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30.07.2020 00:18 Ответить
Холодов: тютюновий картель звик використовувати слабкість української влади і заробляти на цьому, але більше такого не буде - Цензор.НЕТ 3192
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30.07.2020 00:21 Ответить
От не дойшли руки у Петі до сигаретної мафії. Вам що, 144 потужних реформ було мало? )))
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30.07.2020 00:28 Ответить
сегодняшняя речь бедосика без купюр и обрезок для тиви
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1288430970413219843
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30.07.2020 00:35 Ответить
Я тоже сегодня смотрел этот треш Он там, наверное, без дублей читал или ещё по какой-то причине...

Холодов: тютюновий картель звик використовувати слабкість української влади і заробляти на цьому, але більше такого не буде - Цензор.НЕТ 690
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30.07.2020 00:45 Ответить
омг, какой имбецил)
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30.07.2020 01:02 Ответить
Я в ауте.....
А вот коммнеты понравились! Особенно этот:"Некий врач описал это короче:"Диагноз-здоров. Просто дурак."!!(с)👍
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30.07.2020 05:29 Ответить
Або у більш грубій формі: "Психических заболеваний нет. Просто долбо*б" (с)
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30.07.2020 07:33 Ответить
 
 