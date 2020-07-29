В Киев вертолетом санавиации доставили пострадавшую в ДТП на Львовщине девочку, - ГСЧС. ФОТО
29 июля около десяти вечера медицинский вертолет ГСЧс доставил в Киев 13-летнюю девочку, которая вместе с сестрой и родителями попала в ДТП, которое произошло 27 июля на трассе Киев-Чоп в с. Дубина Бродовского района Львовской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Из города Броды ребенка было решено эвакуировать после консультации специалистов - нейрохирурга и анестезиолога, которые также прибыли из Киева. В дальнейшем лечением пострадавшей будут заниматься столичные врачи.
В ГСЧС отметили, что это уже не первый случай в этом году, когда вертолеты ГСЧС оказывают помощь гражданам, которые по разным причинам не могут добраться до медицинского учреждения в другом уголке страны. Так, недавно в столичный Институт сердца был перевезен пациента после трансплантации сердца. Также во время недавних наводнений в Карпатском регионе вертолет ГСЧС транспортировал роженицу, которой была необходима госпитализация, однако дороги были повреждены непогодой.
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Зрозуміло , що для себе тримають ці хелікоптери . На всяк випадок .
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