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В Киев вертолетом санавиации доставили пострадавшую в ДТП на Львовщине девочку, - ГСЧС. ФОТО

29 июля около десяти вечера медицинский вертолет ГСЧс доставил в Киев 13-летнюю девочку, которая вместе с сестрой и родителями попала в ДТП, которое произошло 27 июля на трассе Киев-Чоп в с. Дубина Бродовского района Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Киев вертолетом санавиации доставили пострадавшую в ДТП на Львовщине девочку, - ГСЧС 01

Из города Броды ребенка было решено эвакуировать после консультации специалистов - нейрохирурга и анестезиолога, которые также прибыли из Киева. В дальнейшем лечением пострадавшей будут заниматься столичные врачи.

В Киев вертолетом санавиации доставили пострадавшую в ДТП на Львовщине девочку, - ГСЧС 02

Также смотрите: Санитарный вертолет заступил на круглосуточное дежурство в Черновицкой области: будет транспортировать пациентов с COVID-19, - МВД. ФОТОрепортаж

В Киев вертолетом санавиации доставили пострадавшую в ДТП на Львовщине девочку, - ГСЧС 03

В ГСЧС отметили, что это уже не первый случай в этом году, когда вертолеты ГСЧС оказывают помощь гражданам, которые по разным причинам не могут добраться до медицинского учреждения в другом уголке страны. Так, недавно в столичный Институт сердца был перевезен пациента после трансплантации сердца. Также во время недавних наводнений в Карпатском регионе вертолет ГСЧС транспортировал роженицу, которой была необходима госпитализация, однако дороги были повреждены непогодой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Для преодоления последствий наводнения в Карпатах задействованы пять вертолетов и самолет, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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авиация (2850) ДТП (7685) ГСЧС (5011) вертолёт (1109)


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Бажаю дівчинці одужання! Але київські лікарі і лікарні це не німецькі. Не думаю, що там велика різниця зі Львовом.
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30.07.2020 00:05 Ответить
Третій випадок транспортування ? Потужно , баба-да , баба-да !
Зрозуміло , що для себе тримають ці хелікоптери . На всяк випадок .
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30.07.2020 00:32 Ответить
"Міжнародна" траса, що складається з 2 смуг, по 1 в кожну сторну. Або ще гірше - чергується то 2 в одну сторну, то 1.
Постійні аварії.
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30.07.2020 00:42 Ответить
У Львові що лікарів не вистачає. Їх в Україні розвелось як псів. Від корита не відірвеш.
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30.07.2020 00:59 Ответить
Если введут Соросовскую МВФ реформу ,то вертолёты должны быть в каждом селе . До ближайшей больницы будет далеко добиратся .
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30.07.2020 01:01 Ответить
На хіба селянам вертольоти , то *** мусорів .
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30.07.2020 02:19 Ответить
Долбо-б иваныч,тебе зачем реформа? Для таких как ты ,медицина не поможет.Необходимо добивать на месте.
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30.07.2020 06:28 Ответить
а разве большая проблема каждой области иметь такие мед- вертушки ?
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30.07.2020 09:05 Ответить
 
 