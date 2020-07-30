С начала текущих суток враг осуществил провокационный обстрел вблизи Новотошковского, - штаб ОС
С начала вступления в силу режима прекращения огня, который начался 27 июля, раненых и погибших воинов из состава Объединенных сил нет. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны выполняют свои задачи по назначению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, за минувшие сутки зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета, который осуществили вооруженные формирования Российской Федерации вблизи населенного пункта Новолуганское. Этот выстрел нес провокационный характер и был неприцельным, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.
С начала текущих суток враг совершил очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского, использовав для этого подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Огонь не открывался.
Ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами.
"Граждане Украины могут быть уверены в том, что их Вооруженные Силы всегда готовы выполнять задачи по защите суверенитета и территориальной целостности нашей Родины, защитить мир и покой украинцев.
Кроме украинских армейцев в районе проведения операции надлежаще исполняют свои задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, 76 неизвестных взрывных устройств нашли подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. В общем по распоряжению Командующего Объединенных сил только за прошедшие сутки было проведено разминирование площади более 5 гектаров.
По заявкам местных администраций, спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов предыдущих лет дома выполняя работы различной степени тяжести.
А на контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и другую помощь более чем двадцати граждан Украины.
Пожарные из состава Объединенных сил в сутки потушили 33 пожара. Никто из мирных жителей не пострадал", - говорится в сообщении пресс-центра ОС.
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@Vika_Ruda
· 1 ч
Такий він, режим тиші. 200-й. Тільки вчора Хомчак доповідав Зеленському: "Від початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню не було жодного пораненого і загиблого". Бахнар Артур Вікторович. Загинув позавчора, 28.07.2020 в районі Новогнатівки. 1983 року народження
Тільки вчора Хомчак доповідав Зеленському: "Від початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню не було жодного пораненого і загиблого".Бахнар Артур Вікторович.
Загинув позавчора, 28.07.2020 в районі Новогнатівки. 1983 року народження. Вчора привезли в Енергодар. Без батька лишилась маленька донька. Похорон сьодні о 10:00 біля міського моргу. Вічна пам'ять захиснику України, співчуття родині загиблого воїна!Мовчить міська влада , влада області та країни. Тепер як в Мордорі, хоронять таємно. Втрат нема, а якщо будуть - небойові, нещасні випадки, необережне поводження зі зброєю, а наших бійців будуть привозити та хоронити вночі, з табличкою "невідомий", сім'ям будуть давати гроші за мовчання та погрози, щоб тільки догодити ворогові.
https://www.facebook.com/averyanov.mariupol?__tn__=KH-R&eid=ARCSi15ztoMnrdSQ2ZmuQD8F_7n1WuVhQc2sZPTT5SSrba3YMC7VeJB-EiSn-Dwm5XD0pPZwNqXKHxsb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB4poaFpzIQvShPOaLRWoGVYDSPKpxBmGm73S7yRUON06u0TxrXqCcO__xBn6kxiYd7sn7Aq5ugvENS6xyljPKVQefD3CTK5VOVo3CFZKXvHehy2r2Qer9gBj1Re6YvJ46T8XfszIs6UwPUkjzObVthIyRQLAGv5EcGN6jkJOijmz_Vc96kAKSJ_Ch7UIGiAwMDSOKuXCR51SNvLJdNsahMsmlk5YmFob_AD2JV0cND5z4dzj6za2ZOOop526fBI-z227j5x96IC_o1fnjnT0UGyklONcxMH1Z_fi6SNOsYSf70mx938FnB3-AgKeQvxz9E7dS_2k_J5c4ZdjQ Valery Averyanov
Царство Небесное погибшему.
Этим шакалам не удастся скрывать потери. Они забывают, что воюют наши дети и отцы, защищают Украину. Будь прокляты те, кто зарабатывают себе политические рейтинги на жизни людей!!!!!
«доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?».
Цитата з останньої Книги Біблії - Апокаліпсис 6-й розділ 10 текст, виданої з благословення горілчаного і тютюнового олігарха патріарха рпц мп Кирила Гундяєва.
Не залишь без покарання російських військових міністра нападу РФ Сергія Кунжутовіча Шойгу та «ЧВК» Вагнера і з членів їх родин за всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Ливії та в Сирії. Почуй нас, Боже, Спасителю наш і вислухай голос благання християн України. Амінь!
"Можєм павтаріть"?
Тепер у нас будуть свої іхтамнєти.
-То як призвіще того, хто зробив постріл? Його вже покарали, чи як?
- Создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе( поки кацапи та сепари будуть обстрілювати наших військових, буде створена комісія, з кацапів, сепарів, колаборантів та обсє, яка розгляне, чи вважати це нападом, чи "постреліваниєм");
- Огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных Сил Украины ( зеленськгого- хомчака- тарана, для яких обстріли не обстріли) и руководства вооруженных формирований ОРДЛО ( зеленський визнав ордло, окремими територіями і домовляється, на пряму, з їх керівництвом) после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. О выдаче таких приказов будет уведомлена ТКГ;
Враховуючи те, що в ТКГ НЕ має представників України, кацапи безкарно можуть лупити по нашим військовим.
Можно ли вернуть в Донбасс мир, не предав национальные интересы Украины?https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/28/86434-na-zelenskogo-davyat-so-vseh-storon
30 Июля 10:51 1
0
Штаб ООС розповідає про один постріл від окупантів за минулу добу, ОБСЄ фіксує 10 порушень
Хто ж нам бреше? Генерали Зеленського, чи ОБСЄ?
Генерали Зеленського нам розповідають про "один неприцільний постріл з гранатомета", а ОБСЄ фіксує 10!!! вибухів. Всі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північний схід і південь від н. п. Залізне (колиш. Артемово; 42 км на північний схід від Донецька), а також на північний захід від н. п. Ясинувата (16 км на північний схід від Донецька). Третю добу поспіль ворог безкарно обстрілює наших воїнів, веде зміцнення своїх позицій (що суворо заборонено нашим бійцям згідно з домовленостями Зеленського та Путіна), веде розвідку та мінує українську землю. А ми лише чуємо брехню від Зеленського та його генералів про "поодинокі неприцільні постріли"...
https://www.facebook.com/pressjfo.news/?__tn__=kC-R&eid=ARAxAv52gQRBcGRIOtOq_vPl5a-9WAVL0W4ZZ8NPV1qmUISa4RXtPqGB3EPn1Z0ZJkZsy15bgWwSX59b&hc_ref=ARSIf7iysWK5ZuhnPrrbo4H5_mAVXQrhfij1byUXCkMQzYo4WJpqYDNoEreNBgqRlpU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC4yybz_N8VnullyqEXEao9hS-********************************************************************************************************************************************************************-rnHVfmRkDRS1zsaC_0N1cWGw_QIa88Gks37kL32IwUQ3FfWqAuvMaVvRhlKptP9vyK5Dc8lgHBvM9dKaq-gMge14KgR3MKHljkL_vVN2s_Qh9WQQ6EQi5GNZthBAS6EG9wYXC11M3PST5LrXpL9EZCEXb4wKVZPmzFg Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 30 липня 2020 року
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BE%D1%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4yybz_N8VnullyqEXEao9hS-********************************************************************************************************************************************************************-rnHVfmRkDRS1zsaC_0N1cWGw_QIa88Gks37kL32IwUQ3FfWqAuvMaVvRhlKptP9vyK5Dc8lgHBvM9dKaq-gMge14KgR3MKHljkL_vVN2s_Qh9WQQ6EQi5GNZthBAS6EG9wYXC11M3PST5LrXpL9EZCEXb4wKVZPmzFg&__tn__=%2ANK-R #ООС https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BE%D1%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4yybz_N8VnullyqEXEao9hS-********************************************************************************************************************************************************************-rnHVfmRkDRS1zsaC_0N1cWGw_QIa88Gks37kL32IwUQ3FfWqAuvMaVvRhlKptP9vyK5Dc8lgHBvM9dKaq-gMge14KgR3MKHljkL_vVN2s_Qh9WQQ6EQi5GNZthBAS6EG9wYXC11M3PST5LrXpL9EZCEXb4wKVZPmzFg&__tn__=%2ANK-R #операціяОС https://www.facebook.com/hashtag/ukraine_army?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4yybz_N8VnullyqEXEao9hS-********************************************************************************************************************************************************************-rnHVfmRkDRS1zsaC_0N1cWGw_QIa88Gks37kL32IwUQ3FfWqAuvMaVvRhlKptP9vyK5Dc8lgHBvM9dKaq-gMge14KgR3MKHljkL_vVN2s_Qh9WQQ6EQi5GNZthBAS6EG9wYXC11M3PST5LrXpL9EZCEXb4wKVZPmzFg&__tn__=%2ANK-R #Ukraine_army https://www.facebook.com/hashtag/joint_forces_operation?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4yybz_N8VnullyqEXEao9hS-********************************************************************************************************************************************************************-rnHVfmRkDRS1zsaC_0N1cWGw_QIa88Gks37kL32IwUQ3FfWqAuvMaVvRhlKptP9vyK5Dc8lgHBvM9dKaq-gMge14KgR3MKHljkL_vVN2s_Qh9WQQ6EQi5GNZthBAS6EG9wYXC11M3PST5LrXpL9EZCEXb4wKVZPmzFg&__tn__=%2ANK-R #Joint_Forces_Operation https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4yybz_N8VnullyqEXEao9hS-********************************************************************************************************************************************************************-rnHVfmRkDRS1zsaC_0N1cWGw_QIa88Gks37kL32IwUQ3FfWqAuvMaVvRhlKptP9vyK5Dc8lgHBvM9dKaq-gMge14KgR3MKHljkL_vVN2s_Qh9WQQ6EQi5GNZthBAS6EG9wYXC11M3PST5LrXpL9EZCEXb4wKVZPmzFg&__tn__=%2ANK-R #ранковезведення
Від початку вступу в силу режиму припинення вогню, який розпочався 27 липня, поранених та загиблих воїнів зі складу Об'єднаних сил немає. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони виконують свої завдання за призначенням.
За минулу добу зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Новолуганське. Цей постріл ніс провокативний характер і був неприцільним, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.
Від початку поточної доби ворог здійснив черговий провокативний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався.
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/458407 Ежедневный отчет № 179/2020, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 29 июля 2020 года
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19:30 28 июля 2020 года (по восточноевропейскому летнему времени)
Эта публикация предоставляется для СМИ и широкой общественности. Официальной версией является текст на английском языке
Краткое изложение По сравнению с предыдущим отчетным периодом CММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, при этом в Луганской области таких нарушений вновь зафиксировано не было.С 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 121 нарушение режима прекращения огня. (то есть, со вчерашнего отчета, где фиксировалось 111 нарушений, за сутки добавилось 10) СММ продолжала осуществлять мониторинг ситуации на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Беспилотный летальный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал присутствие людей на участке разведения в районе Золотого в вечернее время.Миссия вновь зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода, а также за соответствующими линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, на аэродроме в неподконтрольном правительству Переможном Луганской области.СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения ремонтных работ и технического обслуживания на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры.Миссия продолжала наблюдать за ситуацией, в которой на фоне вспышки COVID-19 оказалось гражданское население, в том числе на контрольных пунктах въезда-выезда и соответствующих блокпостах в Луганской области.СММ констатировала спокойную обстановку на юго-востоке Херсонской области.Свободу передвижения Миссии по-прежнему ограничивали*.