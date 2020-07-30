С начала текущих суток враг осуществил провокационный обстрел вблизи Новотошковского, - штаб ОС

С начала вступления в силу режима прекращения огня, который начался 27 июля, раненых и погибших воинов из состава Объединенных сил нет. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны выполняют свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, за минувшие сутки зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета, который осуществили вооруженные формирования Российской Федерации вблизи населенного пункта Новолуганское. Этот выстрел нес провокационный характер и был неприцельным, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток враг совершил очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского, использовав для этого подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Огонь не открывался.

Ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами.

"Граждане Украины могут быть уверены в том, что их Вооруженные Силы всегда готовы выполнять задачи по защите суверенитета и территориальной целостности нашей Родины, защитить мир и покой украинцев.

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Кроме украинских армейцев в районе проведения операции надлежаще исполняют свои задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, 76 неизвестных взрывных устройств нашли подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. В общем по распоряжению Командующего Объединенных сил только за прошедшие сутки было проведено разминирование площади более 5 гектаров.

По заявкам местных администраций, спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов предыдущих лет дома выполняя работы различной степени тяжести.

А на контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и другую помощь более чем двадцати граждан Украины.

Пожарные из состава Объединенных сил в сутки потушили 33 пожара. Никто из мирных жителей не пострадал", - говорится в сообщении пресс-центра ОС.



