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Трамп: Германия платит России миллиарды, а мы должны ее защищать? Что за дела?

Трамп: Германия платит России миллиарды, а мы должны ее защищать? Что за дела?

Президент США Дональд Трамп задался вопросом о необходимости защиты Германии от России, о том, что Берлин закупает у Москвы энергоносители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?" - написал он.

Помимо этого, как отметил Трамп, Германия просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО.

"Так что мы выводим кое-какие войска из Германии!" — объяснил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США консультировались с союзниками по НАТО о выводе войск из Германии, - Столтенберг

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 июля США сообщили о выводе из Германии 12 тысяч военнослужащих. Часть солдат и офицеров вернутся домой, часть будут передислоцированы в Италию, Бельгию и, возможно, Польшу и страны Балтии.

Трамп: Германия платит России миллиарды, а мы должны ее защищать? Что за дела? 01

армия (8502) Германия (7070) россия (96169) США (27131) Трамп Дональд (5651)


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Топ комментарии
+90
Все правильно. Немцы пусть или крестик снимут или трусы оденут.
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30.07.2020 07:37 Ответить
+76
Пусть, конечно, оценку Трампу дают американские избиратели. Но здесь он прав!
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30.07.2020 07:39 Ответить
+61
Абсолютно верно.Фактически немцы стали спонсорами терроризма,головка которого в кремле
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30.07.2020 08:00 Ответить
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Безальтернативні і надзвичайно миролюбні !
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30.07.2020 11:52 Ответить
Молодец Трамп!! давай по жёсче по мордам и пуйлу и старой карге Меркель!! А то вечно озабоченная германия сильно хитрожопая!!
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30.07.2020 12:07 Ответить
В України теж мільярдні обороти по торгівлі з кацапами. Ми теж хитрожопі получається?
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30.07.2020 13:27 Ответить
Надавать по мордам комсомолке Меркель совсем не значит ослаблять НАТО.
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30.07.2020 15:40 Ответить
Как сказал товарисч чЛенин "Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим".
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30.07.2020 12:33 Ответить
И где те капиталисты, и где Ленин ?
КПСС благополучно переобулась в капиталистов - развод лохов закончен.
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30.07.2020 15:36 Ответить
не факт, не факт
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30.07.2020 22:06 Ответить
Генсек ЦК КПСС Горби упоённо даёт платные лекции, издаёт книги, рекламирует товары -
он вполне вписался в капитализм и не жалуется, и даже долго живёт.
"Коммунистическая идея" была нужна, чтобы уничтожить элиту России
и захватить контроль над территорией и природными богатствами.
И чтобы делать с простолюдинами всё, что захочется, и, наигравшись в беспредел,
определить пролетариев на то же место, где они и были.
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30.07.2020 23:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=aZUlHpAUEJM&feature=emb_logo Train De-Railed and Caught Fire on a Bridge over Tempe Town Lake in Arizona.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=aZUlHpAUEJM&feature=emb_logo Трамп: Німеччина платить Росії мільярди, а ми маємо її захищати? Що за справи? - Цензор.НЕТ 6742 https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=aZUlHpAUEJM&feature=emb_logo

Train De-Railed and Caught Fire on a Bridge over Tempe Town Lake in Arizona.
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30.07.2020 13:34 Ответить
Ну то й що? Мабуть, як завжди, Трамп винуватий?
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30.07.2020 15:02 Ответить
Але при Обамі такого не було.
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30.07.2020 15:37 Ответить
Зате при обомі почалось 3 великі війни.. Включаючи Україно-московську
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30.07.2020 20:02 Ответить
Але Обама гидував зустрічатися з путіним, вже не кажучи про потиск руки.
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30.07.2020 23:02 Ответить
Бюргеры быстро забыли как Красная армия изнасиловала пол Германии в 45м. А может просто хотят повторить.
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30.07.2020 14:10 Ответить
Так пусть попросит друга Воффку не платить немцам, пусть только ему
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30.07.2020 17:52 Ответить
так они ему и платят - вовсе не секрет
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30.07.2020 22:07 Ответить
Как говорит наш шеф - Время деньги, а когда видишь деньги -не теряй времени
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30.07.2020 22:38 Ответить
Красауа!
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30.07.2020 18:30 Ответить
Фашистов тянет к фашистам.
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30.07.2020 20:22 Ответить
похоже на манипуляции
от россии защищать европу на территории германии немного странно
плюс учитывая что сами сша не сильно прижимают россию
(для примера сравниваем как прижали иран в 13м году
сразу отключили свифт, добились с европейцами эмбарго на продажу нефти
даже японию и еще кого то принудили выполнять эмбарго)
плюс его постоянные попытки пригласить ввп на площадку g7/8
он и японии ставит условия, мол платите в 4 раза больше....
когда японские власти за военных на окинаве не хило так оплачивают
(но там хотя бы повод есть для беспокойства - кндр)
думаю немецкие политики найдут положительный повод в сокращении контингента

единственное можно было часть отправить в польшу или страны балтии если они согласятся
все таки такой контингент в германии это лишнее, рудимент от холодной войны
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30.07.2020 21:25 Ответить
эээ, уважаемый, одно дело дразнит барана, другое - медведя, особенно если он после спячки. Насмотрелся мультиков про свою хромосому. Да под кокс, эх забирает
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30.07.2020 22:12 Ответить
Трампушка по заданию кацапов разваливает нато, лохи счастливи.
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30.07.2020 21:29 Ответить
Молодец Трампушка, руби правду-матку
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30.07.2020 23:03 Ответить
Не Трамп вводил в Германию американский контингент, и не ему его сокращать.
Рейган бы ему всыпал, оттаскал бы за остатки шевелюры.
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30.07.2020 23:07 Ответить
Молоток Трамп-Національні інтереси-головне.Рейган би тіьки вітав,бо в мексиканських рубежах,як на Донбасі,а демократи наркоманам чорного чобота цілують та на золоту труну флойдам витрачають.Не підтримка та захист курсу Евро американцям зараз потрібні,а власний холодильник і стабільність.Це і є прерогатива держави.
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31.07.2020 13:03 Ответить
Все меняется зебилы - и вам когда-то тоже пи...ц придёт также как и *****.
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30.07.2020 23:09 Ответить
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