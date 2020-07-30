Трамп: Германия платит России миллиарды, а мы должны ее защищать? Что за дела?

Президент США Дональд Трамп задался вопросом о необходимости защиты Германии от России, о том, что Берлин закупает у Москвы энергоносители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?" - написал он.

Помимо этого, как отметил Трамп, Германия просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО.

"Так что мы выводим кое-какие войска из Германии!" — объяснил президент США.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 июля США сообщили о выводе из Германии 12 тысяч военнослужащих. Часть солдат и офицеров вернутся домой, часть будут передислоцированы в Италию, Бельгию и, возможно, Польшу и страны Балтии.