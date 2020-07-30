Трамп: Германия платит России миллиарды, а мы должны ее защищать? Что за дела?
Президент США Дональд Трамп задался вопросом о необходимости защиты Германии от России, о том, что Берлин закупает у Москвы энергоносители.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент США написал на своей странице в Twitter.
"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?" - написал он.
Помимо этого, как отметил Трамп, Германия просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО.
"Так что мы выводим кое-какие войска из Германии!" — объяснил президент США.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 июля США сообщили о выводе из Германии 12 тысяч военнослужащих. Часть солдат и офицеров вернутся домой, часть будут передислоцированы в Италию, Бельгию и, возможно, Польшу и страны Балтии.
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КПСС благополучно переобулась в капиталистов - развод лохов закончен.
он вполне вписался в капитализм и не жалуется, и даже долго живёт.
"Коммунистическая идея" была нужна, чтобы уничтожить элиту России
и захватить контроль над территорией и природными богатствами.
И чтобы делать с простолюдинами всё, что захочется, и, наигравшись в беспредел,
определить пролетариев на то же место, где они и были.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=aZUlHpAUEJM&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=aZUlHpAUEJM&feature=emb_logo
Train De-Railed and Caught Fire on a Bridge over Tempe Town Lake in Arizona.
от россии защищать европу на территории германии немного странно
плюс учитывая что сами сша не сильно прижимают россию
(для примера сравниваем как прижали иран в 13м году
сразу отключили свифт, добились с европейцами эмбарго на продажу нефти
даже японию и еще кого то принудили выполнять эмбарго)
плюс его постоянные попытки пригласить ввп на площадку g7/8
он и японии ставит условия, мол платите в 4 раза больше....
когда японские власти за военных на окинаве не хило так оплачивают
(но там хотя бы повод есть для беспокойства - кндр)
думаю немецкие политики найдут положительный повод в сокращении контингента
единственное можно было часть отправить в польшу или страны балтии если они согласятся
все таки такой контингент в германии это лишнее, рудимент от холодной войны
Рейган бы ему всыпал, оттаскал бы за остатки шевелюры.