СБУ задокументировала масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины. О подозрении сообщено 21 человеку. ФОТОрепортаж
В ходе спецоперации Служба безопасности Украины совместно со следователями ГБР задокументировала факты масштабной вырубки в гослесхозах на западе и севере Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
Правоохранители установили ряд фактов незаконной вырубки ценных деревьев должностными лицами лесных хозяйств. По версии следствия, их действия не только нанесли государству крупный ущерб, но и стали причиной разрушительных наводнений в этом году.
Так на Житомирщине правоохранители разоблачили незаконные вырубку деревьев лесхозов при проведении оздоровления лесов. Незаконный бизнес "наладил" руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий области. В ее состав входили должностные лица государственной лесной охраны, специализированного лесозащитного предприятия и коммерсанты.
В течение 3 лет служащие государственного предприятия проводили незаконные рубки леса и вносили недостоверные сведения в служебную документацию. Только в течение августа-сентября 2019 г. там уничтожили более 300 деревьев различных пород почти на 2,5 миллиона гривен.
15 фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 246, 358, 365, 366 Уголовного кодекса Украины, в составе организованной группы по различным видам соучастия.
Также оперативники СБУ разоблачили должностных лиц ряда государственных лесохозяйственных предприятий, которые наладили незаконную вырубку леса в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Они покрывали вырубку в том числе вековых дубов. Своими действиями злоумышленники нанесли государству ущерб на более 11,5 млн гривен.
По результатам обысков и полученных доказательств сообщено о подозрении 6 работникам лесохозяйственных предприятий в совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 367 УК Украины.
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Задолбала эта зелёная плесень.
Видаляйте й далі!
Успіхів у майбутньому.
https://censor.net/user/467864
При Порошенку таким, як ты, мізки видаляли
https://antikor.com.ua/articles/200444-totaljnaja_vyrubka_karpat_prodolhaetsja._zapret_prezidenta_lesorubam_nipochem Тотальная вырубка Карпат продолжается. Запрет Президента лесорубам нипочем Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/200444-totaljnaja_vyrubka_karpat_prodolhaetsja._zapret_prezidenta_lesorubam_nipochem
- за последние 5 лет вырубка в Карпатах упала на 20% (в целом по Украине - на 46%).
- за последний год - выросла в 7 раз.
До речі, дивним чином основні лісоруби сидять в ВР в ОПЗЖ і СН. Ну то таке...
https://www.unian.ua/ecology/10903121-v-ukrajini-obsyagi-nezakonnih-rubok-zrosli-v-sim-raziv-derzhlisagentstvo.html В Україні обсяги незаконних рубок зросли в сім разів - Держлісагентство (Джерело Уніан. Інформація від Держлісагенства, не 5-й канал).
Ну і якщо дуже тупий, то поясню - лише за минулий рік вирізано як за 7 попередніх. Враховуючи тенденцію, то цього року буде, напевно, як за 15 попередніх. Ну це на рахунок Пороха і всіх його попередників. От дивуюсь, як він умудряється всім ідіотам мало не щодня в штани насрати. От тобі сьогодні вже встиг...
І чому у такому випадку не ліквідовані усі підрозділи поліції на цих територіях, як нездатні протидіяти банальному злочину?
Тому, не слід дивуватись. Чи в США побороли злочинність? Там не крадуть? Так ото ж..
Тут немає такої масової національной спайки мафії, бандитів і чинушь всіх рівнів як в Україні чи росії, чи в деяких інших колишніх срсрсровських країнах. Є окремі анклави, є багато випадків але масштаб навіть не порівнюйте.
Ліберали-комуняки не встигли ще так засрати криміналом всю країну як на батькивщині.
Боже мой!
Какая неожиданность!
Какая оперативность!