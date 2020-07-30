РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5538 посетителей онлайн
Новости
9 134 54

СБУ задокументировала масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины. О подозрении сообщено 21 человеку. ФОТОрепортаж

В ходе спецоперации Служба безопасности Украины совместно со следователями ГБР задокументировала факты масштабной вырубки в гослесхозах на западе и севере Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Правоохранители установили ряд фактов незаконной вырубки ценных деревьев должностными лицами лесных хозяйств. По версии следствия, их действия не только нанесли государству крупный ущерб, но и стали причиной разрушительных наводнений в этом году.

Так на Житомирщине правоохранители разоблачили незаконные вырубку деревьев лесхозов при проведении оздоровления лесов. Незаконный бизнес "наладил" руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий области. В ее состав входили должностные лица государственной лесной охраны, специализированного лесозащитного предприятия и коммерсанты.

СБУ задокументировала масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины. О подозрении сообщено 21 человеку 01

В течение 3 лет служащие государственного предприятия проводили незаконные рубки леса и вносили недостоверные сведения в служебную документацию. Только в течение августа-сентября 2019 г. там уничтожили более 300 деревьев различных пород почти на 2,5 миллиона гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое лесников разрешили вырубить на Закарпатье 400 буков, теперь им грозит тюрьма. ФОТО

15 фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 246, 358, 365, 366 Уголовного кодекса Украины, в составе организованной группы по различным видам соучастия.

СБУ задокументировала масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины. О подозрении сообщено 21 человеку 02

Также оперативники СБУ разоблачили должностных лиц ряда государственных лесохозяйственных предприятий, которые наладили незаконную вырубку леса в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Они покрывали вырубку в том числе вековых дубов. Своими действиями злоумышленники нанесли государству ущерб на более 11,5 млн гривен.

По результатам обысков и полученных доказательств сообщено о подозрении 6 работникам лесохозяйственных предприятий в совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 367 УК Украины.

СБУ задокументировала масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины. О подозрении сообщено 21 человеку 03
СБУ задокументировала масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины. О подозрении сообщено 21 человеку 04
Фото: СБУ/Facebook

СБУ задокументировала масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины. О подозрении сообщено 21 человеку 05

вырубка (161) лес (632) СБУ (20038)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
При Порошенку таким, як ты, мізки видаляли
показать весь комментарий
30.07.2020 08:23 Ответить
+9
А все равно никому ничего не будет: адвокат развалит дело, докажет, что "деревья были больные, их и надо было срубить"； судья будет уходить на бесконечные больничные и переносить заседания, требовать все новые и новые справки и проведения экпертиз；за жто время все фигуранты сбегут в Россию или Крым и будут оттуда через каналы мертвечука вопить о "политическом преследовании".
показать весь комментарий
30.07.2020 08:26 Ответить
+8
Проснулись ? А де ви 29 років були ? Кращі ліси в Україні знищені. Це дорубують остатки. Карпати та волинські ліси знищені. Біда в тому що влада це і покриває а це перед виборами піар а ніхто не сяде а як з гусака вода. МАФІЯ ............................
показать весь комментарий
30.07.2020 08:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
При Порошенко рубили не лес, а руки!
Задолбала эта зелёная плесень.
показать весь комментарий
30.07.2020 08:15 Ответить
При Порошенку таким, як ты, мізки видаляли
показать весь комментарий
30.07.2020 08:23 Ответить
Ну вот и получили результат на выборах.
Видаляйте й далі!
Успіхів у майбутньому.
показать весь комментарий
30.07.2020 08:35 Ответить
ваня, вчи мову!
https://censor.net/user/467864

При Порошенку таким, як ты, мізки видаляли
показать весь комментарий
30.07.2020 08:37 Ответить
Суржик - базовый язык!
показать весь комментарий
30.07.2020 09:26 Ответить
То -то все Карпаты лысые.
https://antikor.com.ua/articles/200444-totaljnaja_vyrubka_karpat_prodolhaetsja._zapret_prezidenta_lesorubam_nipochem Тотальная вырубка Карпат продолжается. Запрет Президента лесорубам нипочем Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/200444-totaljnaja_vyrubka_karpat_prodolhaetsja._zapret_prezidenta_lesorubam_nipochem
показать весь комментарий
30.07.2020 08:39 Ответить
Тот лес рубят уже десятки лет. Вот вам статистика от Государственного агентства лесных ресурсов:
- за последние 5 лет вырубка в Карпатах упала на 20% (в целом по Украине - на 46%).
- за последний год - выросла в 7 раз.
показать весь комментарий
30.07.2020 09:21 Ответить
Где можно ознакомится со списком людей с отрубленными руками?
показать весь комментарий
30.07.2020 11:05 Ответить
Сам ищу.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:21 Ответить
Хорошо быть промытым шоколадным олигофреном
показать весь комментарий
30.07.2020 11:16 Ответить
Мне тоже их очень жаль.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:22 Ответить
Задокументовано, що всі ліси з'явилися не пізніше, ніж 70 років тому...
показать весь комментарий
30.07.2020 08:23 Ответить
Хватит лгать - их Порошенко с Гройсманом высадили. А бубочка вырубил
показать весь комментарий
30.07.2020 11:27 Ответить
показать весь комментарий
30.07.2020 11:33 Ответить
Шпіонів вже выловили, Донбас та Крим повернули, тепер на черзі ліс
показать весь комментарий
30.07.2020 08:25 Ответить
А все равно никому ничего не будет: адвокат развалит дело, докажет, что "деревья были больные, их и надо было срубить"； судья будет уходить на бесконечные больничные и переносить заседания, требовать все новые и новые справки и проведения экпертиз；за жто время все фигуранты сбегут в Россию или Крым и будут оттуда через каналы мертвечука вопить о "политическом преследовании".
показать весь комментарий
30.07.2020 08:26 Ответить
Зеленский в Карпатах добыл, лично, чтобы уничтожить леса и продать нас Роиссе. У любого порохобота спросите.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:17 Ответить
Проснулись ? А де ви 29 років були ? Кращі ліси в Україні знищені. Це дорубують остатки. Карпати та волинські ліси знищені. Біда в тому що влада це і покриває а це перед виборами піар а ніхто не сяде а як з гусака вода. МАФІЯ ............................
показать весь комментарий
30.07.2020 08:30 Ответить
СБУ задокументувала масштабну вирубку лісів на заході та півночі України. Про підозру повідомлено 21 особі - Цензор.НЕТ 1496
показать весь комментарий
30.07.2020 10:39 Ответить
У нас нет государства. У нас феоды чиновников. Если раньше благородные бились на мечах за право грабить ресурсы и обирать населние то сейчас чиновники свои междуусобицы решают уголовными преследованиями. Долго искали вырубленый лес .Без самоуправления не бывает государства.Есть только феодалы и все остальные. Которым степаша расказывает как правильно в намордниках ходить.
показать весь комментарий
30.07.2020 08:36 Ответить
А там уже осень,судя по фото...
показать весь комментарий
30.07.2020 08:40 Ответить
И чё? Штраф 17 грн.15 коп?
показать весь комментарий
30.07.2020 08:44 Ответить
Из 21-х посадят 2-х, и то лесников.
показать весь комментарий
30.07.2020 08:48 Ответить
НЕПРАВДА! Нівєрю! Відколи бубочка став херантом ліс перестали рубати! Він сам на стадіоні то обіцяв! А Бубочка такий, якщо пообіцяв, то ніхрена нікому він не винен! Так що віфсьоврьотє!
До речі, дивним чином основні лісоруби сидять в ВР в ОПЗЖ і СН. Ну то таке...
показать весь комментарий
30.07.2020 08:51 Ответить
Лучше напомни мне кого при порохе поймали за вырубку леса?
показать весь комментарий
30.07.2020 11:18 Ответить
Пілять! А Порох тут яким боком? Він хіба тобі то обіцяв? Ні, а от Бубочка ОБІЦЯВ, але за останній рік (!!!) темпи вирубки лісу ЗРОСЛИ в 9 разів. Дійшло, ідіоте? Тобі, зебіле, просто сцуть зеленою мочою прямо в очі, а ти все Пороха тикаєш.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:38 Ответить
Посмотри что тебе обещал порох и трезво ужаснись. Что обещал клоун-Зе мне не интересно, я не голосовал за него. А информация про 9 раз по 5 каналу была подана? Они ноль забыли, там 90 раз. И Карпаты срыли до основания и вывезли в Кривой Рог, на родину ***********. Погугли "отвалы кривой рог" и ужаснись.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:53 Ответить
Перепрошую. в СІМ разів, всього лиш сім. З 17,7 тис. м3 в 2018 до 118 тис. м3 в 2019. Цього року тенденція зростання зберігається. Ну і джерело, якщо зебілу то тяжко знайти:

https://www.unian.ua/ecology/10903121-v-ukrajini-obsyagi-nezakonnih-rubok-zrosli-v-sim-raziv-derzhlisagentstvo.html В Україні обсяги незаконних рубок зросли в сім разів - Держлісагентство (Джерело Уніан. Інформація від Держлісагенства, не 5-й канал).
Ну і якщо дуже тупий, то поясню - лише за минулий рік вирізано як за 7 попередніх. Враховуючи тенденцію, то цього року буде, напевно, як за 15 попередніх. Ну це на рахунок Пороха і всіх його попередників. От дивуюсь, як він умудряється всім ідіотам мало не щодня в штани насрати. От тобі сьогодні вже встиг...
показать весь комментарий
30.07.2020 12:23 Ответить
чому цим займається СБУ?
І чому у такому випадку не ліквідовані усі підрозділи поліції на цих територіях, як нездатні протидіяти банальному злочину?
показать весь комментарий
30.07.2020 09:03 Ответить
СБУ крышует.
показать весь комментарий
30.07.2020 09:30 Ответить
Конкурентів прийняли?
показать весь комментарий
30.07.2020 09:32 Ответить
Наследие Свинорылого ((
показать весь комментарий
30.07.2020 09:18 Ответить
Все це,звісно,дуже добре.А якщо права дійде до суду,і цих уродів ще й посадять,(в чому мається великий сумнів),то тоді все взагалі буде гаразд. Тільки от виникає одне питання- а чому,власне,цією справою займається СБУ? Вони що,вже всіх кацапських шпигунів виловили в кабміні,генштабі,раді і т.д.?
показать весь комментарий
30.07.2020 09:21 Ответить
"После нас хоть потоп!"
показать весь комментарий
30.07.2020 09:30 Ответить
Це ж треба щоб люди добровільно знищували власну країну через кілька копійок.
показать весь комментарий
30.07.2020 09:31 Ответить
Колись, в країні що ти зараз живеш, за кілько копійок, люди людей знищували...
Тому, не слід дивуватись. Чи в США побороли злочинність? Там не крадуть? Так ото ж..
показать весь комментарий
30.07.2020 09:34 Ответить
Навіть не порівнюйте. Таку кількість справжніх патріотів як в США я бачив поки що лише в Ізраїлі. Я ж не кажу про "руських." А злочинність тут така шо лише ьреюа триматись подалі від єтнічних районів.

Тут немає такої масової національной спайки мафії, бандитів і чинушь всіх рівнів як в Україні чи росії, чи в деяких інших колишніх срсрсровських країнах. Є окремі анклави, є багато випадків але масштаб навіть не порівнюйте.

Ліберали-комуняки не встигли ще так засрати криміналом всю країну як на батькивщині.
показать весь комментарий
31.07.2020 15:17 Ответить
Ваші окремі анклави, розмірами з пів України Це все ж таки, незрівнянні країни.
показать весь комментарий
03.08.2020 09:36 Ответить
До речі, за підстрілених бандюків колись в США непогано платили. Деяки мисливці на цьому розбагатіли.
показать весь комментарий
04.08.2020 00:07 Ответить
"СБУ задокументировала масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины. "

Боже мой!
Какая неожиданность!
Какая оперативность!
показать весь комментарий
30.07.2020 10:05 Ответить
СБУ здокументувала МАСШТАБНУ виробку лісів. Тоді питання до цих клоунів, а ди ви були до МАСШТАБНИХ вирубок лісів, про які вас вже десятки років повідомляють активісти, і які вже сидять за це. Наприклад хлопці з Харківського ПОТОНу.
показать весь комментарий
30.07.2020 10:56 Ответить
Чудо прозрения!
показать весь комментарий
30.07.2020 12:20 Ответить
СБУ задокументувала масштабну вирубку лісів на заході та півночі України. Про підозру повідомлено 21 особі - Цензор.НЕТ 87
показать весь комментарий
30.07.2020 12:21 Ответить
Забули сказати:"Внесено в ЄРДР". І тільки тоді буде всім щастя.
показать весь комментарий
30.07.2020 13:26 Ответить
 
 