За сутки на Львовщине выявили 131 новый случай COVID-19, всего 9 379 инфицированных и 255 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 131 новый случай заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 9379 человек, 255 человек умерли, 2256 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1113 ПЦР-тестов, из них 131 - положительный. Среди них львовян - 73.

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Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 29 июля в Украине выявили 1022 новых случая COVID-19, умер 21 человек, всего - 67 597 инфицированных.