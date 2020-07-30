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За сутки на Львовщине выявили 131 новый случай COVID-19, всего 9 379 инфицированных и 255 умерших
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 131 новый случай заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 9379 человек, 255 человек умерли, 2256 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1113 ПЦР-тестов, из них 131 - положительный. Среди них львовян - 73.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 29 июля в Украине выявили 1022 новых случая COVID-19, умер 21 человек, всего - 67 597 инфицированных.
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